https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/erdogandan-lubnan-basbakanina-taziye-telefonu-israilin-catismalari-bolgeye-yayma-cabalari-son-1088164223.html

Erdoğan'dan Lübnan Başbakanı'na taziye telefonu: 'İsrail'in çatışmaları bölgeye yayma çabaları son derece tehlikeli'

Erdoğan'dan Lübnan Başbakanı'na taziye telefonu: 'İsrail'in çatışmaları bölgeye yayma çabaları son derece tehlikeli'

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile yaptığı görüşmede, Lübnan'da düzenlenen saldırıyla ilgili üzüntülerini ifade etti... 18.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-18T13:30+0300

2024-09-18T13:30+0300

2024-09-18T13:30+0300

politika

recep tayyip erdoğan

cumhurbaşkanı

lübnan

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan'da düzenlenen saldırıyla ilgili üzüntülerini ifade etti, saldırıda yaşamını yitirenlere rahmet, yaralananlara acil şifa dileğinde bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, İsrail'in çatışmaları bölgeye yayma çabalarının son derece tehlikeli olduğunu, İsrail saldırganlığını durdurmak için gayretlerin devam edeceğini söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/israil-ordusundan-lubnan-icin-dev-hazirlik-kuzey-sinirina-gazzede-gorev-alan-yaklasik-20-bin-asker-1088163232.html

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recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, lübnan