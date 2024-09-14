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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: ​​​​​​​Gençlerimizin heyecan ve hayallerine rehberlik etmeye çalışıyoruz
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: ​​​​​​​Gençlerimizin heyecan ve hayallerine rehberlik etmeye çalışıyoruz
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı'nda yaptığı konuşmasında, bencillik, yalnızlık, umutsuzluk, güvensizlik gibi sorunların... 14.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-14T21:13+0300
2024-09-14T21:13+0300
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığınca Grand Cevahir Kongre Merkezi'nde düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı'nda yaptığı konuşmada, şüphesiz insanlık tarihinin en büyük hadisesinin, Peygamberin dünyaya teşrifi olduğunu söyledi.Yolunu ve yönünü kaybeden insanlığın, varoluşun anlamını ve yaratılışın gayesini Peygamberle yeniden idrak ettiğini kaydeden Erbaş, onun yolundan gidenlerin zihinleri, gönülleri ve yeryüzünü imar ettiğini dile getirdi.Erbaş, Hz. Muhammed'in imanı, samimiyeti, dürüstlüğü, vefası, insanlarla ilişkisi, tüm canlılara karşı sevgi, şefkat ve merhametiyle, daha nice hasletleriyle insanlık için en güzel örnek olduğunu ifade etti.Bugün ne yazık ki insani değerlerin, ahlaki erdemlerin, adaletin, merhametin alabildiğine örselendiği bir zamana, küresel kötülüklere şahitlik edildiğini vurgulayan Erbaş, "Bencillik, yalnızlık, umutsuzluk, güvensizlik gibi sorunların insanlığı çepeçevre kuşattığı bir çağı yaşıyoruz. Kimlik, kişilik, aidiyet, anlam ve gaye ekseninde yaşanan krizlerin, insanları modern bir cahiliyeye sürüklediğini görüyoruz" dedi.Erbaş, insanlığı düştüğü bu dehlizden çıkarmanın yegane yolunun, kaybedilen değerleri vahyin ve nübüvvetin rehberliğinde yeniden ihya etmek olduğunu ifade ederek, bunun için Diyanet İşleri Başkanlığı olarak tüm imkan ve mensuplarıyla, inançlarının ilkeleri ile Peygamberin mümtaz şahsiyetini insanlığa tanıtmaya gayret ettiklerini kaydetti.​​​​​​​'Gençlerimizin heyecan ve hayallerine rehberlik etmeye çalışıyoruz'Özellikle gençlerin, çocukların ve nesillerin, Peygamberin üstün ahlakı ve örnek şahsiyetiyle tanışmasına büyük önem verdiklerini belirten Erbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:Erbaş, izci gençlere rehberlik yapmak için izci liderliği eğitimi alan 1841 hocanın ihtiyaç anında göreve koşmaktan geri durmadığını kaydederek, "İki bin kadar manevi danışmanımız 'Çevreme Duyarlıyım' projesiyle, öğrenci kulüpleri ve topluluklarıyla, atölye ve eğitim programlarıyla, 'Yazımda Kardeşlik Var' etkinlikleriyle, her il ve ilçemizde hazır bulunan gençlik koordinatörlerimizle, 1237 Diyanet Gençlik Merkezi ve Diyanet Okuma Salonu, Genç Ofisimizle üniversite kampüslerimizde gençlerimizi iyiye, güzele yönlendirmeye gayret ediyoruz" diye konuştu.'Huzurlu bir toplum ve huzurlu bir dünyanın temelinde aile kurumunun olduğunu biliyoruz'Farklı programlar ve gençlik faaliyetiyle, 2024 yılında yaklaşık 6 milyon 800 bin gence ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Erbaş, sözlerini şu şöyle sürdürdü:Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretenlerinizdir" sözünü kendilerine şiar edinerek, Kur'an kurslarında her yıl yüz binlerce kardeşlerine Kur'an ve din eğitimi verdiklerini söyledi.Özellikle değerler eğitimini merkeze alan 4-6 ve 7-10 yaş Kur'an kurslarında yavruları hem yüce kitapla buluşturduklarını hem de Peygamberin örnek şahsiyetiyle tanıştırdıklarını ifade eden Erbaş, "Şimdiye kadar 4-6 yaş arası 1.5 milyon evladımızın katıldığı bu kurslarımızın yanı sıra cami merkezli gerçekleştirdiğimiz yaz Kur'an kurslarımızda her yıl 3 milyona yakın evladımızı yüce dinimizin güzellikleriyle, Peygamber Efendimizin hayatıyla tanıştırıyoruz, buluşturuyoruz" diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/diyanet-isleri-baskani-erbas-dunyada-yasarken-olum-sonrasi-hayati-dikkate-alarak-yasamamiz-lazim-1087748069.html
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diyanet işleri başkanlığı, ali erbaş, mevlid-i nebi, gençlik, kyk, kredi ve yurtlar kurumu (kyk)
diyanet işleri başkanlığı, ali erbaş, mevlid-i nebi, gençlik, kyk, kredi ve yurtlar kurumu (kyk)

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: ​​​​​​​Gençlerimizin heyecan ve hayallerine rehberlik etmeye çalışıyoruz

