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Yunanistan Savunma Bakanı Türkiye'yi bahane sunarak açıkladı: Yeni askerlik yasası çıkarılacak
Yunanistan Savunma Bakanı Türkiye'yi bahane sunarak açıkladı: Yeni askerlik yasası çıkarılacak
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Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Silahlı Kuvvetler'de yeniden yapılanmaya gidileceğini bildirdi. 17.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-17T10:23+0300
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Yunan Savunma Bakanı, ülkenin Silahlı Kuvvetleri'nde yeniden yapılanmaya gidileceğini açıkladı.Bakan, "Silahlı Kuvvetlerin tamamen yeniden yapılandırılacağı, bir sürece geçiyoruz. Ülkenin gelecek 20 yıl için silahlanma programının tamamı birkaç gün önce Başbakana (Kiryakos Miçotakis'e) sunuldu. Daha sonra meclisin ilgili heyetine sunulacak ve ardından da hükümetin Dış Politika ve Savunma Kurulu tarafından onaylanacak." dedi.Türkiye'yi öne sürdüDendias, bununla birlikte zorunlu askerlik süresinde ve yedek askerlik sisteminde önemli değişiklikler planlandığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:Yunanistan'a benzerlik gösteren ülkelerdeki askerlik yapısının incelendiğini anlatan Dendias, değişiklikleri yeni yıla kadar duyurmayı umduklarını kaydetti.Yunanistan'da nasıl bir askerlik sistemi var?Yunanistan'da 19 yaşını tamamlamış erkekler için 12 aylık zorunlu askerlik hizmeti bulunuyor ancak üniversite eğitimi gibi özel durumlarda askerlik tecil ettirilebiliyor.Yunanistan Silahlı Kuvvetlerinde 30 bini zorunlu askerlik görevini yerine getiren vatandaşlar olmak üzere toplamda yaklaşık 90 bin personel bulunuyor.
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yunanistan, türkiye-yunanistan ilişkileri, türkiye, ordu, savunma bakanı, milli savunma bakanı
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Yunanistan Savunma Bakanı Türkiye'yi bahane sunarak açıkladı: Yeni askerlik yasası çıkarılacak

10:23 17.09.2024
© AP Photo / Thanassis StavrakisYunanistan
Yunanistan - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2024
© AP Photo / Thanassis Stavrakis
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Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Silahlı Kuvvetler'de yeniden yapılanmaya gidileceğini bildirdi.
Yunan Savunma Bakanı, ülkenin Silahlı Kuvvetleri'nde yeniden yapılanmaya gidileceğini açıkladı.
Bakan, "Silahlı Kuvvetlerin tamamen yeniden yapılandırılacağı, bir sürece geçiyoruz. Ülkenin gelecek 20 yıl için silahlanma programının tamamı birkaç gün önce Başbakana (Kiryakos Miçotakis'e) sunuldu. Daha sonra meclisin ilgili heyetine sunulacak ve ardından da hükümetin Dış Politika ve Savunma Kurulu tarafından onaylanacak." dedi.

Türkiye'yi öne sürdü

Dendias, bununla birlikte zorunlu askerlik süresinde ve yedek askerlik sisteminde önemli değişiklikler planlandığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:
"11 milyonluk küçük bir ülkeyiz. Tehditlerle karşı karşıyayız ve bize karşı en temel iddia 100 milyona yaklaşan bir ülkeden geliyor. Sonuç olarak yedek askerlik unsuru kullanılmadan, ülke, bağımsızlık, egemenlik ve toprak bütünlüğünün korunması için hazır seviyeye gelemez."
Yunanistan'a benzerlik gösteren ülkelerdeki askerlik yapısının incelendiğini anlatan Dendias, değişiklikleri yeni yıla kadar duyurmayı umduklarını kaydetti.

Yunanistan'da nasıl bir askerlik sistemi var?

Yunanistan'da 19 yaşını tamamlamış erkekler için 12 aylık zorunlu askerlik hizmeti bulunuyor ancak üniversite eğitimi gibi özel durumlarda askerlik tecil ettirilebiliyor.
Yunanistan Silahlı Kuvvetlerinde 30 bini zorunlu askerlik görevini yerine getiren vatandaşlar olmak üzere toplamda yaklaşık 90 bin personel bulunuyor.
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