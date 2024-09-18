Beyaz Saray, İran’ın nükleer görüşmelere ılımlı olmasına cevap verdi: Buna benzer bir şeyden çok uzağız

“Uzun zamandır diplomasiyi İran'ın nükleer programı söz konusu olduğunda etkili, uzun vadeli bir çözüme ulaşmanın en iyi yolu olarak gördüğümüzü söylüyoruz. Bu, son üç buçuk yıldır oldukça tutarlı olduğumuz bir şey. Ve dünya çapındaki ilişkilerimiz hakkında konuştuğumuzda bu diplomatik görüşmeleri yapmanın çok kritik olduğuna inanıyoruz. Ancak, şu anda buna benzer bir şeyden çok uzağız. Bu yüzden İran'ı sözlerine değil, eylemlerine göre yargılayacağız. Bu konuda da her zaman net olduk. Ve eğer İran ciddiyetini veya yeni bir yaklaşımını göstermek istiyorsa, nükleer ve bölgesel tırmanışlarını durdurmalı. “