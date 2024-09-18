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Cammu-Keşmir halkı, 10 yıl aradan sonra ilk kez sandığa gidiyor
Cammu-Keşmir halkı, 10 yıl aradan sonra ilk kez sandığa gidiyor
Sputnik Türkiye
Cammu-Keşmir gölgesinde milletvekili seçimleri uzun 10 yıllık bir aradan sonra tekrardan yapılacak. Bugün başlayan seçimlerin 1 Ekim'e kadar devam edeceği... 18.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-18T15:11+0300
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Hindistan'ın idaresindeki Cammu-Keşmir'de, milletvekilleri seçimleri 10 yıl aradan sonra tekrar yapılacak.Bölgede bulunan halkın 18 Eylül'den 1 Ekim'e kadar sürecek üç aşamada yapılacak olan seçimlerde oy vereceği duyuruldu.8.7 milyondan fazla seçmenin, 2014'ten bu yana yapılmayan seçimlerin ilk aşamasında 219 millet vekili adayı arasından 24'ünü seçeceği bildirildi. 3 aşamada yapılacak olan seçimlerde Cammu-Keşmir Meclisi'ndeki 90 sandalyenin 47'si Keşmir'i, 43'ü ise Cammu'yu temsil edecek olan millet vekilleri için oy verilecek.Bölge sakinleri 2014'ten beri oy kullanmıyorBölgedeki son milletvekili seçimleri Kasım 2014'te yapılmıştı. O dönemde eyalet statüsünde olan Cammu- Keşmir'de, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin partisi olan Bharatiya Janata Partisi (BJP) ile Cammu-Keşmir'in eski Başbakanı ve Halkların Demokratik Partisi (PDP) Başkanı Mehbuba Müfti, koalisyon hükümeti kurmuştu.Modi'nin Müfti'ye olan desteğini çekmesiyle 19 Haziran 2018'de koalisyon bozulmuş, Cammu- Keşmir doğrudan Yeni Delhi tarafından yönetilmeye başlanmıştı. 5 Ağustos 2019'dan sonra Hindistan Hükümeti'nin emriyle, bölgenin özel statüsü kaldırılmış ve eyalet merkeze bağlı iki birlik toprağına dönüştürülmüştü.'Tarihinin dönüm noktası'Bölgedeki seçmenler, uzun bir aranın ardından ilk kez seçimler konusunda 'heyecan duyduklarını' dile getirirken, 'demokratik haklarının yıllarca susturulmasının ardından' yaklaşan seçimleri 'nihayet seslerini geri almak' olarak tanımlıyor.'Modi hükümetinin seçimleri yapma konusunda bir süre direndiği' bildirilirken Yüksek Mahkeme tarafından, seçimlerin eylüle kadar yapılması konusunda karar verilmişti.Cammu-Keşmir'in özel statüsünün kaldırılmasıHindistan yönetimi, anayasanın 70 senedir Cammu-Keşmir'e özel statü tanıyan hükümlerini 5 Ağustos 2019'da iptal ederek bölgeyi merkezi yönetimin doğrudan hükmettiği 'Birlik Toprağı' statüsüne indirdiğini açıklamıştı. Bölge toprakları 31 Ekim 2019'da resmen merkeze bağlı Cammu- Keşmir ve Ladakh olmak üzere ikiye ayrıldı.Cammu-Keşmir'in 1947'den bu yana yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasası kaldırılmıştı. Müslümanların çoğunlukta olduğu Cammu-Keşmir, 1947 yılında İngilizlerin sömürgesinden ayrılarak iki bağımsız ülke olmuştu. Pakistan ve Hindistan arasında süregelen bir gerilimin merkezinde bulunan bölgenin Cammu kısmını Hindistan; batıda küçük bir bölgeyi kontrol eden Pakistan ve kuzeyde az nüfuslu yüksek rakımlı bir alanı elinde bulunduran Çin arasında bölünmüş durumda.
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cammu keşmir, cammu, pakistan, hindistan, asya, hindistan başbakanı narendra modi, yüksek mahkeme, çin

