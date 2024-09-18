https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/bakan-ersoy-kulturel-mirasimiza-sahip-cikiyoruz-1088161095.html

Bakan Ersoy: Kültürel mirasımıza sahip çıkıyoruz

Bakan Ersoy: Kültürel mirasımıza sahip çıkıyoruz

Sputnik Türkiye

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, M.Ö. 530 yılına tarihlenen nadir bronz sedirin J. Paul Getty Müzesi’nden Türkiye'ye iadesini sağladıklarını duyurdu. 18.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-18T12:09+0300

2024-09-18T12:09+0300

2024-09-18T12:12+0300

yaşam

kültür ve turizm bakanlığı

tarihi eser

tarihi eser kaçakçılığı

manisa

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/12/1088159736_122:0:1816:953_1920x0_80_0_0_af94eb374fa4d7cbd01823318a8eb7cd.jpg

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın girişimleri ve uluslararası iş birliği sayesinde, M.Ö. 530 yılına tarihlenen nadir bronz sedir, J. Paul Getty Müzesi tarafından Türkiye'ye iade edildi.Eser, 1982 yılında J. Paul Getty Müzesi tarafından, İsviçreli bir sanat tacirinden satın alınmış, söz konusu tacir, sedirin 1920'lerden bu yana Avrupa'da koleksiyonlarda yer aldığına dair sahte kanıtlar sunmuştu. Ancak, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ve J. Paul Getty Müzesi’nin yürüttüğü kapsamlı araştırmalar, bu iddianın asılsız olduğunu ortaya koydu. Yapılan bilimsel çalışmalar, bronz sedirin 1980’lerin başında Manisa yakınlarındaki bir mezardan kaçak kazılarla çıkarıldığını ve yasadışı yollarla ülke dışına kaçırıldığını kanıtladı.Sedirdeki keten parçaları, Manisa'daki mezardaki buluntularla eşleştiBakanlık ve Getty Müzesi’nin bilimsel iş birliği ile yürütülen incelemelerde, sedirin üzerine yapışmış olan keten parçaları, Türk arkeologlar tarafından mezarda bulunan ahşap ve bronz levha parçaları ile mezarın tarihlendirilmesine yardımcı olan mermer ve seramik kalıntılarıyla birebir örtüştü. Böylece sedirin kökeni ve tarihi bağlamı ortaya kondu.Nadir rastlanan mobilya türüİadesi gerçekleştirilen sedir, günümüzde oldukça nadir rastlanan bir mobilya türü olarak dikkat çekiyor. Tarihi resimlerde ve o döneme ait kap kacak üzerindeki tasvirlerde görülen bu tür sedirler, antik dönemde günlük yaşamda dinlenme ve yemek yeme amacıyla kullanılıyordu. Dökme bronz ayak ve raylara sahip, demir bir iskelet üzerine inşa edilen sedir, delikli bakır levhalardan oluşuyor. Tornalanmış ayakları, köşelerde çıkıntılı zıvanaları ve minderleri destekleyen kafesli yüzeyiyle o dönemde yaygın olarak ahşaptan üretilmiş sedirlerin bronzdan bir örneğini temsil ediyor.Altı yılda 7 bin 840 eser getirildiBu iade ile birlikte, 2024 yılında Türkiye'ye getirilen eser sayısı 36'ya ulaştı. 2018 yılından bu yana, sadece son 6 yılda toplam 7 bin 840 eserin ülkemize iadesi sağlandı. 2002 yılından bu yana ise toplamda 12 bin 155 eser Türkiye'ye geri kazandırıldı. Bu başarılar, Türkiye’nin kültürel mirasın korunmasındaki kararlılığını ve uluslararası alanda elde ettiği kazanımları bir kez daha gözler önüne seriyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/kadinlar-erkeklerden-53-yil-daha-fazla-yasiyor-1088157626.html

manisa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kültür ve turizm bakanlığı, tarihi eser, tarihi eser kaçakçılığı, manisa