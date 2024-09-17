4. maddenin kaldırılmasını isteyen Zekeriya Yapıcıoğlu Özgür Özel'e '72 saat süre' verdi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Amerikan dolarının egemenliği sarsılıyor'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Çocukları koruyamıyoruz’
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
THY uçağında olay: 'Belgesellik bir konu'
12:05
82 dk
HABER MASASI
GAZİLER...;Haber Masasında bu hafta dosya konumuz
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Orman yangınları konusunda uzmanından öneriler
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Küresel piyasalarda merkez bankaları haftası
15:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Siyonist, Evanjelist ve neocon gruplar dünyayı kıyamet savaşına mı sürüklemeye çalışıyor?’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
YOL ARKADAŞI
Galatasaray bahis sitesi reklamı mı aldı?
17:33
81 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
15 dk
YEŞİLÇAM'IN UNUTULMAZ İSMİ
‘Damat Ferit’ 8 yıl önce bugün aramızdan ayrıldı
19:20
9 dk
SESLİ HABER
Yakıt tasarrufunda dikkat edilmesi gereken 5 temel kural nedir?
19:31
4 dk
SESLİ HABER
Küresel ısınma kapımızda
19:41
2 dk
SESLİ HABER
Genel Sağlık Sigortası prim borcu için yapılması gerekenler
19:48
1 dk
SESLİ HABER
Araştırmaya göre göz renginiz, sağlığınız ve kişiliğiniz üzerinde rol oynuyor
19:54
3 dk
SESLİ HABER
Bilal Erdoğan: EYT Büyük bir felaketti, kandırıldık
20:04
1 dk
SESLİ HABER
Gürcü siyasteçi: 2008'de savaşı dış talimatla başlattılar
20:11
1 dk
SESLİ HABER
Fransa’da PKK propagandası: Fransız bakan cevap veremedi
20:17
1 dk
SESLİ HABER
Sekiz ayda nüfusun iki katı yolcu taşındı
20:24
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
YAZI - YORUM
Fethi Yılmaz'la Yazı - Yorum
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/4-maddenin-kaldirilmasini-isteyen-zekeriya-yapicioglu-ozgur-ozele-72-saat-sure-verdi-1088098963.html
4. maddenin kaldırılmasını isteyen Zekeriya Yapıcıoğlu Özgür Özel'e '72 saat süre' verdi
4. maddenin kaldırılmasını isteyen Zekeriya Yapıcıoğlu Özgür Özel'e '72 saat süre' verdi
Sputnik Türkiye
HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu yeni anayasa çalışmalarında 4. maddenin kaldırılması hakkında açıklamaları ile gündeme gelmişti. Cumhuriyet Halk... 17.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-17T00:55+0300
2024-09-17T00:55+0300
politika
zekeriya yapıcıoğlu
hüdapar
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
anayasa
anayasa mahkemesi
yeni anayasa
madde
özgür özel
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/05/1e/1071802299_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_134d8881fb5418687af398cf3c12b2e1.jpg
HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, CHP lideri Özgür Özel'e seçim beyannamesi üzerinden yanıt verdi.CHP lideri Özgür Özel'in HÜDAPAR sözlerine tepki gösteren Zekeriya Yapıcıoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçim beyannamesinde cumhuriyetin 6 ilkesini kaldırma sözünü hatırlatarak Özgür Özel'e 72 saat süre verdi.'6 umdeyi Anayasadan çıkaracağız'Anayasa'dan 4. maddenin çıkarılmasını isteyen HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'e sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi. CHP'nin anayasa eleştirilerine yanıt veren Zekeriya Yapıcıoğlu ''Özgür Efendi! Sana bir soru soracağım. Zorlanırsan kopya çekmek serbest. Ama çevrendeki beceriksizlere sorarsan sana yanlış yaptırabilirler. Soru şu: "Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik, Devrimcilik umdeleri CHP’nin ana prensipleridir... Tek parti döneminin icabı sayılarak Anayasaya sokulmuş olan bu 6 umdeyi Anayasadan çıkaracağız." cümleleri hangi partinin seçim beyannamesinde yer almıştır. Sınav süresi, sorunun zorluğu ile mütenasip olarak 72 saattir'' dedi.Anayasa'nın 4. maddesi nedir?MADDE 4- Anayasanın 1 inci maddesindeki Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2 nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3 üncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/cumhurbaskani-erdogandan-boykot-paylasimi-1088095955.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/05/1e/1071802299_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_a1424095be11a53f9a3f9c8d6d60f56c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
zekeriya yapıcıoğlu, anayasa 4. madde, özgür özel, chp seçim beyannamesi
zekeriya yapıcıoğlu, anayasa 4. madde, özgür özel, chp seçim beyannamesi

4. maddenin kaldırılmasını isteyen Zekeriya Yapıcıoğlu Özgür Özel'e '72 saat süre' verdi

00:55 17.09.2024
© AA28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından milletvekillerinin TBMM'deki kayıt işlemleri sürüyor. Meclise gelen HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, kayıt yaptırdı.
28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından milletvekillerinin TBMM'deki kayıt işlemleri sürüyor. Meclise gelen HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, kayıt yaptırdı. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2024
© AA
Abone ol
HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu yeni anayasa çalışmalarında 4. maddenin kaldırılması hakkında açıklamaları ile gündeme gelmişti. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel'e sosyal medya hesabı üzerinden yanıt veren Yapıcıoğlu, CHP'nin seçim beyannamesinde cumhuriyetin 6 ilkesini anayasadan çıkarmak istediğini açıkladı.
HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, CHP lideri Özgür Özel'e seçim beyannamesi üzerinden yanıt verdi.
CHP lideri Özgür Özel'in HÜDAPAR sözlerine tepki gösteren Zekeriya Yapıcıoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçim beyannamesinde cumhuriyetin 6 ilkesini kaldırma sözünü hatırlatarak Özgür Özel'e 72 saat süre verdi.

'6 umdeyi Anayasadan çıkaracağız'

Anayasa'dan 4. maddenin çıkarılmasını isteyen HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'e sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi. CHP'nin anayasa eleştirilerine yanıt veren Zekeriya Yapıcıoğlu ''Özgür Efendi! Sana bir soru soracağım. Zorlanırsan kopya çekmek serbest. Ama çevrendeki beceriksizlere sorarsan sana yanlış yaptırabilirler. Soru şu: "Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik, Devrimcilik umdeleri CHP’nin ana prensipleridir... Tek parti döneminin icabı sayılarak Anayasaya sokulmuş olan bu 6 umdeyi Anayasadan çıkaracağız." cümleleri hangi partinin seçim beyannamesinde yer almıştır. Sınav süresi, sorunun zorluğu ile mütenasip olarak 72 saattir'' dedi.

Anayasa'nın 4. maddesi nedir?

MADDE 4- Anayasanın 1 inci maddesindeki Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2 nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3 üncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2024
TÜRKİYE
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan boykot paylaşımı
Dün, 21:55
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала