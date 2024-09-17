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Zamanlaması manidar: ABD'den ateşkes görüşmelerine ev sahipliği yapan Mısır'a 1.3 milyar dolarında askeri yardım kararı
Zamanlaması manidar: ABD'den ateşkes görüşmelerine ev sahipliği yapan Mısır'a 1.3 milyar dolarında askeri yardım kararı
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanlığı, Mısır'a 1.3 milyar dolarlık askeri yardımın ödeneceğini duyurdu. Yardım, Mısır'ın Hamas ve İsrail arabulucuğunu üstlendiği ve Çin... 17.09.2024, Sputnik Türkiye
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ABD Başkanı Joe Biden, Mısır'a 2024 yılı için verilmesi planlanan 1.3 milyar dolarlık askeri yardımın hepsini ödemeye karar verdi. Mısır'ın Gazze'de ateşkes sağlaması amacıyla İsrail ile Hamas arasında yürütülen arabuluculuk görevi sırasında kabul edilen ABD yardımının zamanlaması dikkat çekti. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, bu kararın bölgesel barışı ilerletmek ve Mısır’ın 'ABD ulusal güvenlik önceliklerine yönelik özel ve devam eden katkılarını' desteklemekle uyumlu olduğunu vurguladı.'Rehinelerin eve getirilmesi'ABD Dışişleri ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada Mısır'ın ABD'nin ulusal çıkarlarına uygun davrandığını belirterek Gazze'de ateşkes anlaşmasının sonuçlandırılması ve İsrailli rehinelerin eve getirilmesi gibi sebeplerden dolayı yardımın yapıldığını açıkladı. Önceki yıllarda ise Mısır için öngörülen yardımın bir kısmına, Mısır’ın insan hakları siciline ilişkin endişeler nedeniyle alıkonulmuştu.Çin ile ilişkiler yakınlaşıyordu Birkaç gün önce National Interest'in haberine göre Mısır, eskiyen F-16 filosunu Çin'in J-10C savaş uçaklarıyla değiştireceğini açıklamıştı. Bu karar, Mısır'ın askeri kaynaklarını çeşitlendirme ve ABD silah satışı gücüne bağımlılığını azaltmayı amaçlıyordu. Böylece Kahire, mevcut hava kuvvetleri filosunu ABD’den gelen savaş uçaklarıyla yenilemeyi reddetti ve bunun yerine çok rollü dördüncü nesil Çin savaş uçaklarını tedarik etmeyi tercih etti. Mısır Hava Kuvvetleri’nin 1980’lerde aldığı ABD yapımı F-16 savaş uçağı, ABD’nin ülkedeki insan hakları ihlalleri ve bölgesel çatışmalarla ilgili endişeleri nedeniyle kısıtlamalar nedeniyle sınırlı kabiliyetlere sahip. Pakistan da satın almıştı Çin'in savaş uçaklarının ilk uluslararası alıcısı Pakistan olmuştu. 2022 yılında Chengdu J-10C'yi satın alan ülke ardından şimdi de Mısır, Çin uçaklarına talip. Oldukça yeni olan ve 2017'de hizmete giren, Chengdu Aircraft Industry Corporation tarafından geliştiren J-10C'ler, çok amaçlı operasyonları destekleyen gelişmiş elektronik harp sistemleri ve aktif elektronik taramalı dizi (AESA) radarına sahip olduğu biliniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/yunanistan-savunma-bakani-turkiyeyi-bahane-sunarak-acikladi-yeni-askerlik-yasasi-cikarilacak-1088110654.html
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Zamanlaması manidar: ABD'den ateşkes görüşmelerine ev sahipliği yapan Mısır'a 1.3 milyar dolarında askeri yardım kararı

13:26 17.09.2024
© Mısır CumhurbaşkanlığıABD Başkanı Joe Biden - Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi
ABD Başkanı Joe Biden - Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2024
© Mısır Cumhurbaşkanlığı
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ABD Dışişleri Bakanlığı, Mısır'a 1.3 milyar dolarlık askeri yardımın ödeneceğini duyurdu. Yardım, Mısır'ın Hamas ve İsrail arabulucuğunu üstlendiği ve Çin uçaklarını satın aldığı dönemde kabul edildi.
ABD Başkanı Joe Biden, Mısır'a 2024 yılı için verilmesi planlanan 1.3 milyar dolarlık askeri yardımın hepsini ödemeye karar verdi. Mısır'ın Gazze'de ateşkes sağlaması amacıyla İsrail ile Hamas arasında yürütülen arabuluculuk görevi sırasında kabul edilen ABD yardımının zamanlaması dikkat çekti.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, bu kararın bölgesel barışı ilerletmek ve Mısır’ın 'ABD ulusal güvenlik önceliklerine yönelik özel ve devam eden katkılarını' desteklemekle uyumlu olduğunu vurguladı.

'Rehinelerin eve getirilmesi'

ABD Dışişleri ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada Mısır'ın ABD'nin ulusal çıkarlarına uygun davrandığını belirterek Gazze'de ateşkes anlaşmasının sonuçlandırılması ve İsrailli rehinelerin eve getirilmesi gibi sebeplerden dolayı yardımın yapıldığını açıkladı.
Önceki yıllarda ise Mısır için öngörülen yardımın bir kısmına, Mısır’ın insan hakları siciline ilişkin endişeler nedeniyle alıkonulmuştu.

Çin ile ilişkiler yakınlaşıyordu

Birkaç gün önce National Interest'in haberine göre Mısır, eskiyen F-16 filosunu Çin'in J-10C savaş uçaklarıyla değiştireceğini açıklamıştı. Bu karar, Mısır'ın askeri kaynaklarını çeşitlendirme ve ABD silah satışı gücüne bağımlılığını azaltmayı amaçlıyordu.
Böylece Kahire, mevcut hava kuvvetleri filosunu ABD’den gelen savaş uçaklarıyla yenilemeyi reddetti ve bunun yerine çok rollü dördüncü nesil Çin savaş uçaklarını tedarik etmeyi tercih etti.
Mısır Hava Kuvvetleri’nin 1980’lerde aldığı ABD yapımı F-16 savaş uçağı, ABD’nin ülkedeki insan hakları ihlalleri ve bölgesel çatışmalarla ilgili endişeleri nedeniyle kısıtlamalar nedeniyle sınırlı kabiliyetlere sahip.

Pakistan da satın almıştı

Çin'in savaş uçaklarının ilk uluslararası alıcısı Pakistan olmuştu. 2022 yılında Chengdu J-10C'yi satın alan ülke ardından şimdi de Mısır, Çin uçaklarına talip.
Oldukça yeni olan ve 2017'de hizmete giren, Chengdu Aircraft Industry Corporation tarafından geliştiren J-10C'ler, çok amaçlı operasyonları destekleyen gelişmiş elektronik harp sistemleri ve aktif elektronik taramalı dizi (AESA) radarına sahip olduğu biliniyor.
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