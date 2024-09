https://anlatilaninotesi.com.tr/20240914/diyanet-isleri-baskani-erbas-genclerimizin-heyecan-ve-hayallerine-rehberlik-etmeye-calisiyoruz-1088027391.html

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: ​​​​​​​Gençlerimizin heyecan ve hayallerine rehberlik etmeye çalışıyoruz

14.09.2024

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığınca Grand Cevahir Kongre Merkezi'nde düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı'nda yaptığı konuşmada, şüphesiz insanlık tarihinin en büyük hadisesinin, Peygamberin dünyaya teşrifi olduğunu söyledi.Yolunu ve yönünü kaybeden insanlığın, varoluşun anlamını ve yaratılışın gayesini Peygamberle yeniden idrak ettiğini kaydeden Erbaş, onun yolundan gidenlerin zihinleri, gönülleri ve yeryüzünü imar ettiğini dile getirdi.Erbaş, Hz. Muhammed'in imanı, samimiyeti, dürüstlüğü, vefası, insanlarla ilişkisi, tüm canlılara karşı sevgi, şefkat ve merhametiyle, daha nice hasletleriyle insanlık için en güzel örnek olduğunu ifade etti.Bugün ne yazık ki insani değerlerin, ahlaki erdemlerin, adaletin, merhametin alabildiğine örselendiği bir zamana, küresel kötülüklere şahitlik edildiğini vurgulayan Erbaş, "Bencillik, yalnızlık, umutsuzluk, güvensizlik gibi sorunların insanlığı çepeçevre kuşattığı bir çağı yaşıyoruz. Kimlik, kişilik, aidiyet, anlam ve gaye ekseninde yaşanan krizlerin, insanları modern bir cahiliyeye sürüklediğini görüyoruz" dedi.Erbaş, insanlığı düştüğü bu dehlizden çıkarmanın yegane yolunun, kaybedilen değerleri vahyin ve nübüvvetin rehberliğinde yeniden ihya etmek olduğunu ifade ederek, bunun için Diyanet İşleri Başkanlığı olarak tüm imkan ve mensuplarıyla, inançlarının ilkeleri ile Peygamberin mümtaz şahsiyetini insanlığa tanıtmaya gayret ettiklerini kaydetti.​​​​​​​'Gençlerimizin heyecan ve hayallerine rehberlik etmeye çalışıyoruz'Özellikle gençlerin, çocukların ve nesillerin, Peygamberin üstün ahlakı ve örnek şahsiyetiyle tanışmasına büyük önem verdiklerini belirten Erbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:Erbaş, izci gençlere rehberlik yapmak için izci liderliği eğitimi alan 1841 hocanın ihtiyaç anında göreve koşmaktan geri durmadığını kaydederek, "İki bin kadar manevi danışmanımız 'Çevreme Duyarlıyım' projesiyle, öğrenci kulüpleri ve topluluklarıyla, atölye ve eğitim programlarıyla, 'Yazımda Kardeşlik Var' etkinlikleriyle, her il ve ilçemizde hazır bulunan gençlik koordinatörlerimizle, 1237 Diyanet Gençlik Merkezi ve Diyanet Okuma Salonu, Genç Ofisimizle üniversite kampüslerimizde gençlerimizi iyiye, güzele yönlendirmeye gayret ediyoruz" diye konuştu.'Huzurlu bir toplum ve huzurlu bir dünyanın temelinde aile kurumunun olduğunu biliyoruz'Farklı programlar ve gençlik faaliyetiyle, 2024 yılında yaklaşık 6 milyon 800 bin gence ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Erbaş, sözlerini şu şöyle sürdürdü:Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretenlerinizdir" sözünü kendilerine şiar edinerek, Kur'an kurslarında her yıl yüz binlerce kardeşlerine Kur'an ve din eğitimi verdiklerini söyledi.Özellikle değerler eğitimini merkeze alan 4-6 ve 7-10 yaş Kur'an kurslarında yavruları hem yüce kitapla buluşturduklarını hem de Peygamberin örnek şahsiyetiyle tanıştırdıklarını ifade eden Erbaş, "Şimdiye kadar 4-6 yaş arası 1.5 milyon evladımızın katıldığı bu kurslarımızın yanı sıra cami merkezli gerçekleştirdiğimiz yaz Kur'an kurslarımızda her yıl 3 milyona yakın evladımızı yüce dinimizin güzellikleriyle, Peygamber Efendimizin hayatıyla tanıştırıyoruz, buluşturuyoruz" diye konuştu.