Cammu-Keşmir halkı, 10 yıl aradan sonra ilk kez sandığa gidiyor

15:11 18.09.2024
© AP Photo / Channi AnandKeşmir oy kullanma
Keşmir oy kullanma - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2024
© AP Photo / Channi Anand
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Cammu-Keşmir gölgesinde milletvekili seçimleri uzun 10 yıllık bir aradan sonra tekrardan yapılacak. Bugün başlayan seçimlerin 1 Ekim'e kadar devam edeceği bildirildi. Bölge sakinleri, uzun bir aradan sonra kendi seçimlerini ellerine almaktan 'heyecan duyduklarını' söyledi.
Hindistan'ın idaresindeki Cammu-Keşmir'de, milletvekilleri seçimleri 10 yıl aradan sonra tekrar yapılacak.
Bölgede bulunan halkın 18 Eylül'den 1 Ekim'e kadar sürecek üç aşamada yapılacak olan seçimlerde oy vereceği duyuruldu.
8.7 milyondan fazla seçmenin, 2014'ten bu yana yapılmayan seçimlerin ilk aşamasında 219 millet vekili adayı arasından 24'ünü seçeceği bildirildi. 3 aşamada yapılacak olan seçimlerde Cammu-Keşmir Meclisi'ndeki 90 sandalyenin 47'si Keşmir'i, 43'ü ise Cammu'yu temsil edecek olan millet vekilleri için oy verilecek.

Bölge sakinleri 2014'ten beri oy kullanmıyor

Bölgedeki son milletvekili seçimleri Kasım 2014'te yapılmıştı. O dönemde eyalet statüsünde olan Cammu- Keşmir'de, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin partisi olan Bharatiya Janata Partisi (BJP) ile Cammu-Keşmir'in eski Başbakanı ve Halkların Demokratik Partisi (PDP) Başkanı Mehbuba Müfti, koalisyon hükümeti kurmuştu.
Modi'nin Müfti'ye olan desteğini çekmesiyle 19 Haziran 2018'de koalisyon bozulmuş, Cammu- Keşmir doğrudan Yeni Delhi tarafından yönetilmeye başlanmıştı. 5 Ağustos 2019'dan sonra Hindistan Hükümeti'nin emriyle, bölgenin özel statüsü kaldırılmış ve eyalet merkeze bağlı iki birlik toprağına dönüştürülmüştü.

'Tarihinin dönüm noktası'

Bölgedeki seçmenler, uzun bir aranın ardından ilk kez seçimler konusunda 'heyecan duyduklarını' dile getirirken, 'demokratik haklarının yıllarca susturulmasının ardından' yaklaşan seçimleri 'nihayet seslerini geri almak' olarak tanımlıyor.
'Modi hükümetinin seçimleri yapma konusunda bir süre direndiği' bildirilirken Yüksek Mahkeme tarafından, seçimlerin eylüle kadar yapılması konusunda karar verilmişti.
© AP Photo / Dar YasinKeşmir oy kullanma
Keşmir oy kullanma - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2024
Keşmir oy kullanma
© AP Photo / Dar Yasin

Cammu-Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

Hindistan yönetimi, anayasanın 70 senedir Cammu-Keşmir'e özel statü tanıyan hükümlerini 5 Ağustos 2019'da iptal ederek bölgeyi merkezi yönetimin doğrudan hükmettiği 'Birlik Toprağı' statüsüne indirdiğini açıklamıştı. Bölge toprakları 31 Ekim 2019'da resmen merkeze bağlı Cammu- Keşmir ve Ladakh olmak üzere ikiye ayrıldı.
Cammu-Keşmir'in 1947'den bu yana yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasası kaldırılmıştı. Müslümanların çoğunlukta olduğu Cammu-Keşmir, 1947 yılında İngilizlerin sömürgesinden ayrılarak iki bağımsız ülke olmuştu.
Pakistan ve Hindistan arasında süregelen bir gerilimin merkezinde bulunan bölgenin Cammu kısmını Hindistan; batıda küçük bir bölgeyi kontrol eden Pakistan ve kuzeyde az nüfuslu yüksek rakımlı bir alanı elinde bulunduran Çin arasında bölünmüş durumda.
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