https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/4-maddenin-kaldirilmasini-isteyen-zekeriya-yapicioglu-ozgur-ozele-72-saat-sure-verdi-1088098963.html

4. maddenin kaldırılmasını isteyen Zekeriya Yapıcıoğlu Özgür Özel'e '72 saat süre' verdi

4. maddenin kaldırılmasını isteyen Zekeriya Yapıcıoğlu Özgür Özel'e '72 saat süre' verdi

Sputnik Türkiye

HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu yeni anayasa çalışmalarında 4. maddenin kaldırılması hakkında açıklamaları ile gündeme gelmişti. Cumhuriyet Halk... 17.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-17T00:55+0300

2024-09-17T00:55+0300

2024-09-17T00:55+0300

politika

zekeriya yapıcıoğlu

hüdapar

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

anayasa

anayasa mahkemesi

yeni anayasa

madde

özgür özel

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/05/1e/1071802299_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_134d8881fb5418687af398cf3c12b2e1.jpg

HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, CHP lideri Özgür Özel'e seçim beyannamesi üzerinden yanıt verdi.CHP lideri Özgür Özel'in HÜDAPAR sözlerine tepki gösteren Zekeriya Yapıcıoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçim beyannamesinde cumhuriyetin 6 ilkesini kaldırma sözünü hatırlatarak Özgür Özel'e 72 saat süre verdi.'6 umdeyi Anayasadan çıkaracağız'Anayasa'dan 4. maddenin çıkarılmasını isteyen HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'e sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi. CHP'nin anayasa eleştirilerine yanıt veren Zekeriya Yapıcıoğlu ''Özgür Efendi! Sana bir soru soracağım. Zorlanırsan kopya çekmek serbest. Ama çevrendeki beceriksizlere sorarsan sana yanlış yaptırabilirler. Soru şu: "Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik, Devrimcilik umdeleri CHP’nin ana prensipleridir... Tek parti döneminin icabı sayılarak Anayasaya sokulmuş olan bu 6 umdeyi Anayasadan çıkaracağız." cümleleri hangi partinin seçim beyannamesinde yer almıştır. Sınav süresi, sorunun zorluğu ile mütenasip olarak 72 saattir'' dedi.Anayasa'nın 4. maddesi nedir?MADDE 4- Anayasanın 1 inci maddesindeki Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2 nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3 üncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/cumhurbaskani-erdogandan-boykot-paylasimi-1088095955.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

zekeriya yapıcıoğlu, anayasa 4. madde, özgür özel, chp seçim beyannamesi