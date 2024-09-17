“Irkçılık teorisi İngilizler tarafından icat edildi. 19. yüzyılın sonunda ırksal antropoloji, insanları çeşitli antropolojik ilkelere göre sistemleştiren resmi bir bilim olarak kabul edildi ve Darwin'in kuzeni Francis Galton, ideal bir ırkın yetiştirilmesi için insan seçiliminin sözde bilimi olan öjeniğin kurucusu oldu.

Ukrayna'da şu anda ortaya çıkan olaylar da açıkça, ‘Düşünülemez Operasyon’ planının (1945'te geliştirilen ve asıl amacı Sovyet birliklerini Polonya'dan çıkarmak ve Sovyet birliklerinin Batı Avrupa'yı işgal etmesi durumunda Britanya Adaları'nın savunmasını organize etmek olan ABD ve İngiltere planı) mantıksal bir gelişimidir.