https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/ancelottiden-arda-guler-aciklamasi-onu-tartismasiz-ilk-11-oyuncusu-yapmak-zor-1087988576.html

Ancelotti'den Arda Güler açıklaması: 'Daha fazla sorumluluk alacak'

Ancelotti'den Arda Güler açıklaması: 'Daha fazla sorumluluk alacak'

Sputnik Türkiye

Real Madrik teknik direktörü Ancelotti, Arda Güler'in Sociedad maçında ilk 11 oynayıp oynamayacağı konusunda ve takımın genel durumu hakkında konuştu. 13.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-13T14:53+0300

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spor

arda güler

carlo ancelotti

real madrid

ilk 11'ler

türkiye

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Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, sınırlı seçeneklerine rağmen Real Sociedad maçı öncesinde kadrosuyla ilgili en büyük şüphesinin orta sahada olduğunu açıkladı. Takımda birçok sakatlıkla boğuşan isim bulunurken potansiyel olarak Ancelotti'nin orta sahada sadece Arda Güler, Brahim Diaz, Luka Modric ve Fede Valverde gibi isimleri bulunuyor. Ancelotti basın toplantısında, Güler ve Brahim Diaz arasında yapacağı tercih hakkında, "İyi bir soru. Bu benim sahip olduğum şüphe," diye konuştu. Ya üç orta saha ile oynamayı ya da sistemi değiştireceğini söyleyen tecrübeli teknik direktör, Güler'in oynamak için ne yapması gerektiği sorusuna ise şu yanıtı verdi: Ancelotti ayrıca Güler’in daha fazla sorumluluk alacağını belirtse de, "Onu tartışmasız ilk 11 oyuncusu yapmak daha zor. Bu kadroda tartışmasız bir oyuncu kimseyi görmüyorum" dedi.

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arda güler, carlo ancelotti, real madrid, ilk 11'ler, türkiye