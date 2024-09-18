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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/fedin-faiz-indirimi-sonrasi-altin-tum-zamanlarin-rekorunu-kirdi-1088182793.html
Fed'in faiz indirimi sonrası altın tüm zamanların rekorunu kırdı
Fed'in faiz indirimi sonrası altın tüm zamanların rekorunu kırdı
Sputnik Türkiye
Altın fiyatları, Amerika Merkez Bankası Fed’in faiz indirim kararı sonrasında 2 bin 597 doları test ederek yeni tarihi zirveye yükseldi. Gram altın Dolar/TL ve... 18.09.2024, Sputnik Türkiye
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Amerika Merkez Bankası Fed'in 50 baz puanlık faiz indirimi sonrasında altın fiyatları rekor yükseliş yaşadı.Gram altın ne kadar?Fed'in uzun süre sonra gelen faiz indirimi altın fiyatlarında yeni rekor getirdi. Amerika Merkez Bankası 50 baz puanlık faiz indirimi sonrasında spot piyasada altının onsu 2 bin 600 doları test etti. Kapanan piyasalar nedeniyle yapılan hesaplamada gram altın 2 bin 846 TL oldu.Cumhuriyet Altını ne kadar?18 bin 844 lira seviyesinden satışı yapılan Cumhuriyet altını yüzde 0.65 artış yaşadı.Yarım Altın ne kadar?Yarım altın 9 bin 455 TL seviyesine yükseldi.Çeyrek Altın ne kadar?18 Eylül saat 21.38 itibari ile çeyrek altın 4 bin 724 lira seviyesine ulaştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/fed-karari-oncesi-piyasalarda-son-durum-dolar-euro-altin-ne-kadar-1088178213.html
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gram altın ne kadar, çeyrek altın ne kadar, yarım altın ne kadar, tam altın ne kadar
gram altın ne kadar, çeyrek altın ne kadar, yarım altın ne kadar, tam altın ne kadar

Fed'in faiz indirimi sonrası altın tüm zamanların rekorunu kırdı

22:20 18.09.2024 (güncellendi: 22:27 18.09.2024)
© İHA / İLKAY ALTAY - ÖZDEMİR YİĞİT-AW273977 İş insanı Levent Usluer, Gemlik ve İznik zeytinini altın tozu ile kaplayıp satıyor.
 İş insanı Levent Usluer, Gemlik ve İznik zeytinini altın tozu ile kaplayıp satıyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2024
© İHA / İLKAY ALTAY - ÖZDEMİR YİĞİT-AW273977
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Altın fiyatları, Amerika Merkez Bankası Fed’in faiz indirim kararı sonrasında 2 bin 597 doları test ederek yeni tarihi zirveye yükseldi. Gram altın Dolar/TL ve ons altının fiyatı üzerinden yapılan hesaplamaya göre de 2 bin 846 TL oldu.
Amerika Merkez Bankası Fed'in 50 baz puanlık faiz indirimi sonrasında altın fiyatları rekor yükseliş yaşadı.

Gram altın ne kadar?

Fed'in uzun süre sonra gelen faiz indirimi altın fiyatlarında yeni rekor getirdi. Amerika Merkez Bankası 50 baz puanlık faiz indirimi sonrasında spot piyasada altının onsu 2 bin 600 doları test etti. Kapanan piyasalar nedeniyle yapılan hesaplamada gram altın 2 bin 846 TL oldu.

Cumhuriyet Altını ne kadar?

18 bin 844 lira seviyesinden satışı yapılan Cumhuriyet altını yüzde 0.65 artış yaşadı.

Yarım Altın ne kadar?

Yarım altın 9 bin 455 TL seviyesine yükseldi.

Çeyrek Altın ne kadar?

18 Eylül saat 21.38 itibari ile çeyrek altın 4 bin 724 lira seviyesine ulaştı.
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EKONOMİ
FED kararı öncesi piyasalarda son durum: Dolar, euro, altın ne kadar?
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