https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/turk-anne-ve-bes-yasindaki-oglu-almanyada-evde-cikan-yanginda-hayatini-kaybetti-1088079957.html
Türk anne ve beş yaşındaki oğlu Almanya'da evde çıkan yangında hayatını kaybetti
Türk anne ve beş yaşındaki oğlu Almanya'da evde çıkan yangında hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Berlin'in kuzeyinde Eberswalde kentinde çıkan bir evde çıkan yangında Türk anne ve oğlu yaşamını yitirdi. 16.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-16T15:19+0300
2024-09-16T15:19+0300
2024-09-16T15:19+0300
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almanya
yangın
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Almanya'nın başkenti Berlin'in kuzeyindeki Eberswalde kentinde yaşanan olayla ilgili polis, üç katlı bir binanın hem işyeri kısmında hem de konut olan tarafında yangın çıktığını, iki kişinin hayatını kaybettiğini ve 6 kişinin yaralandığını bildirdi.Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, vefat edenlerin bir Türk anne ile 5 yaşındaki oğlu olduğu öğrenildi.Binanın alt katında döner dükkanı bulunuyorBinanın alt katında bir döner dükkanı bulunduğu ve yangının çıkış sebebinin bilinmediği belirtildi. Polis yangın nedeniyle geniş çaplı soruşturma başlattı.
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almanya, yangın
Türk anne ve beş yaşındaki oğlu Almanya'da evde çıkan yangında hayatını kaybetti
Berlin'in kuzeyinde Eberswalde kentinde çıkan bir evde çıkan yangında Türk anne ve oğlu yaşamını yitirdi.
Almanya'nın başkenti Berlin'in kuzeyindeki Eberswalde kentinde yaşanan olayla ilgili polis, üç katlı bir binanın hem işyeri kısmında hem de konut olan tarafında yangın çıktığını, iki kişinin hayatını kaybettiğini ve 6 kişinin yaralandığını bildirdi.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, vefat edenlerin bir Türk anne ile 5 yaşındaki oğlu olduğu öğrenildi.
Binanın alt katında döner dükkanı bulunuyor
Binanın alt katında bir döner dükkanı bulunduğu ve yangının çıkış sebebinin bilinmediği belirtildi. Polis yangın nedeniyle geniş çaplı soruşturma başlattı.