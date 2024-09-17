https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/yunanistan-savunma-bakani-turkiyeyi-bahane-sunarak-acikladi-yeni-askerlik-yasasi-cikarilacak-1088110654.html

Yunanistan Savunma Bakanı Türkiye'yi bahane sunarak açıkladı: Yeni askerlik yasası çıkarılacak

Yunanistan Savunma Bakanı Türkiye'yi bahane sunarak açıkladı: Yeni askerlik yasası çıkarılacak

Sputnik Türkiye

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Silahlı Kuvvetler'de yeniden yapılanmaya gidileceğini bildirdi. 17.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-17T10:23+0300

2024-09-17T10:23+0300

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Yunan Savunma Bakanı, ülkenin Silahlı Kuvvetleri'nde yeniden yapılanmaya gidileceğini açıkladı.Bakan, "Silahlı Kuvvetlerin tamamen yeniden yapılandırılacağı, bir sürece geçiyoruz. Ülkenin gelecek 20 yıl için silahlanma programının tamamı birkaç gün önce Başbakana (Kiryakos Miçotakis'e) sunuldu. Daha sonra meclisin ilgili heyetine sunulacak ve ardından da hükümetin Dış Politika ve Savunma Kurulu tarafından onaylanacak." dedi.Türkiye'yi öne sürdüDendias, bununla birlikte zorunlu askerlik süresinde ve yedek askerlik sisteminde önemli değişiklikler planlandığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:Yunanistan'a benzerlik gösteren ülkelerdeki askerlik yapısının incelendiğini anlatan Dendias, değişiklikleri yeni yıla kadar duyurmayı umduklarını kaydetti.Yunanistan'da nasıl bir askerlik sistemi var?Yunanistan'da 19 yaşını tamamlamış erkekler için 12 aylık zorunlu askerlik hizmeti bulunuyor ancak üniversite eğitimi gibi özel durumlarda askerlik tecil ettirilebiliyor.Yunanistan Silahlı Kuvvetlerinde 30 bini zorunlu askerlik görevini yerine getiren vatandaşlar olmak üzere toplamda yaklaşık 90 bin personel bulunuyor.

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yunanistan, türkiye-yunanistan ilişkileri, türkiye, ordu, savunma bakanı, milli savunma bakanı