https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/abdde-secim-ofislerine-supheli-paketler-gonderiliyor-1088153382.html

ABD'de seçim ofislerine 'şüpheli paketler' gönderiliyor

ABD'de seçim ofislerine 'şüpheli paketler' gönderiliyor

Sputnik Türkiye

ABD'de Kasım ayında başkanlık seçimleri gerçekleşecek. ABD seçim ofislerinde bulunan yetkililere 'zarflarda bilinmeyen madde içeren' kargolar gönderilmeye... 18.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-18T10:32+0300

2024-09-18T10:32+0300

2024-09-18T10:32+0300

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abd başkanlık seçimleri

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federal soruşturma bürosu (fbi)

colorado

madde

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ABD'de, 5 Kasım'da 47. başkan seçimi gerçekleştirilecek. FBI ve ABD Posta Dairesi, 17 eyaletteki seçim görevlilerine gönderilen şüpheli paketleri araştırdıklarını duyurdu. Yetkililer içinde 'bilinmeyen bir madde' ile gönderilen kargoların, New York'tan Alaska'ya kadar ülkenin farklı yerlerindeki eyalet sekreterlerine ve eyalet seçim görevlilerine gönderildiğini bildirdi.Kasım ayı başkanlık seçimleri yaklaşırken, ABD genelinde seçim görevlilerine yönelik artan tehditler ve siyasi şiddet uyarılarının artmaya başladığı duyuruldu. FBI ve ABD Posta Dairesi, kaç kargo gönderildiğini, bunların arkasında kimin olduğunu ve nedenlerini belirlemeye çalıştıklarını söyledi.Alaska, Georgia, Connecticut, Indiana, Kentucky, Massachusetts, Missouri, New York, Rhode Island, Iowa, Mississippi, Colorado, Kansas, Nebraska, Oklahoma, Tennessee ve Wyoming'deki seçim ofislerindeki yetkililere paketler gönderildiğini bildirildi. Colorado Dışişleri Bakanı Jena Griswold, sosyal medya hesabından yaptığı gönderide, 'Bugün ülke genelindeki birden fazla seçim ofisi, "ABD Hain Eliminasyon Ordusu" olarak tanımlanan bir göndericiden beyaz toz içeren postalar aldıklarını bildirdi. Seçim yetkililerine ve kamu görevlilerine yönelik tehditlere tahammül edemeyiz' sözlerini paylaştı.'Gönderilen madde un olabilir'En az dört eyaletteki yetkililer, paketlerde bulunan maddelerin herhangi bir tehdit oluşturmadığını söyledi. Oklahoma'da Seçim Kurulu'nun, maddenin un olduğunu söylediği bildirildi. FBI ve ABD Posta Dairesi'nin konu ile ilgili araştırmaları sürüyor.Bu ilk kez yaşanmıyorGeçtiğimiz Kasım ayında Georgia, Nevada, California, Oregon ve Washington'daki ofislere 'fentanil veya diğer maddeler içeren zarflar' gönderildiği bildirilmişti.Bu yılki başkanlık seçimlerinin eskisi gibi sert geçeceğine inanan Atlanta'da bulunan Cobb County seçim müdürü, yakın zamanda görevlilere beş saatlik bir eğitim verildiğini açıkladı. Eğitimin amacının 'seçim görevlilerinin güvenliğini sağlama, oy sayma sürecini güvenli tutmanın yollarını çalışanlarına aktarmak' olduğunu söyleyen müdür, 'seçim yetkilileri için 911'e bağlanan panik butonu hazırlayarak ofis içinde ekstra güvenlik önlemlerinin alındığını' söyledi.Geçen Mart ayında ön seçimler sırasında, çalışanlardan birinin 'silah taşıyan öfkeli bir seçmenle karşılaştığını' öğrenen müdür, seçim ortamını herkes için 'en güvenli hale' getirmeye çalışıyor.

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abd, abd seçimleri, abd başkanlık seçimleri, atlanta, federal soruşturma bürosu (fbi), colorado, madde