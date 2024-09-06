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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/dilan-polat-cok-iftira-atildi-cok-fazla-lekelendik-1087735834.html
Dilan Polat: Çok iftira atıldı, çok fazla lekelendik
Dilan Polat: Çok iftira atıldı, çok fazla lekelendik
Sputnik Türkiye
Kara para aklama suçlamasıyla yargılanan Dilan Polat, son duruşmada tahliye kararı verilen eşi Engin Polat'ı karşılamak için Çorlu Karatepe Ceza İnfaz... 06.09.2024, Sputnik Türkiye
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Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan ve 40 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanığın yargılandığı davada tutuklu sanık Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün tahliye edildi. Dilan Polat kararının ardından ailesi ve kardeşi Sıla Doğu ile birlikte Engin Polat'ın tahliye edileceği Çorlu Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'na gitti.'Adalete teşekkür ediyorum'Gazetecilere açıklamalarda bulunan Dilan Polat, "Türk adaletine çok teşekkür ediyorum. Sonunda tecelli etti. 10 aydır bütün aile birbirinden ayrıydı. Artık kavuştuk. Bugün tamamen kavuşma günü, tamamlandığımız bir gün. Çok mutluyum ailemiz tekrar bir araya geliyor. Sürpriz oldu. Dün biraz endişeliydim. Çok dua ettim. Çok iftira atıldı, lekelendik" ifadelerini kullandı.'Paylaşım yapmayacağım'Tahliye kararı sonrası aylar sonra ilk kez sosyal medya paylaşımı yaptığı hatırlatılan Dilan Polat, "Bir süre paylaşım yapmayı düşünmüyorum. Ailemle bir arada olacağım" dedi.Sıla Doğu ise, "Ben her zaman bekliyordum. Suçsuz olduğumuzu, masum olduğumuza inandığımızı hep söyledim. Sonunda Türk adaletine teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.Engin Polat'ın cezaevindeki işlemlerinin ardından tahliye edilmesi bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/tahliye-haberi-sonrasi-dilan-polattan-ilk-goruntu-cok-mutluyuz-devletimiz-sag-olsun-1087720456.html
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Dilan Polat: Çok iftira atıldı, çok fazla lekelendik

15:26 06.09.2024 (güncellendi: 15:35 06.09.2024)
© AA / Büşra AlakoyunDilan Polat: Çok iftira atıldı, çok fazla lekelendik
Dilan Polat: Çok iftira atıldı, çok fazla lekelendik - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2024
© AA / Büşra Alakoyun
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Kara para aklama suçlamasıyla yargılanan Dilan Polat, son duruşmada tahliye kararı verilen eşi Engin Polat'ı karşılamak için Çorlu Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'na gitti. Polat, "10 aydır bütün aile birbirinden ayrıydı. Artık kavuştuk. Bugün tamamen kavuşma günü. Çok iftira atıldı, lekelendik" ifadelerini kullandı.
Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan ve 40 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanığın yargılandığı davada tutuklu sanık Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün tahliye edildi. Dilan Polat kararının ardından ailesi ve kardeşi Sıla Doğu ile birlikte Engin Polat'ın tahliye edileceği Çorlu Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'na gitti.

'Adalete teşekkür ediyorum'

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Dilan Polat, "Türk adaletine çok teşekkür ediyorum. Sonunda tecelli etti. 10 aydır bütün aile birbirinden ayrıydı. Artık kavuştuk. Bugün tamamen kavuşma günü, tamamlandığımız bir gün. Çok mutluyum ailemiz tekrar bir araya geliyor. Sürpriz oldu. Dün biraz endişeliydim. Çok dua ettim. Çok iftira atıldı, lekelendik" ifadelerini kullandı.

'Paylaşım yapmayacağım'

Tahliye kararı sonrası aylar sonra ilk kez sosyal medya paylaşımı yaptığı hatırlatılan Dilan Polat, "Bir süre paylaşım yapmayı düşünmüyorum. Ailemle bir arada olacağım" dedi.
Sıla Doğu ise, "Ben her zaman bekliyordum. Suçsuz olduğumuzu, masum olduğumuza inandığımızı hep söyledim. Sonunda Türk adaletine teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.
Engin Polat'ın cezaevindeki işlemlerinin ardından tahliye edilmesi bekleniyor.
dilan polat - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2024
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Tahliye haberi sonrası Dilan Polat'tan ilk yorum: 'Çok mutluyuz, devletimiz sağ olsun'
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