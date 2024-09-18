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Kaşıntıdan duramıyorlar: Sıcak ve nem etkisiyle beyaz sineklerde artış
Kaşıntıdan duramıyorlar: Sıcak ve nem etkisiyle beyaz sineklerde artış
Sputnik Türkiye
İzmir'de nem ve sıcakla çoğaldığı değerlendirilen beyaz sinekler, özellikle yeşil alanların çevresinde yoğunlaşıyor. 18.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-18T10:44+0300
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Kentte yaşayanlar, beyaz sineklerin yolda yürümelerini zorlaştırdığını, ayrıca kaşıntıya neden olduğunu belirterek, çözüm bulunmasını istedi.Kahramanlar Mahallesi'nde yaşayan Cengiz Abursu, bu sineklerle son dönemde karşılaştıklarını, havada çok sayıda uçan sineğin rahatsız edici olduğunu ifade etti.Böceklerin kaşınmaya neden olduğunu belirten Abursu, "İlaçlama yapılmadığı sürece bu böyle sürüp gidecek. Yetkililerden ricamız en kısa sürede burada gerekli çalışmaları yapmaları. Yolda yürürken insanlar ellerini yelpaze gibi kullanarak korunmaya çalışıyor. Rahatsız edici." dedi.Lise öğrencisi Efe Yalçın da parkta oynarken sineklerin ağız, burun ve göze girerek kendilerini rahatsız ettiğini, ayrıca kaşıntıya neden olduğunu kaydetti.İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, vatandaşlardan gelen çok sayıda şikayet üzerine kent genelinde ilaçlama çalışmaları yürüttüklerini bildirdi.'Halk sağlığına zararı yok'Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Mamay, AA muhabirine, beyaz sineklerin böcekler sınıfından hemiptera takımının aleyrodidae familyasına mensup olduğunu belirtti.Bu sineklerin pamuk, domates, patlıcan ve biber gibi bitkiler başta olmak üzere birçok sebze, meyve, süs bitkisinde emgi nedeniyle zarara neden olduğunu anlatan Mamay, türün uygun hava koşullarında çok fazla çoğalabildiğini ancak halk sağlığı açısından bir zararının olmadığını kaydetti.Doç. Dr. Mamay, son yıllarda popülasyonları artan beyaz sineklerin bu dönemde ortaya çıkmasının normal olduğunu, sıcak ve nemin bir arada olduğu yıllarda bunların yoğunluğunun artığını kaydederek, şöyle konuştu:
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sinek, kaşınma, izmir
sinek, kaşınma, izmir

Kaşıntıdan duramıyorlar: Sıcak ve nem etkisiyle beyaz sineklerde artış

10:44 18.09.2024
© AAbeyaz sinek
beyaz sinek - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2024
© AA
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İzmir'de nem ve sıcakla çoğaldığı değerlendirilen beyaz sinekler, özellikle yeşil alanların çevresinde yoğunlaşıyor.
Kentte yaşayanlar, beyaz sineklerin yolda yürümelerini zorlaştırdığını, ayrıca kaşıntıya neden olduğunu belirterek, çözüm bulunmasını istedi.
Kahramanlar Mahallesi'nde yaşayan Cengiz Abursu, bu sineklerle son dönemde karşılaştıklarını, havada çok sayıda uçan sineğin rahatsız edici olduğunu ifade etti.
Böceklerin kaşınmaya neden olduğunu belirten Abursu, "İlaçlama yapılmadığı sürece bu böyle sürüp gidecek. Yetkililerden ricamız en kısa sürede burada gerekli çalışmaları yapmaları. Yolda yürürken insanlar ellerini yelpaze gibi kullanarak korunmaya çalışıyor. Rahatsız edici." dedi.
Lise öğrencisi Efe Yalçın da parkta oynarken sineklerin ağız, burun ve göze girerek kendilerini rahatsız ettiğini, ayrıca kaşıntıya neden olduğunu kaydetti.
İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, vatandaşlardan gelen çok sayıda şikayet üzerine kent genelinde ilaçlama çalışmaları yürüttüklerini bildirdi.

'Halk sağlığına zararı yok'

Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Mamay, AA muhabirine, beyaz sineklerin böcekler sınıfından hemiptera takımının aleyrodidae familyasına mensup olduğunu belirtti.
Bu sineklerin pamuk, domates, patlıcan ve biber gibi bitkiler başta olmak üzere birçok sebze, meyve, süs bitkisinde emgi nedeniyle zarara neden olduğunu anlatan Mamay, türün uygun hava koşullarında çok fazla çoğalabildiğini ancak halk sağlığı açısından bir zararının olmadığını kaydetti.
Doç. Dr. Mamay, son yıllarda popülasyonları artan beyaz sineklerin bu dönemde ortaya çıkmasının normal olduğunu, sıcak ve nemin bir arada olduğu yıllarda bunların yoğunluğunun artığını kaydederek, şöyle konuştu:
"İnsanlara bulaşan herhangi bir hastalığa vektörlük yaptığına dair bilimsel bir kayıt bulunmamaktadır. Bu nedenle her ne kadar insanların ağızlarına, burunlarına ve gözlerine kaçarak rahatsızlık verseler de insan sağlığı açısından önemli bir problem olarak görülmemeleri gerekir. Dolayısıyla herhangi bir endişeye mahal olmadığını belirtmek isteriz. Beyaz sineklere yönelik meskun mahallerde ekstra ilaçlama yapılmasına ihtiyaç yoktur. Çünkü bu ilaçlamalar çevreye zarar vermekte, hava, su ve toprak kaynaklarına bulaşmakta, faydalı böcekleri öldürerek doğal dengenin bozulmasına sebep olmaktadır. Beyaz sinekler, havalar soğumaya başladığında doğal olarak ömürlerini tamamlayarak yok olacaklardır."
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