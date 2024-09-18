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Beyaz Saray, İran’ın nükleer görüşmelere ılımlı olmasına cevap verdi: Buna benzer bir şeyden çok uzağız
Beyaz Saray, İran’ın nükleer görüşmelere ılımlı olmasına cevap verdi: Buna benzer bir şeyden çok uzağız
Sputnik Türkiye
Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre’e basın toplantısında, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın nükleer program konusunda ABD ile ‘tekrar konuşmaya istekli... 18.09.2024, Sputnik Türkiye
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Sözcü Karine Jean-Pierre, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın 'nükleer program konusunda tekrar konuşmaya istekli olduğu' hatırlatılarak Beyaz Saray’ın bu konudaki görüşü soruldu. Sözcü Jean-Pierre, bu konuda şu açıklamalarda bulundu:İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, göreve geldiğinde Batı ile diplomasinin önemini sıklıkla vurgulamıştı. Pezeşkiyan, 16 Eylül'deki ilk basın toplantısında İran'ın ABD'ye karşı herhangi bir düşmanlığı olmadığını ve ABD'nin de İran'a düşman olmadıklarını göstermeleri gerektiğini ifade etmişti. Pezeşkiyan, buna karşın ABD'nin 'tüm yolları kapattığının' altını çizmişti.
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abd, iran, abd-iran ilişkileri, iran nükleer anlaşması, iran nükleer görüşmeleri
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Beyaz Saray, İran’ın nükleer görüşmelere ılımlı olmasına cevap verdi: Buna benzer bir şeyden çok uzağız

10:36 18.09.2024
© FotoğrafBeyaz Saray, İran’ın görüşmelere istekli olmasına cevap verdi: Buna benzer bir şeyden çok uzağız
Beyaz Saray, İran’ın görüşmelere istekli olmasına cevap verdi: Buna benzer bir şeyden çok uzağız - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2024
© Fotoğraf
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Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre’e basın toplantısında, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın nükleer program konusunda ABD ile ‘tekrar konuşmaya istekli olduğu’ açıklaması soruldu. Jean-Pierre, diplomasiye önem verdiklerini belirterek 'halihazırda buna benzer bir şeyden çok uzağız’ cevabını verdi.
Sözcü Karine Jean-Pierre, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın 'nükleer program konusunda tekrar konuşmaya istekli olduğu' hatırlatılarak Beyaz Saray’ın bu konudaki görüşü soruldu. Sözcü Jean-Pierre, bu konuda şu açıklamalarda bulundu:
“Uzun zamandır diplomasiyi İran'ın nükleer programı söz konusu olduğunda etkili, uzun vadeli bir çözüme ulaşmanın en iyi yolu olarak gördüğümüzü söylüyoruz. Bu, son üç buçuk yıldır oldukça tutarlı olduğumuz bir şey. Ve dünya çapındaki ilişkilerimiz hakkında konuştuğumuzda bu diplomatik görüşmeleri yapmanın çok kritik olduğuna inanıyoruz. Ancak, şu anda buna benzer bir şeyden çok uzağız. Bu yüzden İran'ı sözlerine değil, eylemlerine göre yargılayacağız. Bu konuda da her zaman net olduk. Ve eğer İran ciddiyetini veya yeni bir yaklaşımını göstermek istiyorsa, nükleer ve bölgesel tırmanışlarını durdurmalı. “
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, göreve geldiğinde Batı ile diplomasinin önemini sıklıkla vurgulamıştı. Pezeşkiyan, 16 Eylül'deki ilk basın toplantısında İran'ın ABD'ye karşı herhangi bir düşmanlığı olmadığını ve ABD'nin de İran'a düşman olmadıklarını göstermeleri gerektiğini ifade etmişti. Pezeşkiyan, buna karşın ABD'nin 'tüm yolları kapattığının' altını çizmişti.
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