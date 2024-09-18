Avukatı duyurdu: Jahrein'in cezaevinden ilk sözleri

Müvekkilim Ahmet Sonuç (Jahrein), 13 Eylül Cuma gecesinden beri cezaevindedir. Hem sizleri bilgilendirmek, hem de mesajını iletmek isterim. Ahmet, bir kumpas sonucu meydana gelen hukuk garabeti ve alenen yalan haber üreten ana akımın gölgesinde ilerleyen bu korkunç süreçte kendisini destekleyenlere çok teşekkür ediyor. Geçmişte yaşananlara rağmen sağduyu gösteren isimlerinse değerli davranışlarının öneminin farkında ve hepsine müteşekkir. Kendisi durumun ciddiyetinin farkında ve farkında olunmasını istiyor. Oğlunu, eşini ve ailesini çok özlemekle beraber, medyanın ilk günden itibaren sürdürdüğü kan dondurucu iftiraları karşısında çok şaşkın. İfade vermeye, hukuki zorluklar yaşamaya Türkiye şartlarında alışmış olsa da bu denli medyatik iftira ve linç kampanyası onun için de görülmemiş bir distopya. Oğluna duyduğu özlem dışında en ağır basan duygusu hiç şüphesiz hiçbir alakasının olmadığı başka bir şüpheliyle sırf kamuoyu manipülasyonu için aynı karede - hatta bazı medya organlarına göre ortak - gösterilmesinin verdiği üzüntü ve öfke. Bu süreçte insan onurunu ayaklar altına alan Türk basını, haksızca yürütülen hukuki süreç ve çok zor cezaevi şartları arasında kendisinin tek moral kaynağı oğluna ve ailesine kavuşacağı mutlu gün. Gerçek şu ki; Ahmet herhangi bir sebepten değil – kamuoyu manipülasyonu için haksız yere cezaevinde ve günlerdir ana akım medyada bu adaletsizliği meşrulaştırmak için iftiraya uğruyor. Yalan haberleri yayınlayan kanallar hakkında hukuki girişimlerde bulunduk. Haksız tutukluluğuna karşı gerçekleştirdiğimiz itirazımız değerlendiriliyor. Kendisini her gün saatlerce ziyaret ederek bilgilendirip yanında bulunuyorum. Kendi yazısıyla sevenlerine iletmek istediği notunu paylaşıyorum.