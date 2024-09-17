https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/zaharova-ingiliz-elitleri-nazilerle-isbirligi-yapti-1088139588.html
Zaharova: İngiliz elitleri Nazilerle işbirliği yaptı
Zaharova: İngiliz elitleri Nazilerle işbirliği yaptı
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İngiliz elitlerinin geçmişte Nazilerle işbirliği yaptığını belirttiği bir makale kaleme aldı. 17.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-17T22:30+0300
2024-09-17T22:30+0300
2024-09-17T23:12+0300
dünya
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Zaharova, Rusya Dışişleri Bakanlığının Telegram kanalında yayınlanan makalesinde. İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy'nin Rus liderliğini ‘emperyalist faşizm’le suçladığı açıklamasına yanıt verdi.Zaharova, “Nazizmin ideolojik temellerinin ve en kötü uygulamalarının tam olarak Foggy Albion'da atıldığını abartmadan söyleyebiliriz. Berlin ve Londra'daki egemen sınıflar arasındaki karşılıklı sempati, Hitler'in gizli İngiliz destekçileri aracılığıyla birleşik bir Sovyet karşıtı cephe yaratmaya çalışmaktan vazgeçmediği İkinci Dünya Savaşı'nın tetikleyicisi rolünü oynadı” ifadelerine yer verdi.Zaharova, İngiltere'nin savaştan sonra kalıntılarını topladığı işbirlikçi oluşumların bir kısmını ülke içinde koruma altına aldığını, bir kısmını da SSCB'ye karşı kullanılmak üzere ABD ve Kanada'ya gönderdiğini kaydetti.Alman Nazizminin İngiliz köklerinin, aralarında filozof Thomas Carlyle, ‘ırk teorisyeni’ Houston Chamberlain ve bilim insanı Charles Darwin'in kuzeni ve insan seçilimine ilişkin sözde ‘öjeni" biliminin kurucusu Francis Galton’un da olduğu İngiltere'den ünlü bilim insanlarının çalışmalarında bulunabileceğini vurgulayan Zaharova, şu değerlendirmeyi yaptı:Şu anda Kiev rejiminin Batı'nın yardımıyla, ‘ırksal saflığa sahip İngiliz ideologlarının ve onların Hitlerci takipçilerinin’ kendileri için belirledikleri hedefe ulaşmaya çalıştıklarını kaydeden Zaharova, sözlerini şu ifadelerle noktaladı:Daha önce Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Rusya'daki 6 İngiliz Büyükelçiliği çalışanının istihbarat ve yıkıcı faaliyetler sebebiyle akreditasyonlarının iptal edildiğini duyurmuştu. Servis, 'Londra'nın uluslararası askeri-politik durumun tırmanışını koordine ettiğini doğrulayan belgesel materyaller aldığını' belirten bir açıklama yayımlamıştı. Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı'ndan sızdırılan ve içerisinde 'hassas' olarak nitelendirilmiş belgelerin olduğu belgelerde İngiltere'nin Rusya'yı hedef alan bir 'enformasyon savaşı' yürüttüğü ileri sürülmüştü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/sizdirilan-ingiliz-belgeleri-ortaya-koydu-ingiltere-rusyayi-seytanlastirmak-icin-buyuk-olcekli-1088030907.html
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mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, ingiltere, nazi, elit, david lammy, faşizm, sscb, batı, ukrayna, fsb, charles darwin, berlin, londra
mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, ingiltere, nazi, elit, david lammy, faşizm, sscb, batı, ukrayna, fsb, charles darwin, berlin, londra
Zaharova: İngiliz elitleri Nazilerle işbirliği yaptı
22:30 17.09.2024 (güncellendi: 23:12 17.09.2024)
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İngiliz elitlerinin geçmişte Nazilerle işbirliği yaptığını belirttiği bir makale kaleme aldı.
Zaharova, Rusya Dışişleri Bakanlığının Telegram kanalında yayınlanan makalesinde. İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy'nin Rus liderliğini ‘emperyalist faşizm’le suçladığı açıklamasına yanıt verdi.
Zaharova, “Nazizmin ideolojik temellerinin ve en kötü uygulamalarının tam olarak Foggy Albion'da atıldığını abartmadan söyleyebiliriz. Berlin ve Londra'daki egemen sınıflar arasındaki karşılıklı sempati, Hitler'in gizli İngiliz destekçileri aracılığıyla birleşik bir Sovyet karşıtı cephe yaratmaya çalışmaktan vazgeçmediği İkinci Dünya Savaşı'nın tetikleyicisi rolünü oynadı” ifadelerine yer verdi.
Zaharova, İngiltere'nin savaştan sonra kalıntılarını topladığı işbirlikçi oluşumların bir kısmını ülke içinde koruma altına aldığını, bir kısmını da SSCB'ye karşı kullanılmak üzere ABD ve Kanada'ya gönderdiğini kaydetti.
Alman Nazizminin İngiliz köklerinin, aralarında filozof Thomas Carlyle, ‘ırk teorisyeni’ Houston Chamberlain ve bilim insanı Charles Darwin'in kuzeni ve insan seçilimine ilişkin sözde ‘öjeni" biliminin kurucusu Francis Galton’un da olduğu İngiltere'den ünlü bilim insanlarının çalışmalarında bulunabileceğini vurgulayan Zaharova, şu değerlendirmeyi yaptı:
“Irkçılık teorisi İngilizler tarafından icat edildi. 19. yüzyılın sonunda ırksal antropoloji, insanları çeşitli antropolojik ilkelere göre sistemleştiren resmi bir bilim olarak kabul edildi ve Darwin'in kuzeni Francis Galton, ideal bir ırkın yetiştirilmesi için insan seçiliminin sözde bilimi olan öjeniğin kurucusu oldu.
Ukrayna'da şu anda ortaya çıkan olaylar da açıkça, ‘Düşünülemez Operasyon’ planının (1945'te geliştirilen ve asıl amacı Sovyet birliklerini Polonya'dan çıkarmak ve Sovyet birliklerinin Batı Avrupa'yı işgal etmesi durumunda Britanya Adaları'nın savunmasını organize etmek olan ABD ve İngiltere planı) mantıksal bir gelişimidir.
Şu anda Kiev rejiminin Batı'nın yardımıyla, ‘ırksal saflığa sahip İngiliz ideologlarının ve onların Hitlerci takipçilerinin’ kendileri için belirledikleri hedefe ulaşmaya çalıştıklarını kaydeden Zaharova, sözlerini şu ifadelerle noktaladı:
“Şu anki İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, muhtemelen 'emperyalist faşizm' ile ilgili ifadeyi kendisi bulmadı. Sadece İngiliz tarihini karakterize eden o ifadeyi kullandı. ‘Kimin neresi acıyorsa’ sözündeki gibi.”
Daha önce Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Rusya'daki 6 İngiliz Büyükelçiliği çalışanının istihbarat ve yıkıcı faaliyetler sebebiyle akreditasyonlarının iptal edildiğini duyurmuştu. Servis, 'Londra'nın uluslararası askeri-politik durumun tırmanışını koordine ettiğini doğrulayan belgesel materyaller aldığını' belirten bir açıklama yayımlamıştı.
Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı'ndan sızdırılan ve içerisinde 'hassas' olarak nitelendirilmiş belgelerin olduğu belgelerde İngiltere'nin Rusya'yı hedef alan bir 'enformasyon savaşı' yürüttüğü ileri sürülmüştü.