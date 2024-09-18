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Fed politika faizini 4 yıl aradan sonra ilk kez indirdi
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Avukatı duyurdu: Jahrein'in cezaevinden ilk sözleri
Avukatı duyurdu: Jahrein'in cezaevinden ilk sözleri
Sputnik Türkiye
Ünlü twitch yayıncısı 'Jahrein' lakaplı Ahmet Sonuç geçtiğimiz günlerde cezaevine girmişti. Avukatı Burhanettin Mumcuoğlu sosyal medya üzerinden Jahrein'in... 18.09.2024, Sputnik Türkiye
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türkiye
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ceza infaz kanunu
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Sosyal medyada 'Jahrein' mahlasıyla tanınan Ahmet Sonuç cezaevinden mesajını avukatı aracılığı ile paylaştı.Sosyal medya fenomeni Ahmet Sonuç geçtiğimiz günlerde 'müstehcenlik suçundan' cezaevine girmişti. Avukatı Jahrein'in cezaevinde yazdığı notu sosyal medya hesabından paylaşarak yalan haber paylaşımı yapan basın hakkında şikayette bulunacaklarını ifade etti. Notunda asker selamı işareti yapan Ahmet Sonuç ''Çabalarınız için teşekkür ederim. Hepinizi seviyorum ve çok özledim. Tekrar görüşeceğiz'' ifadelerini kullandı.Ahmet Sonuç'un eşi ve çocuğuna özlem duyduğunu belirten Avukatı Burhanettin Mumcuoğlu tutuklama hakkında cezaevinden Jahrein'in notunu paylaşarak şunları söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/jahrein-kullanici-adi-ile-bilinen-ahmet-sonuc-tutuklandi-1088000956.html
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jahrein, ceza, ceza kanunu, ceza infaz kanunu, avukat, cezaevi, antalya, polis, polis müdahalesi, polis baskını
jahrein, ceza, ceza kanunu, ceza infaz kanunu, avukat, cezaevi, antalya, polis, polis müdahalesi, polis baskını

Avukatı duyurdu: Jahrein'in cezaevinden ilk sözleri

21:23 18.09.2024
© İHA / İHA-AW287111Jahrein kullanıcı adı ile bilinen Ahmet Sonuç tutuklandı
Jahrein kullanıcı adı ile bilinen Ahmet Sonuç tutuklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2024
© İHA / İHA-AW287111
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Ünlü twitch yayıncısı 'Jahrein' lakaplı Ahmet Sonuç geçtiğimiz günlerde cezaevine girmişti. Avukatı Burhanettin Mumcuoğlu sosyal medya üzerinden Jahrein'in notunu paylaştı.
Sosyal medyada 'Jahrein' mahlasıyla tanınan Ahmet Sonuç cezaevinden mesajını avukatı aracılığı ile paylaştı.
Sosyal medya fenomeni Ahmet Sonuç geçtiğimiz günlerde 'müstehcenlik suçundan' cezaevine girmişti. Avukatı Jahrein'in cezaevinde yazdığı notu sosyal medya hesabından paylaşarak yalan haber paylaşımı yapan basın hakkında şikayette bulunacaklarını ifade etti. Notunda asker selamı işareti yapan Ahmet Sonuç ''Çabalarınız için teşekkür ederim. Hepinizi seviyorum ve çok özledim. Tekrar görüşeceğiz'' ifadelerini kullandı.
Ahmet Sonuç'un eşi ve çocuğuna özlem duyduğunu belirten Avukatı Burhanettin Mumcuoğlu tutuklama hakkında cezaevinden Jahrein'in notunu paylaşarak şunları söyledi:
Müvekkilim Ahmet Sonuç (Jahrein), 13 Eylül Cuma gecesinden beri cezaevindedir. Hem sizleri bilgilendirmek, hem de mesajını iletmek isterim. Ahmet, bir kumpas sonucu meydana gelen hukuk garabeti ve alenen yalan haber üreten ana akımın gölgesinde ilerleyen bu korkunç süreçte kendisini destekleyenlere çok teşekkür ediyor. Geçmişte yaşananlara rağmen sağduyu gösteren isimlerinse değerli davranışlarının öneminin farkında ve hepsine müteşekkir. Kendisi durumun ciddiyetinin farkında ve farkında olunmasını istiyor. Oğlunu, eşini ve ailesini çok özlemekle beraber, medyanın ilk günden itibaren sürdürdüğü kan dondurucu iftiraları karşısında çok şaşkın. İfade vermeye, hukuki zorluklar yaşamaya Türkiye şartlarında alışmış olsa da bu denli medyatik iftira ve linç kampanyası onun için de görülmemiş bir distopya. Oğluna duyduğu özlem dışında en ağır basan duygusu hiç şüphesiz hiçbir alakasının olmadığı başka bir şüpheliyle sırf kamuoyu manipülasyonu için aynı karede - hatta bazı medya organlarına göre ortak - gösterilmesinin verdiği üzüntü ve öfke. Bu süreçte insan onurunu ayaklar altına alan Türk basını, haksızca yürütülen hukuki süreç ve çok zor cezaevi şartları arasında kendisinin tek moral kaynağı oğluna ve ailesine kavuşacağı mutlu gün. Gerçek şu ki; Ahmet herhangi bir sebepten değil – kamuoyu manipülasyonu için haksız yere cezaevinde ve günlerdir ana akım medyada bu adaletsizliği meşrulaştırmak için iftiraya uğruyor. Yalan haberleri yayınlayan kanallar hakkında hukuki girişimlerde bulunduk. Haksız tutukluluğuna karşı gerçekleştirdiğimiz itirazımız değerlendiriliyor. Kendisini her gün saatlerce ziyaret ederek bilgilendirip yanında bulunuyorum. Kendi yazısıyla sevenlerine iletmek istediği notunu paylaşıyorum.
Jahrein kullanıcı adı ile bilinen Ahmet Sonuç tutuklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2024
TÜRKİYE
Jahrein kullanıcı adı ile bilinen Ahmet Sonuç tutuklandı: Tutuklanma gerekçesi ortaya çıktı
13 Eylül, 19:05
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