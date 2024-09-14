https://anlatilaninotesi.com.tr/20240914/hazine-ve-maliye-bakanligi-iban-ile-ticarete-gecit-vermiyor-pos-calismiyor-diyenler-yakin-takipte-1088024084.html
Hazine ve Maliye Bakanlığı, IBAN ile ticarete geçit vermiyor: 'POS çalışmıyor' diyenler yakın takipte
Hazine ve Maliye Bakanlığı, IBAN ile ticarete geçit vermiyor: 'POS çalışmıyor' diyenler yakın takipte
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, IBAN üzerinden tahsilat yaparak vergi kaçıran 250 mükellefe yönelik yaptığı incelemede, ilk aşamada 1.5 milyar liralık kazancın... 14.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-14T17:41+0300
2024-09-14T17:41+0300
2024-09-14T17:41+0300
ekonomi
hazine ve maliye bakanlığı
hazine ve maliye bakanı
mehmet şimşek
iban
pos cihazı
vergi kaçırma
ceza
takip
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AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgiye göre, Vergi Denetim Kurulu'nun kayıt dışı ile etkin mücadele kapsamında incelemelerine devam ettiği aktarıldı.Kurul tarafından vergi kaçırmak maksadıyla fiş ve fatura düzenlememek için müşterilerden IBAN yoluyla tahsilat yapmak isteyen mükellefler nezdinde yürütülen incelemeler ve analiz çalışmalarında önemli bir aşamaya gelindiği dile getirildi.Bilhassa "POS çalışmıyor" gibi bahanelerle alacaklarını banka hesapları üzerinden tahsil etmek isteyen mükelleflerin 'yakın takipte' tutulduğunun altı çizildi.Banka hesap ve para hareketlerinin analiz edilmesi sonucunda illiyet bağı kuran vergi müfettişlerinin, ilk kapsamda belirlenen 250 mükellef nezdinde incelemelerini genişlettiği ve bu kapsamda elde edilen ilk verilere göre, 1.5 milyar liralık kazancın kayıt dışı bırakıldığı belirlendi. Bakanlıkça, bu tutar üzerinden 250 milyon lira vergi cezası kesildi.Lüks restoran zinciri de var, değerli taş firması daIBAN'a yönlendirilerek kayıt dışı bırakılan kazançların farklı sektörlere ait işletmelere ait olduğu tespit edilirken üç büyük ilde şubesi olan lüks bir restoran zinciri, değerli taş ve kuyumculuk alanında faaliyette bulunan bir markanın şubesi, büyük bir yedek parça alım satım işletmesi, düğün-organizasyon işletmeleri, sosyal medya fenomenleri, sanal pazar işletmeleri ile gayrimenkul ve araç alım-satımı yapan gerçek kişiler bu kapsamda dikkati çektiği vurgulandı.İnceleme sürecinde, bazı para transferlerinin kripto para aracı kuruluşları, ödeme hizmeti sunan kuruluşlar, sermaye piyasası aracı kurumları ve yatırım hesaplarından gelen paralardan kaynaklandığı da saptandı. Ayrıca, şans oyunu bayilerine yapılan transferlerin ve eş ile akrabalar tarafından yapılan transferlerin de bulunduğu görüldü.Bakan Şimşek'ten uyarıHazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuya ilişkin değerlendirmesinde, çeşitli bahanelerle ödemelerini banka hesaplarından almak isteyen ve müşterilerine fiş ve fatura düzenlemeyerek vergi kaçıran mükellefler için yürütülen incelemelerin genişletilerek sürdüğüne işaret ederek, "Hesaplara gelen paraların başkalarına ait olduğunu belirten kişiler ve firmalar yönüyle de incelemeler devam edecek" dedi.Vergi kaçırmak maksadıyla IBAN yerine nakit ödeme talep etmeye başlayan ve yine fiş-fatura düzenlemeyen mükellefler için de takipte olduklarını aktaran Şimşek, gelen ihbarlara göre incelemelerin devam edeceğini, kayıt dışı çalışan ve sistemin içinde olmayan her bir mükellefe ulaşacakları uyarısında bulundu.Şimşek, vergi kayıp ve kaçağına sebebiyet vererek haksız kazanç sağlayanların ve haksız rekabet oluşturanların takipçisi olmaya devam edeceklerini bildirerek şu cümleleri kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240914/bakan-yumakli-gida-arz-guvenliginin-en-onemli-unsuru-genclerin-ve-kadinlarin-tarimsal-uretimin-1088023348.html
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hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, mehmet şimşek, iban, pos cihazı, vergi kaçırma, ceza, takip
hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, mehmet şimşek, iban, pos cihazı, vergi kaçırma, ceza, takip
Hazine ve Maliye Bakanlığı, IBAN ile ticarete geçit vermiyor: 'POS çalışmıyor' diyenler yakın takipte
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, IBAN üzerinden tahsilat yaparak vergi kaçıran 250 mükellefe yönelik yaptığı incelemede, ilk aşamada 1.5 milyar liralık kazancın kayıt dışı bırakıldığı ifade edililrken bu tutar üzerinden 250 milyon lira vergi cezası uygulandığı aktarıldı.
AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgiye göre, Vergi Denetim Kurulu'nun kayıt dışı ile etkin mücadele kapsamında incelemelerine devam ettiği aktarıldı.
Kurul tarafından vergi kaçırmak maksadıyla fiş ve fatura düzenlememek için müşterilerden IBAN yoluyla tahsilat yapmak isteyen mükellefler nezdinde yürütülen incelemeler ve analiz çalışmalarında önemli bir aşamaya gelindiği dile getirildi.
Bilhassa "POS çalışmıyor" gibi bahanelerle alacaklarını banka hesapları üzerinden tahsil etmek isteyen mükelleflerin 'yakın takipte' tutulduğunun altı çizildi.
Banka hesap ve para hareketlerinin analiz edilmesi sonucunda illiyet bağı kuran vergi müfettişlerinin, ilk kapsamda belirlenen 250 mükellef nezdinde incelemelerini genişlettiği ve bu kapsamda elde edilen ilk verilere göre, 1.5 milyar liralık kazancın kayıt dışı bırakıldığı belirlendi. Bakanlıkça, bu tutar üzerinden 250 milyon lira vergi cezası kesildi.
Lüks restoran zinciri de var, değerli taş firması da
IBAN'a yönlendirilerek kayıt dışı bırakılan kazançların farklı sektörlere ait işletmelere ait olduğu tespit edilirken üç büyük ilde şubesi olan lüks bir restoran zinciri, değerli taş ve kuyumculuk alanında faaliyette bulunan bir markanın şubesi, büyük bir yedek parça alım satım işletmesi, düğün-organizasyon işletmeleri, sosyal medya fenomenleri, sanal pazar işletmeleri ile gayrimenkul ve araç alım-satımı yapan gerçek kişiler bu kapsamda dikkati çektiği vurgulandı.
İnceleme sürecinde, bazı para transferlerinin kripto para aracı kuruluşları, ödeme hizmeti sunan kuruluşlar, sermaye piyasası aracı kurumları ve yatırım hesaplarından gelen paralardan kaynaklandığı da saptandı. Ayrıca, şans oyunu bayilerine yapılan transferlerin ve eş ile akrabalar tarafından yapılan transferlerin de bulunduğu görüldü.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuya ilişkin değerlendirmesinde, çeşitli bahanelerle ödemelerini banka hesaplarından almak isteyen ve müşterilerine fiş ve fatura düzenlemeyerek vergi kaçıran mükellefler için yürütülen incelemelerin genişletilerek sürdüğüne işaret ederek, "Hesaplara gelen paraların başkalarına ait olduğunu belirten kişiler ve firmalar yönüyle de incelemeler devam edecek" dedi.
Vergi kaçırmak maksadıyla IBAN yerine nakit ödeme talep etmeye başlayan ve yine fiş-fatura düzenlemeyen mükellefler için de takipte olduklarını aktaran Şimşek, gelen ihbarlara göre incelemelerin devam edeceğini, kayıt dışı çalışan ve sistemin içinde olmayan her bir mükellefe ulaşacakları uyarısında bulundu.
Şimşek, vergi kayıp ve kaçağına sebebiyet vererek haksız kazanç sağlayanların ve haksız rekabet oluşturanların takipçisi olmaya devam edeceklerini bildirerek şu cümleleri kaydetti:
Bakanlık olarak kayıt dışı yöntemlerle tahsilat yaparak vergisini ödemeyen işletmeleri yakından izliyoruz. Alacaklarınızı vergi dışı bırakacak şeklide IBAN ya da banka hesapları üzerinden tahsilat yapmayın, kayıt dışı faaliyetlere ortak olmayın. Vergide adaleti artırmaya ve kayıt dışılığı azaltmaya yönelik yaygın ve yoğun denetimlerimiz tavizsiz ve güçlü şekilde devam edecek.