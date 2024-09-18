https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/almanyada-turk-anne-ve-oglunun-oldugu-yanginda-kundaklama-suphesi--1088155729.html
Almanya'da Türk anne ve oğlunun öldüğü yangında kundaklama şüphesi
Almanya'da Türk anne ve oğlunun öldüğü yangında kundaklama şüphesi
Sputnik Türkiye
Almanya'da anne Emine Çoban ve oğlu Umut Can Çoban'ın hayatını kaybettiği yangınla ilgili kundaklama şüphesiyle savcılık soruşturma başlattı. 18.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-18T10:46+0300
2024-09-18T10:46+0300
2024-09-18T11:47+0300
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Brandenburg Eyalet Savcılığı Sözcüsü Ingo Kechichian yaptığı açıklamada, Eberswalde kentinde iki Türk'ün ölümüyle sonuçlanan yangının ardından kundaklama şüphesiyle soruşturma başlatıldığını doğrulayarak, "Teknik bir arıza değil, yangına yol açan kasıtlı bir davranış olduğunu varsayıyoruz" ifadesini kullandı.Konuya ilişkin daha fazla detay vermeyen Kechichian, adli tıp işlemlerinin tamamlanmadığını da aktardı.Ne olmuştu?Binanın alt katında tadilatta olan berber dükkanında başlayan yangının elektrik tesisatından çıkmış olabileceği yönünde iddialar mevcuttu. Hafta sonu gece geç saatlerde Friedrich-Ebert Caddesi'ndeki çok katlı binada çıkan yangında Urfalı Emine Çoban ve oğlu Umut Can hayatını kaybetmiş, dördü ağır olmak üzere 6 kişi yaralanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/turk-anne-ve-bes-yasindaki-oglu-almanyada-evde-cikan-yanginda-hayatini-kaybetti-1088079957.html
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almanya, yangın, kundaklama
almanya, yangın, kundaklama
Almanya'da Türk anne ve oğlunun öldüğü yangında kundaklama şüphesi
10:46 18.09.2024 (güncellendi: 11:47 18.09.2024)
Almanya'da anne Emine Çoban ve oğlu Umut Can Çoban'ın hayatını kaybettiği yangınla ilgili kundaklama şüphesiyle savcılık soruşturma başlattı.
Brandenburg Eyalet Savcılığı Sözcüsü Ingo Kechichian yaptığı açıklamada, Eberswalde kentinde iki Türk'ün ölümüyle sonuçlanan yangının ardından kundaklama şüphesiyle soruşturma başlatıldığını doğrulayarak, "Teknik bir arıza değil, yangına yol açan kasıtlı bir davranış olduğunu varsayıyoruz" ifadesini kullandı.
Konuya ilişkin daha fazla detay vermeyen Kechichian, adli tıp işlemlerinin tamamlanmadığını da aktardı.
Binanın alt katında tadilatta olan berber dükkanında başlayan yangının elektrik tesisatından çıkmış olabileceği yönünde iddialar mevcuttu. Hafta sonu gece geç saatlerde Friedrich-Ebert Caddesi'ndeki çok katlı binada çıkan yangında Urfalı Emine Çoban ve oğlu Umut Can hayatını kaybetmiş, dördü ağır olmak üzere 6 kişi yaralanmıştı.