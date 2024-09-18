https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/candan-kardesler-yeniden-hakim-karsisinda-21-sanik-yargilaniyor-1088167739.html
Candan kardeşler yeniden hakim karşısında: 21 sanık yargılanıyor
Candan kardeşler yeniden hakim karşısında: 21 sanık yargılanıyor
Sputnik Türkiye
Bahar ve Nihal Candan’ın "dolandırıcılık" ve "suç örgütüne üye olma" suçlamasıyla yargılandığı davanın 4. duruşması başladı. Müşteki ifadelerinin dinlendiği... 18.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-18T15:28+0300
2024-09-18T15:28+0300
2024-09-18T15:28+0300
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nihal candan
dolandırıcılık
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Dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olmak suçlarından Alisya Bahar Candan’ın 44 yıla kadar, Nihal Candan adıyla bilinen Gülnihal Çiçek’in ise 24 yıla kadar hapsi istenen 21 sanıklı davanın görülmesine devam ediliyor. Bu celse müştekilerin dinlendiği duruşmada hazır bulunan tutuksuz sanık Nihal Candan adliyeye geldi.Dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olmak suçlarından Alisya Bahar Candan’ın 14 yıldan 44 yıla kadar, Nihal Candan adıyla bilinen Gülnihal Çiçek’in ise 8 yıldan 24 yıla kadar hapsi istenen davanın görülmesine devam ediliyor.Küçükçekmece 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Bahar Candan ile tutuksuz olarak yargılanan ablası Nihal Candan hazır bulundu. Duruşmaya gelen Nihal Candan kameralara yansıdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/altin-tozlu-turk-kahvesi-ile-gundem-olan-dilan-polattan-yeni-paylasim-cezaevindeki-kahve-cok-1088157032.html
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bahar candan, nihal candan, dolandırıcılık
bahar candan, nihal candan, dolandırıcılık
Candan kardeşler yeniden hakim karşısında: 21 sanık yargılanıyor
Bahar ve Nihal Candan’ın "dolandırıcılık" ve "suç örgütüne üye olma" suçlamasıyla yargılandığı davanın 4. duruşması başladı. Müşteki ifadelerinin dinlendiği davada Candan kardeşlerin de aralarında bulunduğu 21 kişi yargılanıyor.
Dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olmak suçlarından Alisya Bahar Candan’ın 44 yıla kadar, Nihal Candan adıyla bilinen Gülnihal Çiçek’in ise 24 yıla kadar hapsi istenen 21 sanıklı davanın görülmesine devam ediliyor. Bu celse müştekilerin dinlendiği duruşmada hazır bulunan tutuksuz sanık Nihal Candan adliyeye geldi.
Dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olmak suçlarından Alisya Bahar Candan’ın 14 yıldan 44 yıla kadar, Nihal Candan adıyla bilinen Gülnihal Çiçek’in ise 8 yıldan 24 yıla kadar hapsi istenen davanın görülmesine devam ediliyor.
Küçükçekmece 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Bahar Candan ile tutuksuz olarak yargılanan ablası Nihal Candan hazır bulundu. Duruşmaya gelen Nihal Candan kameralara yansıdı.