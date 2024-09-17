https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/sizdirilan-ingiliz-belgeleri-ortaya-koydu-ingiltere-rusyayi-seytanlastirmak-icin-buyuk-olcekli-1088030907.html
Sızdırılan İngiliz belgeleri ortaya koydu: İngiltere Rusya'yı 'şeytanlaştırmak' için büyük ölçekli projeler yürütüyor
Sızdırılan İngiliz belgeleri ortaya koydu: İngiltere Rusya'yı 'şeytanlaştırmak' için büyük ölçekli projeler yürütüyor
Sputnik Türkiye
İngiliz Dışişleri Bakanlığı'ndan yeni sızdırılan ve 'hassas' olarak işaretlenmiş belgeleri Underside portalı tarafından yayımlandı. Belgelerin İngiliz... 17.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-17T17:18+0300
2024-09-17T17:18+0300
2024-09-17T17:29+0300
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birleşik krallık
ingiltere dışişleri bakanlığı
gizli belgeler
sızma
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fsb
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Rusya Federal Güvenlik Servisi yaptığı açıklamada, Rusya'daki 6 İngiliz Büyükelçiliği çalışanının istihbarat ve yıkıcı faaliyetler sebebiyle akreditasyonlarının iptal edildiğini duyurmuştu. Servis, 'Londra'nın uluslararası askeri-politik durumun tırmanışını koordine ettiğini doğrulayan belgesel materyaller aldığını' belirten bir açıklama yayımlamıştı.Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı'ndan sızdırılan ve içerisinde 'hassas' olarak nitelendirilmiş belgelerin olduğu belgelerde İngiltere'nin Rusya'yı hedef alan bir 'enformasyon savaşı' yürüttüğü ileri sürüldü.Sızdırılan belgelerin şu hususları ortaya koyduğu ifade edildi:Doğu Avrupa ve Orta Asya Direktörlüğü'nün Rusya karşıtı faaliyetleriUkrayna'daki çatışmaların Şubat 2022'de tırmanmasının ardından Londra merkezli Doğu Avrupa ve Orta Asya Direktörlüğü (EECAD) bünyesinde Rusya'ya karşı 'yıkıcı faaliyetleri organize etmek' üzere birimler oluşturulduğu ifade edilmişti. EECAD departmanlarının Ukrayna'ya mali yardımı artırmak, yıkıcı faaliyetleri koordine etmek ve askeri eylemleri gerçek zamanlı olarak izlemek için STK operasyonlarını denetlediği ifade ediliyordu.Şubat 2023'te kurulan özel bir Ukrayna birimi ise Ukrayna'da siyasi-askeri angajmanı desteklemekle görevli idi. Özel EECAD birimleri Orta Asya, Güney Kafkasya, Belarus ve Moldova'daki eski Sovyet cumhuriyetlerinde yıkıcı faaliyetler yürütmek ile görevli idi.Başbakanlık Ulusal Güvenlik Danışmanı Tim Barrow, İngiliz Dışişleri Bakanlığı Daimi Müsteşarı Philip Barton, Rusya Politikası Başkan Yardımcısı Christopher Joyce ve HMG Rusya Birimi başkanları James Beer ve Mark Diamond gibi üst düzey devlet memurlarının da bu geniş ağın 'merkezi figürleri' olduğu ifade ediliyor.‘İngiltere'nin Rusya'ya yönelik yıkıcı faaliyetlerine ilişkin deliller elde edildi’Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), İngiltere’nin Rusya’yı 'stratejik yenilgiye uğratmak' amacıyla uluslararası askeri ve siyasi gerilimi tırmandırma çalışmalarında yer aldığını doğrulayan belgeleri ele geçirdiğini belirterek, “6 İngiliz diplomat sınır dışı edildi” diye duyurmuştu.FSB’nin yaptığı açıklamaya göre, elde edilen belgeler, İngiltere Dışişleri Bakanlığı Doğu Avrupa ve Orta Asya Direktörlüğü'nün Rusya ve diğer eski Sovyetler Birliği cumhuriyetlerine yönelik yıkıcı politikaları koordine eden baş birim olduğunu ortaya koymuştu. Bu direktörlüğün, Rusya’nın Ukrayna ve Donbass’taki özel askeri harekatı başladıktan sonra, temel amacı Rusya’yı stratejik yenilgiye uğratmak olan gizli servise dönüştürüldüğü kaydedilmişti.Diğer İngiliz diplomatların da benzer eylemlerinin tespit edilmesi durumunda FSB’nin bu kişilerin Rusya'ya yaptıkları iş seyahatlerinin acilen sonlandırılması talebinde bulunacağının da altı çizilmişti.