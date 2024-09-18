https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/ali-sabanci-kazayi-hatirlamamayi-sucluluk-olarak-aliyorum-1088172290.html
Ali Sabancı: Kazayı hatırlamamayı ‘suçluluk’ olarak alıyorum
Ali Sabancı: Kazayı hatırlamamayı ‘suçluluk’ olarak alıyorum
Sputnik Türkiye
İş insanı Ali Sabancı katıldığı bir toplantıda geçen sene geçirdiği tekne kazasıyla ilgili konuştu. Sabancı, kazayı kendisinden başka herkesin hatırlamasını... 18.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-18T16:10+0300
2024-09-18T16:10+0300
2024-09-18T16:10+0300
yaşam
ali sabancı
vuslat doğan sabancı
tekne kazası
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Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği’nin 11. olağan toplantısına konuşmacı olarak katılan Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı, iş hayatındaki tecrübelerini katılımcılarla paylaştı. Bir katılımcının geçen yıl Ağustos ayında ailesiyle birlikte geçirdiği tekne kazasını sorması üzerine Sabancı şu açıklamalarda bulundu:Sabancı: Niye ben hayattayım hala?Sabancı, kaza sonrası yaşadıklarıyla ilgili sözlerine devam ederek şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/turk-egitim-sistemini-uzmani-degerlendirdi-universite-diplomasi-almak-yeniden-prestijli-hale-1088078616.html
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ali sabancı, vuslat doğan sabancı, tekne kazası
ali sabancı, vuslat doğan sabancı, tekne kazası
Ali Sabancı: Kazayı hatırlamamayı ‘suçluluk’ olarak alıyorum
İş insanı Ali Sabancı katıldığı bir toplantıda geçen sene geçirdiği tekne kazasıyla ilgili konuştu. Sabancı, kazayı kendisinden başka herkesin hatırlamasını değerlendirerek 'Hatırlamamayı bir suçluluk olarak alıyorum. Ben hatırlamıyorum, iki oğlum, eşim, ekip arkadaşlarım hatırlıyor' dedi.
Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği’nin 11. olağan toplantısına konuşmacı olarak katılan Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı, iş hayatındaki tecrübelerini katılımcılarla paylaştı. Bir katılımcının geçen yıl Ağustos ayında ailesiyle birlikte geçirdiği tekne kazasını sorması üzerine Sabancı şu açıklamalarda bulundu:
"Deniz motoru kazası yaptık. Ben sürüyordum. Karımın suratı parçalandı. Ben galiba 10 veya 11 ameliyat oldum. Çocuklarımız vardı teknede. Suya düştüler. Bir kayaya çarptım. 2 tane ekip vardı teknede çalışan, birinin omzu çıktı, biri suya düştü. Ben tekneye bindiğimi de hatırlamıyorum. 9 gün sonra Amerikan Hastanesi'nde kalktım. 3-4 ay hastanede kaldım. Tez canlıyım erken çıktım, ateşim çıktı bir daha girdim. Şu anda vücudumda hala bazı aksaklık var onları da yavaş yavaş geçiriyorum."
Sabancı: Niye ben hayattayım hala?
Sabancı, kaza sonrası yaşadıklarıyla ilgili sözlerine devam ederek şunları kaydetti:
"Bir de şöyle iki sıkıntı yaşadım bir müddet. Bir tanesi hatırlamamayı bir suçluluk olarak alıyorum. Ben hatırlamıyorum, iki oğlum, eşim, ekip arkadaşlarım hatırlıyor. İkincisi de ben uyandığımda doktor bana 'hayatta kalmak için 10 binde 1 şansın vardı' dedi. Şimdi buna çalışıyorum terapistimle, bu bana ne yıkıyor hayatla ilgili, niye ben hayattayım hala? Benden bir beklenti mi var? Bu çok önemli bir yük yani. Ama şu ana kadar başkasının ceketini giymedim, o ceket hep benim ceketim. Uzun lafın kısası her geçen gün büyütmemeyi öğrendim, öğreniyorum. Ölünceye kadar da öğreneceğim."