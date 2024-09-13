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Ancelotti'den Arda Güler açıklaması: 'Daha fazla sorumluluk alacak'
Ancelotti'den Arda Güler açıklaması: 'Daha fazla sorumluluk alacak'
Sputnik Türkiye
Real Madrik teknik direktörü Ancelotti, Arda Güler'in Sociedad maçında ilk 11 oynayıp oynamayacağı konusunda ve takımın genel durumu hakkında konuştu. 13.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-13T14:53+0300
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spor
arda güler
carlo ancelotti
real madrid
ilk 11'ler
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Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, sınırlı seçeneklerine rağmen Real Sociedad maçı öncesinde kadrosuyla ilgili en büyük şüphesinin orta sahada olduğunu açıkladı. Takımda birçok sakatlıkla boğuşan isim bulunurken potansiyel olarak Ancelotti'nin orta sahada sadece Arda Güler, Brahim Diaz, Luka Modric ve Fede Valverde gibi isimleri bulunuyor. Ancelotti basın toplantısında, Güler ve Brahim Diaz arasında yapacağı tercih hakkında, "İyi bir soru. Bu benim sahip olduğum şüphe," diye konuştu. Ya üç orta saha ile oynamayı ya da sistemi değiştireceğini söyleyen tecrübeli teknik direktör, Güler'in oynamak için ne yapması gerektiği sorusuna ise şu yanıtı verdi: Ancelotti ayrıca Güler’in daha fazla sorumluluk alacağını belirtse de, "Onu tartışmasız ilk 11 oyuncusu yapmak daha zor. Bu kadroda tartışmasız bir oyuncu kimseyi görmüyorum" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/galatasaray-teknik-direktoru-cenk-ergun-istifa-etti--1087984717.html
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arda güler, carlo ancelotti, real madrid, ilk 11'ler, türkiye
arda güler, carlo ancelotti, real madrid, ilk 11'ler, türkiye

Ancelotti'den Arda Güler açıklaması: 'Daha fazla sorumluluk alacak'

14:53 13.09.2024 (güncellendi: 14:58 13.09.2024)
© AA / Jacek BoczarskiLa Liga ekiplerinden Real Madrid, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ABD'nin Illinois eyaletinin Chicago kentindeki Soldier Field Stadyumu'nda AC Milan takımıyla hazırlık maçında karşılaştı. Karşılaşmada Milli Takım oyuncusu Arda Güler (15) de mücadele etti.
La Liga ekiplerinden Real Madrid, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ABD'nin Illinois eyaletinin Chicago kentindeki Soldier Field Stadyumu'nda AC Milan takımıyla hazırlık maçında karşılaştı. Karşılaşmada Milli Takım oyuncusu Arda Güler (15) de mücadele etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2024
© AA / Jacek Boczarski
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Real Madrik teknik direktörü Ancelotti, Arda Güler'in Sociedad maçında ilk 11 oynayıp oynamayacağı konusunda ve takımın genel durumu hakkında konuştu.
Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, sınırlı seçeneklerine rağmen Real Sociedad maçı öncesinde kadrosuyla ilgili en büyük şüphesinin orta sahada olduğunu açıkladı.
Takımda birçok sakatlıkla boğuşan isim bulunurken potansiyel olarak Ancelotti'nin orta sahada sadece Arda Güler, Brahim Diaz, Luka Modric ve Fede Valverde gibi isimleri bulunuyor.
Ancelotti basın toplantısında, Güler ve Brahim Diaz arasında yapacağı tercih hakkında, "İyi bir soru. Bu benim sahip olduğum şüphe," diye konuştu. Ya üç orta saha ile oynamayı ya da sistemi değiştireceğini söyleyen tecrübeli teknik direktör, Güler'in oynamak için ne yapması gerektiği sorusuna ise şu yanıtı verdi:

Savunma ve hücum yapmalı... Bu o kadar da karmaşık değil. İyi bir şekilde konumlanmaları ve hatlar arasında hareket etmeleri, top istemeleri ve forvetlere pas opsiyonu sunmaları gerekiyor. Savunmada ise içerideki boşlukları kapatmaları gerekiyor. 4-3-3 sistemindeki bir orta sahanın işi, bir kanat oyuncusuna göre çok daha yoğun.

Ancelotti ayrıca Güler’in daha fazla sorumluluk alacağını belirtse de, "Onu tartışmasız ilk 11 oyuncusu yapmak daha zor. Bu kadroda tartışmasız bir oyuncu kimseyi görmüyorum" dedi.
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