21:13 14.09.2024
© AADiyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2024
© AA
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı'nda yaptığı konuşmasında, bencillik, yalnızlık, umutsuzluk, güvensizlik gibi sorunların insanlığı çepeçevre kuşattığı bir çağın yaşanadığını belirterek ​​​​​​​gençlerin heyecan ve hayallerine rehberlik etmeye çalıştıklarını vurguladı.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığınca Grand Cevahir Kongre Merkezi'nde düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı'nda yaptığı konuşmada, şüphesiz insanlık tarihinin en büyük hadisesinin, Peygamberin dünyaya teşrifi olduğunu söyledi.
Yolunu ve yönünü kaybeden insanlığın, varoluşun anlamını ve yaratılışın gayesini Peygamberle yeniden idrak ettiğini kaydeden Erbaş, onun yolundan gidenlerin zihinleri, gönülleri ve yeryüzünü imar ettiğini dile getirdi.
Erbaş, Hz. Muhammed'in imanı, samimiyeti, dürüstlüğü, vefası, insanlarla ilişkisi, tüm canlılara karşı sevgi, şefkat ve merhametiyle, daha nice hasletleriyle insanlık için en güzel örnek olduğunu ifade etti.
Bugün ne yazık ki insani değerlerin, ahlaki erdemlerin, adaletin, merhametin alabildiğine örselendiği bir zamana, küresel kötülüklere şahitlik edildiğini vurgulayan Erbaş, "Bencillik, yalnızlık, umutsuzluk, güvensizlik gibi sorunların insanlığı çepeçevre kuşattığı bir çağı yaşıyoruz. Kimlik, kişilik, aidiyet, anlam ve gaye ekseninde yaşanan krizlerin, insanları modern bir cahiliyeye sürüklediğini görüyoruz" dedi.
Erbaş, insanlığı düştüğü bu dehlizden çıkarmanın yegane yolunun, kaybedilen değerleri vahyin ve nübüvvetin rehberliğinde yeniden ihya etmek olduğunu ifade ederek, bunun için Diyanet İşleri Başkanlığı olarak tüm imkan ve mensuplarıyla, inançlarının ilkeleri ile Peygamberin mümtaz şahsiyetini insanlığa tanıtmaya gayret ettiklerini kaydetti.

​​​​​​​'Gençlerimizin heyecan ve hayallerine rehberlik etmeye çalışıyoruz'

Özellikle gençlerin, çocukların ve nesillerin, Peygamberin üstün ahlakı ve örnek şahsiyetiyle tanışmasına büyük önem verdiklerini belirten Erbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

İslam'ın hakikatleri ile gençliğin heyecanı buluştuğunda yeryüzünün güzelleşeceğine inanıyoruz. Daha da önemlisi bizler iyiyi kötüden, doğruyu yanlıştan, faydalıyı zararlıdan ayırt edebilen, her şartta inanç ve değerleri uğrunda mücadele edebilen bir neslin yetiştirilmesini varlık sebebimiz olarak görüyoruz. Dolayısıyla bütün gençlerimiz, Peygamber Efendimizin şahsiyetiyle tanışsın, ahlakını yaşasın diye 'Gençliğe Değer', 'İzcilik Kampları' ve 'Değerleriyle Yetişen Gençlik' gibi projelerle, gençlik merkezlerimiz, gençlik koordinatörlerimiz ve KYK'larda hizmet veren manevi danışmanlarımızla gençlerimizin heyecan ve hayallerine rehberlik etmeye çalışıyoruz.

Erbaş, izci gençlere rehberlik yapmak için izci liderliği eğitimi alan 1841 hocanın ihtiyaç anında göreve koşmaktan geri durmadığını kaydederek, "İki bin kadar manevi danışmanımız 'Çevreme Duyarlıyım' projesiyle, öğrenci kulüpleri ve topluluklarıyla, atölye ve eğitim programlarıyla, 'Yazımda Kardeşlik Var' etkinlikleriyle, her il ve ilçemizde hazır bulunan gençlik koordinatörlerimizle, 1237 Diyanet Gençlik Merkezi ve Diyanet Okuma Salonu, Genç Ofisimizle üniversite kampüslerimizde gençlerimizi iyiye, güzele yönlendirmeye gayret ediyoruz" diye konuştu.

'Huzurlu bir toplum ve huzurlu bir dünyanın temelinde aile kurumunun olduğunu biliyoruz'

Farklı programlar ve gençlik faaliyetiyle, 2024 yılında yaklaşık 6 milyon 800 bin gence ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Erbaş, sözlerini şu şöyle sürdürdü:

Huzurlu bir toplum ve huzurlu bir dünyanın temelinde aile kurumunun olduğunu biliyoruz. Bu sebeple Peygamberimizin aileye dair getirdiği mesaj ve değerleri herkes öğrensin diye, aile ve dini rehberlik hizmetlerimizi binin üzerinde hoca hanımla daha bir özenle yapıyoruz. Aileyi koruma ve desteklemeye yönelik eğitimler, seminerler, konferanslar gerçekleştiriyoruz. 'Baba Okulu', 'Evlilik Okulu' projeleriyle gençlerimizin sağlıklı, güçlü ve huzurlu bir yuva kurması için çalışıyoruz. Vaaz ve hutbelerimizde sık sık bu konularda farkındalık oluşturmaya gayret ediyoruz.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretenlerinizdir" sözünü kendilerine şiar edinerek, Kur'an kurslarında her yıl yüz binlerce kardeşlerine Kur'an ve din eğitimi verdiklerini söyledi.
Özellikle değerler eğitimini merkeze alan 4-6 ve 7-10 yaş Kur'an kurslarında yavruları hem yüce kitapla buluşturduklarını hem de Peygamberin örnek şahsiyetiyle tanıştırdıklarını ifade eden Erbaş, "Şimdiye kadar 4-6 yaş arası 1.5 milyon evladımızın katıldığı bu kurslarımızın yanı sıra cami merkezli gerçekleştirdiğimiz yaz Kur'an kurslarımızda her yıl 3 milyona yakın evladımızı yüce dinimizin güzellikleriyle, Peygamber Efendimizin hayatıyla tanıştırıyoruz, buluşturuyoruz" diye konuştu.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2024
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