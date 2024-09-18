Ali Sabancı: Kazayı hatırlamamayı ‘suçluluk’ olarak alıyorum

"Bir de şöyle iki sıkıntı yaşadım bir müddet. Bir tanesi hatırlamamayı bir suçluluk olarak alıyorum. Ben hatırlamıyorum, iki oğlum, eşim, ekip arkadaşlarım hatırlıyor. İkincisi de ben uyandığımda doktor bana 'hayatta kalmak için 10 binde 1 şansın vardı' dedi. Şimdi buna çalışıyorum terapistimle, bu bana ne yıkıyor hayatla ilgili, niye ben hayattayım hala? Benden bir beklenti mi var? Bu çok önemli bir yük yani. Ama şu ana kadar başkasının ceketini giymedim, o ceket hep benim ceketim. Uzun lafın kısası her geçen gün büyütmemeyi öğrendim, öğreniyorum. Ölünceye kadar da öğreneceğim."