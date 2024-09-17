https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/zamanlamasi-manidar-abdden-ateskes-gorusmelerine-ev-sahipligi-yapan-misira-13-milyar-dolarinda-1088120276.html
Zamanlaması manidar: ABD'den ateşkes görüşmelerine ev sahipliği yapan Mısır'a 1.3 milyar dolarında askeri yardım kararı
Zamanlaması manidar: ABD'den ateşkes görüşmelerine ev sahipliği yapan Mısır'a 1.3 milyar dolarında askeri yardım kararı
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanlığı, Mısır'a 1.3 milyar dolarlık askeri yardımın ödeneceğini duyurdu. Yardım, Mısır'ın Hamas ve İsrail arabulucuğunu üstlendiği ve Çin... 17.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-17T13:26+0300
2024-09-17T13:26+0300
2024-09-17T13:26+0300
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ABD Başkanı Joe Biden, Mısır'a 2024 yılı için verilmesi planlanan 1.3 milyar dolarlık askeri yardımın hepsini ödemeye karar verdi. Mısır'ın Gazze'de ateşkes sağlaması amacıyla İsrail ile Hamas arasında yürütülen arabuluculuk görevi sırasında kabul edilen ABD yardımının zamanlaması dikkat çekti. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, bu kararın bölgesel barışı ilerletmek ve Mısır’ın 'ABD ulusal güvenlik önceliklerine yönelik özel ve devam eden katkılarını' desteklemekle uyumlu olduğunu vurguladı.'Rehinelerin eve getirilmesi'ABD Dışişleri ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada Mısır'ın ABD'nin ulusal çıkarlarına uygun davrandığını belirterek Gazze'de ateşkes anlaşmasının sonuçlandırılması ve İsrailli rehinelerin eve getirilmesi gibi sebeplerden dolayı yardımın yapıldığını açıkladı. Önceki yıllarda ise Mısır için öngörülen yardımın bir kısmına, Mısır’ın insan hakları siciline ilişkin endişeler nedeniyle alıkonulmuştu.Çin ile ilişkiler yakınlaşıyordu Birkaç gün önce National Interest'in haberine göre Mısır, eskiyen F-16 filosunu Çin'in J-10C savaş uçaklarıyla değiştireceğini açıklamıştı. Bu karar, Mısır'ın askeri kaynaklarını çeşitlendirme ve ABD silah satışı gücüne bağımlılığını azaltmayı amaçlıyordu. Böylece Kahire, mevcut hava kuvvetleri filosunu ABD’den gelen savaş uçaklarıyla yenilemeyi reddetti ve bunun yerine çok rollü dördüncü nesil Çin savaş uçaklarını tedarik etmeyi tercih etti. Mısır Hava Kuvvetleri’nin 1980’lerde aldığı ABD yapımı F-16 savaş uçağı, ABD’nin ülkedeki insan hakları ihlalleri ve bölgesel çatışmalarla ilgili endişeleri nedeniyle kısıtlamalar nedeniyle sınırlı kabiliyetlere sahip. Pakistan da satın almıştı Çin'in savaş uçaklarının ilk uluslararası alıcısı Pakistan olmuştu. 2022 yılında Chengdu J-10C'yi satın alan ülke ardından şimdi de Mısır, Çin uçaklarına talip. Oldukça yeni olan ve 2017'de hizmete giren, Chengdu Aircraft Industry Corporation tarafından geliştiren J-10C'ler, çok amaçlı operasyonları destekleyen gelişmiş elektronik harp sistemleri ve aktif elektronik taramalı dizi (AESA) radarına sahip olduğu biliniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/yunanistan-savunma-bakani-turkiyeyi-bahane-sunarak-acikladi-yeni-askerlik-yasasi-cikarilacak-1088110654.html
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mısır, abd, israil, çin, çin halk cumhuriyeti, uçak, uçak seferi, hamas
mısır, abd, israil, çin, çin halk cumhuriyeti, uçak, uçak seferi, hamas
Zamanlaması manidar: ABD'den ateşkes görüşmelerine ev sahipliği yapan Mısır'a 1.3 milyar dolarında askeri yardım kararı
ABD Dışişleri Bakanlığı, Mısır'a 1.3 milyar dolarlık askeri yardımın ödeneceğini duyurdu. Yardım, Mısır'ın Hamas ve İsrail arabulucuğunu üstlendiği ve Çin uçaklarını satın aldığı dönemde kabul edildi.
ABD Başkanı Joe Biden, Mısır'a 2024 yılı için verilmesi planlanan 1.3 milyar dolarlık askeri yardımın hepsini ödemeye karar verdi. Mısır'ın Gazze'de ateşkes sağlaması amacıyla İsrail ile Hamas arasında yürütülen arabuluculuk görevi sırasında kabul edilen ABD yardımının zamanlaması dikkat çekti.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, bu kararın bölgesel barışı ilerletmek ve Mısır’ın 'ABD ulusal güvenlik önceliklerine yönelik özel ve devam eden katkılarını' desteklemekle uyumlu olduğunu vurguladı.
'Rehinelerin eve getirilmesi'
ABD Dışişleri ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada Mısır'ın ABD'nin ulusal çıkarlarına uygun davrandığını belirterek Gazze'de ateşkes anlaşmasının sonuçlandırılması ve İsrailli rehinelerin eve getirilmesi gibi sebeplerden dolayı yardımın yapıldığını açıkladı.
Önceki yıllarda ise Mısır için öngörülen yardımın bir kısmına, Mısır’ın insan hakları siciline ilişkin endişeler nedeniyle alıkonulmuştu.
Çin ile ilişkiler yakınlaşıyordu
Birkaç gün önce National Interest'in haberine göre Mısır, eskiyen F-16 filosunu Çin'in J-10C savaş uçaklarıyla değiştireceğini açıklamıştı. Bu karar, Mısır'ın askeri kaynaklarını çeşitlendirme ve ABD silah satışı gücüne bağımlılığını azaltmayı amaçlıyordu.
Böylece Kahire, mevcut hava kuvvetleri filosunu ABD’den gelen savaş uçaklarıyla yenilemeyi reddetti ve bunun yerine çok rollü dördüncü nesil Çin savaş uçaklarını tedarik etmeyi tercih etti.
Mısır Hava Kuvvetleri’nin 1980’lerde aldığı ABD yapımı F-16 savaş uçağı, ABD’nin ülkedeki insan hakları ihlalleri ve bölgesel çatışmalarla ilgili endişeleri nedeniyle kısıtlamalar nedeniyle sınırlı kabiliyetlere sahip.
Pakistan da satın almıştı
Çin'in savaş uçaklarının ilk uluslararası alıcısı Pakistan olmuştu. 2022 yılında Chengdu J-10C'yi satın alan ülke ardından şimdi de Mısır, Çin uçaklarına talip.
Oldukça yeni olan ve 2017'de hizmete giren, Chengdu Aircraft Industry Corporation tarafından geliştiren J-10C'ler, çok amaçlı operasyonları destekleyen gelişmiş elektronik harp sistemleri ve aktif elektronik taramalı dizi (AESA) radarına sahip olduğu biliniyor.