https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/fedin-faiz-indirimi-sonrasi-altin-tum-zamanlarin-rekorunu-kirdi-1088182793.html

Fed'in faiz indirimi sonrası altın tüm zamanların rekorunu kırdı

Fed'in faiz indirimi sonrası altın tüm zamanların rekorunu kırdı

Sputnik Türkiye

Altın fiyatları, Amerika Merkez Bankası Fed’in faiz indirim kararı sonrasında 2 bin 597 doları test ederek yeni tarihi zirveye yükseldi. Gram altın Dolar/TL ve... 18.09.2024, Sputnik Türkiye

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2024-09-18T22:20+0300

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Amerika Merkez Bankası Fed'in 50 baz puanlık faiz indirimi sonrasında altın fiyatları rekor yükseliş yaşadı.Gram altın ne kadar?Fed'in uzun süre sonra gelen faiz indirimi altın fiyatlarında yeni rekor getirdi. Amerika Merkez Bankası 50 baz puanlık faiz indirimi sonrasında spot piyasada altının onsu 2 bin 600 doları test etti. Kapanan piyasalar nedeniyle yapılan hesaplamada gram altın 2 bin 846 TL oldu.Cumhuriyet Altını ne kadar?18 bin 844 lira seviyesinden satışı yapılan Cumhuriyet altını yüzde 0.65 artış yaşadı.Yarım Altın ne kadar?Yarım altın 9 bin 455 TL seviyesine yükseldi.Çeyrek Altın ne kadar?18 Eylül saat 21.38 itibari ile çeyrek altın 4 bin 724 lira seviyesine ulaştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/fed-karari-oncesi-piyasalarda-son-durum-dolar-euro-altin-ne-kadar-1088178213.html

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