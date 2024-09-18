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Derbinin hakemi belli oldu
Derbinin hakemi belli oldu
Sputnik Türkiye
Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi Atilla Karaoğlan oldu. 18.09.2024, Sputnik Türkiye
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fenerbahçe, galatasaray, son dakika
fenerbahçe, galatasaray, son dakika

Derbinin hakemi belli oldu

16:34 18.09.2024 (güncellendi: 16:35 18.09.2024)
© AAGalatasaray-Fenerbahçe derbisi
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2024
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi Atilla Karaoğlan oldu.
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