‘İngiliz diplomatlar izinsiz olarak ‘yabancı ajan’ STK’ların toplantılarına katıldı’Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), sınır dışı etme kararı alınan İngiliz diplomatların Rusya’da izinsiz olarak ‘yabancı ajan’ ilan edilen sivil toplum kuruluşlarının (STK) toplantılarına katıldığını duyurmuştu.Rossiya 24 televizyonuna konuşan bir FSB yetkilisi, İngiltere’nin Rusya’ya diplomat kılığında casus gönderdiğini ve casusluk faaliyetlerini örtbas etmek için küçük çocukları kullandığını söylemişti.Yetkili, “Açıkçası, yağmur altında Üçüncü Çevre Yolu boyunca, Moskova'yı boydan boya ve ormanlık alanlarda koşu yapma, şiddetli soğukta birkaç saat boyunca bankta oturmak amacıyla başkente komşu kentlere günübirlik ziyaretlerde bulunma ya da göçmenlerin çıkarları için lobi faaliyetlerinde bulunan ‘yabancı ajan’ STK'ların toplantılarına katıldıklarını güvenlik yetkililerinden gizlemek için sürekli toplu taşıma araçlarını ve taksileri değiştirme şeklindeki bu sirke katlanmaktan yorulduk” cümlelerini kaydetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/ukraynada-istifalarin-ardi-arkasi-kesilmiyor-istifalar-abd-ile-ingiltere-cekismesinin-bir-parcasi-1087657016.html
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ingiltere, mi6, birleşik krallık, ingiltere dışişleri bakanlığı, gizli belgeler, sızma, bilgi sızması, fsb, rusya, ukrayna, buça, skripal olayı
ingiltere, mi6, birleşik krallık, ingiltere dışişleri bakanlığı, gizli belgeler, sızma, bilgi sızması, fsb, rusya, ukrayna, buça, skripal olayı
Sızdırılan İngiliz belgeleri ortaya koydu: İngiltere Rusya'yı 'şeytanlaştırmak' için büyük ölçekli projeler yürütüyor
17:18 17.09.2024 (güncellendi: 17:29 17.09.2024)
İngiliz Dışişleri Bakanlığı'ndan yeni sızdırılan ve 'hassas' olarak işaretlenmiş belgeleri Underside portalı tarafından yayımlandı. Belgelerin İngiliz hükümetinin Rusya'yı hedef alan çok yönlü enformasyon savaşına ışık tuttuğu öne sürüldü.
Rusya Federal Güvenlik Servisi yaptığı açıklamada, Rusya'daki 6 İngiliz Büyükelçiliği çalışanının istihbarat ve yıkıcı faaliyetler sebebiyle akreditasyonlarının iptal edildiğini duyurmuştu. Servis, 'Londra'nın uluslararası askeri-politik durumun tırmanışını koordine ettiğini doğrulayan belgesel materyaller aldığını' belirten bir açıklama yayımlamıştı.
Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı'ndan sızdırılan ve içerisinde 'hassas' olarak nitelendirilmiş belgelerin olduğu belgelerde İngiltere'nin Rusya'yı hedef alan bir 'enformasyon savaşı' yürüttüğü ileri sürüldü.
Sızdırılan belgelerin şu hususları ortaya koyduğu ifade edildi:
- İngiliz propaganda makinesinin, İngiltere Ulusal Güvenlik Konseyi'nin (NSC) 2020 yılında 'Rusya'dan Birleşik Krallık ve müttefiklerine yönelik sürekli ve önemli bir tehdidin varlığını kabul etmesinin' ardından harekete geçtiği yer alıyor.
- Londra merkezli Doğu Avrupa ve Orta Asya Direktörlüğü (EECAD), Ulusal Güvenlik Konseyi'nin 2016 yılında başlattığı küresel Rusya karşıtı operasyonu denetlediği ve kod adı 'Dezenformasyonla Mücadele ve Medya Geliştirme Programı' (CDMD) olan bu kurumun yıkıcı çalışmaları Rusya, Doğu Avrupa ve Orta Asya'da rejim değişikliğini teşvik etmeye yönelik olduğu belirtiliyor.
- Reuters, BBC, Bellingcat ve Meduza'nın yanı sıra Rusya ve Orta Asya'daki YouTuber'lara NATO yanlısı söylemleri desteklemeleri için ödeme yapıldığı aktarılıyor.
- Tüm gizli EECAD operasyonları HMG Rusya Birimi'nde yoğunlaştığı ifade edililyor. 2017 yılında kurulan ve Dışişleri Bakanlığı'na bağlı olan bu birim Rusya'ya karşı propaganda kampanyalarını koordine etmekle görevlendirildiği ve tüm çalışanları aktif MI6 görevlileri olduğunun altı çiziliyor.
- Söz konusu birimin, 'Skripal Zehirlenmesi Vakası' da dahil olmak üzere Rusya'yı 'şeytanlaştırmak' için büyük ölçekli projeler yürüttüğü zikrediliyor.
