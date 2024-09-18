https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/candan-kardesler-yeniden-hakim-karsisinda-21-sanik-yargilaniyor-1088167739.html

Candan kardeşler yeniden hakim karşısında: 21 sanık yargılanıyor

Candan kardeşler yeniden hakim karşısında: 21 sanık yargılanıyor

Sputnik Türkiye

Bahar ve Nihal Candan’ın "dolandırıcılık" ve "suç örgütüne üye olma" suçlamasıyla yargılandığı davanın 4. duruşması başladı. Müşteki ifadelerinin dinlendiği... 18.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-18T15:28+0300

2024-09-18T15:28+0300

2024-09-18T15:28+0300

türkiye

bahar candan

nihal candan

dolandırıcılık

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Dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olmak suçlarından Alisya Bahar Candan’ın 44 yıla kadar, Nihal Candan adıyla bilinen Gülnihal Çiçek’in ise 24 yıla kadar hapsi istenen 21 sanıklı davanın görülmesine devam ediliyor. Bu celse müştekilerin dinlendiği duruşmada hazır bulunan tutuksuz sanık Nihal Candan adliyeye geldi.Dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olmak suçlarından Alisya Bahar Candan’ın 14 yıldan 44 yıla kadar, Nihal Candan adıyla bilinen Gülnihal Çiçek’in ise 8 yıldan 24 yıla kadar hapsi istenen davanın görülmesine devam ediliyor.Küçükçekmece 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Bahar Candan ile tutuksuz olarak yargılanan ablası Nihal Candan hazır bulundu. Duruşmaya gelen Nihal Candan kameralara yansıdı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/altin-tozlu-turk-kahvesi-ile-gundem-olan-dilan-polattan-yeni-paylasim-cezaevindeki-kahve-cok-1088157032.html

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bahar candan, nihal candan, dolandırıcılık