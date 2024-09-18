https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/10-milyon-dolar-harac-vermeyince-petrol-istasyonu-ve-kafesi-kundaklandi-beni-oldurseler-de-harac-1088174824.html

10 milyon dolar haraç vermeyince petrol istasyonu ve kafesi kundaklandı: 'Beni öldürseler de haraç vermeyeceğim'

10 milyon dolar haraç vermeyince petrol istasyonu ve kafesi kundaklandı: 'Beni öldürseler de haraç vermeyeceğim'

Sputnik Türkiye

Adana'da 10 milyon dolar haraç vermediği için önce 2 evladı sonra da petrol istasyonu kurşunlanan S.Ü.'nün son olarak da kafesi ve petrol istasyonu... 18.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-18T17:03+0300

2024-09-18T17:03+0300

2024-09-18T17:03+0300

türkiye

adana

kafe

petrol

kundaklama

haraç

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Kundaklama anı saniye saniye görüntülenirken, haraç vermeyi kabul etmeyen S.Ü., "Beni öldürseler de haraç vermeyeceğim" dedi.Adana'da petrol istasyonu ve kafe sahibi 68 yaşındaki S.Ü.'ün yeğeni Ö.Ü., İstanbul'da önceki yıllarda iş kurmuştu. Ancak bir süre sonra Ö.Ü.'nün işleri kötüye gidince batmış ve bunun üzerine babası M.Ü. (52) ile birlikte amcası S.Ü.'den para talep etmişti.S.Ü., para vermeyi kabul etmeyince geçtiğimiz aylarda İstanbul'da bir grup ile anlaşan Ö.Ü., amcasının merkez Yüreğir ve Seyhan ilçesindeki hem petrol istasyonunu hem de kafesini kurşunlatmıştı.2 çocuğu ölümden döndüİş yerlerini kurşunlatmayla da yetinmeyen Ö.Ü., geçtiğimiz 5 Ağustos'ta kuzeni Z.Ü.'yü, daha sonra da 4 Eylül'de diğer kuzeni B.Ü.'yü silahla vurdurup amcasına, "S.Ü., sıra sana geldi. Oğullarını vurdum ama senin kafana sıkacağım" diyerek sesli mesaj atmıştı.Petrol istasyonunu kapattı, kafesi kundaklandıYaşlı adam, her olayın ardından durumu polise bildirip şikayetçi olmuş ancak yeğeni ve kardeşi yakalanamamıştı. Bir süre önce petrol istasyonu da art arda motosikletli şahıslar tarafından 2 defa kurşunlanınca S.Ü., istasyonu hizmet dışı bırakıp etrafını çinko ile kapattı.Son olarak da 16 Eylül'de gece saatlerinde S.Ü.'ye ait merkez Seyhan ilçesine bağlı Mavi Bulvar üzerindeki kafe, motosikletle gelen kimliği belirsiz bir şahıs tarafından benzin dökülerek kundaklandı. O anlar saniye saniye iş yeri güvenlik kamerasına yansıdı.Aynı gece petrol istasyonu da kundaklandıAynı gece kafenin kundaklanmasından bir süre sonra S.Ü.'ye ait Yüreğir ilçesi Karataş Bulvarı'ndaki petrol istasyonu da yoldan motosikletle geçen 2 şahıs tarafından molotof kokteyli ile kundaklandı. Polis, her 2 olayın şüphelilerini de yakalamak için çalışma başlattı.“Parayı vermeyeceğim”S.Ü., kardeşi ve yeğeninin kendisinden 10 milyon dolar haraç istediğini anlatarak, “5 seferdir saldırıya uğradık. Bahçelerimizi yakmaya çalıştılar. Devletimiz olmasaydı buralar yerle bir olurdu. Sağ olsunlar polislerimiz hep devriye atıyor ama onlar da bunu takip ediyor. Polisler uzaklaştığı anda saldırı yapıyorlar. En son geçtiğimiz gün petrol istasyonuna molotof ile saldırdılar. Kafeyi de yaktılar. 2 oğlumu da vurdular. Benden haraç istiyorlar. Vermiyorum, beni öldürün diyorum” ifadelerini kullandı.'1 sigaraya dükkan kundaklıyorlar'Her saldırıyı polise bildirdiklerini ancak yeğeni ve kardeşinin saldırılara devam ettiğini öne süren S.Ü., “Petrol istasyonunda 150 kişi ekmek yiyordu kapatmak zorunda kaldık. Kafede en az 100 kişi ekmek yiyordu orayı da yaktılar. Önceden 70 milyon TL haraç istiyorlardı. Daha sonra 3 milyon dolara çıkarttılar. En son da silah sıktıkları için 10 milyon dolar olmuş haraç. Vermeyeceğim fakat o parayı” diyerek konuşmasında şu cümleleri dile getirdi:

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