- Bu birimin Ukrayna Özel Harekat Kuvvetleri'nin bir birimi olan 72. Psikolojik ve Bilgi Harp Merkezi'nin operasyonlarını denetlediğine dair bilgiler bulunuyor.
- Aynı zamanda bu birimin Ukrayna'nın Nazi Azov Taburu'na da bilgi desteği sağladığı bildiriliyor.
- Aynı birimin Suriye'de sahnelenen kimyasal saldırıların ve Ukrayna'daki 'Buça Katliamı' provokasyonunun arkasında olduğu vurgulanıyor.
Doğu Avrupa ve Orta Asya Direktörlüğü'nün Rusya karşıtı faaliyetleri
Ukrayna'daki çatışmaların Şubat 2022'de tırmanmasının ardından Londra merkezli Doğu Avrupa ve Orta Asya Direktörlüğü (EECAD) bünyesinde Rusya'ya karşı 'yıkıcı faaliyetleri organize etmek' üzere birimler oluşturulduğu ifade edilmişti. EECAD departmanlarının Ukrayna'ya mali yardımı artırmak, yıkıcı faaliyetleri koordine etmek ve askeri eylemleri gerçek zamanlı olarak izlemek için STK operasyonlarını denetlediği ifade ediliyordu.
Şubat 2023'te kurulan özel bir Ukrayna birimi ise Ukrayna'da siyasi-askeri angajmanı desteklemekle görevli idi. Özel EECAD birimleri Orta Asya, Güney Kafkasya, Belarus ve Moldova'daki eski Sovyet cumhuriyetlerinde yıkıcı faaliyetler yürütmek ile görevli idi.
Başbakanlık Ulusal Güvenlik Danışmanı Tim Barrow, İngiliz Dışişleri Bakanlığı Daimi Müsteşarı Philip Barton, Rusya Politikası Başkan Yardımcısı Christopher Joyce ve HMG Rusya Birimi başkanları James Beer ve Mark Diamond gibi üst düzey devlet memurlarının da bu geniş ağın 'merkezi figürleri' olduğu ifade ediliyor.
‘İngiltere'nin Rusya'ya yönelik yıkıcı faaliyetlerine ilişkin deliller elde edildi’
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), İngiltere’nin Rusya’yı 'stratejik yenilgiye uğratmak' amacıyla uluslararası askeri ve siyasi gerilimi tırmandırma çalışmalarında yer aldığını doğrulayan belgeleri ele geçirdiğini belirterek, “6 İngiliz diplomat sınır dışı edildi” diye duyurmuştu.
FSB’nin yaptığı açıklamaya göre, elde edilen belgeler, İngiltere Dışişleri Bakanlığı Doğu Avrupa ve Orta Asya Direktörlüğü'nün Rusya ve diğer eski Sovyetler Birliği cumhuriyetlerine yönelik yıkıcı politikaları koordine eden baş birim olduğunu ortaya koymuştu. Bu direktörlüğün, Rusya’nın Ukrayna ve Donbass’taki özel askeri harekatı başladıktan sonra, temel amacı Rusya’yı stratejik yenilgiye uğratmak olan gizli servise dönüştürüldüğü kaydedilmişti.
Diğer İngiliz diplomatların da benzer eylemlerinin tespit edilmesi durumunda FSB’nin bu kişilerin Rusya'ya yaptıkları iş seyahatlerinin acilen sonlandırılması talebinde bulunacağının da altı çizilmişti.
‘İngiliz diplomatlar izinsiz olarak ‘yabancı ajan’ STK’ların toplantılarına katıldı’
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), sınır dışı etme kararı alınan İngiliz diplomatların Rusya’da izinsiz olarak ‘yabancı ajan’ ilan edilen sivil toplum kuruluşlarının (STK) toplantılarına katıldığını duyurmuştu.
Rossiya 24 televizyonuna konuşan bir FSB yetkilisi, İngiltere’nin Rusya’ya diplomat kılığında casus gönderdiğini ve casusluk faaliyetlerini örtbas etmek için küçük çocukları kullandığını söylemişti.
Yetkili, “Açıkçası, yağmur altında Üçüncü Çevre Yolu boyunca, Moskova'yı boydan boya ve ormanlık alanlarda koşu yapma, şiddetli soğukta birkaç saat boyunca bankta oturmak amacıyla başkente komşu kentlere günübirlik ziyaretlerde bulunma ya da göçmenlerin çıkarları için lobi faaliyetlerinde bulunan ‘yabancı ajan’ STK'ların toplantılarına katıldıklarını güvenlik yetkililerinden gizlemek için sürekli toplu taşıma araçlarını ve taksileri değiştirme şeklindeki bu sirke katlanmaktan yorulduk” cümlelerini kaydetmişti.