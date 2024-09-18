https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/derbinin-hakemi-belli-oldu-1088173455.html
Derbinin hakemi belli oldu
Derbinin hakemi belli oldu
Sputnik Türkiye
Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi Atilla Karaoğlan oldu. 18.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-18T16:34+0300
2024-09-18T16:34+0300
2024-09-18T16:35+0300
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fenerbahçe, galatasaray, son dakika
fenerbahçe, galatasaray, son dakika
Derbinin hakemi belli oldu
16:34 18.09.2024 (güncellendi: 16:35 18.09.2024)
Ayrıntılar geliyor
Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi Atilla Karaoğlan oldu.