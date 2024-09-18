https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/erdogandan-lubnan-basbakanina-taziye-telefonu-israilin-catismalari-bolgeye-yayma-cabalari-son-1088164223.html
Erdoğan'dan Lübnan Başbakanı'na taziye telefonu: 'İsrail'in çatışmaları bölgeye yayma çabaları son derece tehlikeli'
Erdoğan'dan Lübnan Başbakanı'na taziye telefonu: 'İsrail'in çatışmaları bölgeye yayma çabaları son derece tehlikeli'
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile yaptığı görüşmede, Lübnan'da düzenlenen saldırıyla ilgili üzüntülerini ifade etti... 18.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-18T13:30+0300
2024-09-18T13:30+0300
2024-09-18T13:30+0300
politika
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanı
lübnan
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan'da düzenlenen saldırıyla ilgili üzüntülerini ifade etti, saldırıda yaşamını yitirenlere rahmet, yaralananlara acil şifa dileğinde bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, İsrail'in çatışmaları bölgeye yayma çabalarının son derece tehlikeli olduğunu, İsrail saldırganlığını durdurmak için gayretlerin devam edeceğini söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/israil-ordusundan-lubnan-icin-dev-hazirlik-kuzey-sinirina-gazzede-gorev-alan-yaklasik-20-bin-asker-1088163232.html
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recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, lübnan
recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, lübnan
Erdoğan'dan Lübnan Başbakanı'na taziye telefonu: 'İsrail'in çatışmaları bölgeye yayma çabaları son derece tehlikeli'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile yaptığı görüşmede, Lübnan'da düzenlenen saldırıyla ilgili üzüntülerini ifade etti. Erdoğan ayrıca, İsrail'in çatışmaları bölgeye yayma çabalarının son derece tehlikeli olduğunu, İsrail saldırganlığını durdurmak için gayretlerin devam edeceğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan'da düzenlenen saldırıyla ilgili üzüntülerini ifade etti, saldırıda yaşamını yitirenlere rahmet, yaralananlara acil şifa dileğinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, İsrail'in çatışmaları bölgeye yayma çabalarının son derece tehlikeli olduğunu, İsrail saldırganlığını durdurmak için gayretlerin devam edeceğini söyledi.