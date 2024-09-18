https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/ak-parti-sozcusu-celikten-chp-lideri-ozele-yanit-ak-partiye-acilmis-uyduruk-kapatma--davasindaki-1088145009.html
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP lideri Özel'e yanıt: AK Parti'ye açılmış uyduruk kapatma davasındaki sözleri hatırlattı
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP lideri Özel'e yanıt: AK Parti'ye açılmış uyduruk kapatma davasındaki sözleri hatırlattı
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AK Parti Sözcüsü Çelik, CHP Genel Başkanı Özel’in AK Parti iktidarı döneminde yaşam tarzlarına müdahale edildiği şeklindeki açıklamasının AK Parti’ye karşı... 18.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-18T01:06+0300
2024-09-18T01:06+0300
2024-09-18T01:06+0300
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye Buluşmaları programı kapsamında AK Parti Ankara İl Başkanlığı'nca Ulucanlar Cezaevi'nde düzenlenen STK buluşmasına katıldı.Sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve üyeleriyle bir araya gelen Çelik burada açıklamalarda bulundu.AK Parti Sözcüsü Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in AK Parti iktidarı döneminde vatandaşın yaşam tarzlarına müdahale edildiğine yönelik sözlerine ilişkin soruya yanıt verdi."Özgür Bey'in 'AK Parti döneminde insanların yaşamlarına müdahale edildi' sözü bana AK Parti'ye açılmış uyduruk kapatma davasındaki sözleri hatırlattı" diyen Çelik "Bizim hayat tarzları konusunda Türkiye'nin hem siyaset hem toplumsal hayat üzerindeki vesayeti nasıl kaldırdığımızı, bu konuda bütün hayat tarzlarının gerçek anlamda meşru haklarını koruma konusunda nasıl mücadele ettiğimizi ve bedel ödediğimizi herkes bilir" ifadelerini kullandı.Bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen Dilruba Kayserilioğlu'nun "Üzerine alınan kimseden özür dilemiyorum" sözlerinin sorulması üzerine Çelik şunları söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/ozgur-ozel-chp-gelince-10-yilin-sonunda-bir-litre-raki-140-lira-olacak-1088121933.html
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ömer çelik, israil, özgür özel, dilruba sokak röportajı, ak parti, rakı
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP lideri Özel'e yanıt: AK Parti'ye açılmış uyduruk kapatma davasındaki sözleri hatırlattı
AK Parti Sözcüsü Çelik, CHP Genel Başkanı Özel’in AK Parti iktidarı döneminde yaşam tarzlarına müdahale edildiği şeklindeki açıklamasının AK Parti’ye karşı açılmış uyduruk kapatma davasındaki iddialarla benzer olduğunu belirtti.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye Buluşmaları programı kapsamında AK Parti Ankara İl Başkanlığı'nca Ulucanlar Cezaevi'nde düzenlenen STK buluşmasına katıldı.
Sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve üyeleriyle bir araya gelen Çelik burada açıklamalarda bulundu.
AK Parti Sözcüsü Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in AK Parti iktidarı döneminde vatandaşın yaşam tarzlarına müdahale edildiğine yönelik sözlerine ilişkin soruya yanıt verdi.
"Özgür Bey'in 'AK Parti döneminde insanların yaşamlarına müdahale edildi' sözü bana AK Parti'ye açılmış uyduruk kapatma davasındaki sözleri hatırlattı" diyen Çelik "Bizim hayat tarzları konusunda Türkiye'nin hem siyaset hem toplumsal hayat üzerindeki vesayeti nasıl kaldırdığımızı, bu konuda bütün hayat tarzlarının gerçek anlamda meşru haklarını koruma konusunda nasıl mücadele ettiğimizi ve bedel ödediğimizi herkes bilir" ifadelerini kullandı.
Bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen Dilruba Kayserilioğlu'nun "Üzerine alınan kimseden özür dilemiyorum" sözlerinin sorulması üzerine Çelik şunları söyledi:
"CHP Genel Başkanı Özgür Bey kendisini yanına oturtmuştu. Daha sonra 'Benim onu yanıma oturtmam, onun sözlerini desteklediğim anlamına gelmiyor. Onun sözleri adına toplumdan ben özür diliyorum.' dedi. Bu tür açıklamaların neticesinde, bu tip açıklamaları yapanların niyetlerini görmek bakımından onları yanlarına oturtanlar, onore edenler, destekleyenler düşünsün bu konuyu. Bizim meselemiz değil."