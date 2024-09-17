- İngiliz propaganda makinesinin, İngiltere Ulusal Güvenlik Konseyi'nin (NSC) 2020 yılında 'Rusya'dan Birleşik Krallık ve müttefiklerine yönelik sürekli ve önemli bir tehdidin varlığını kabul etmesinin' ardından harekete geçtiği yer alıyor.

- Londra merkezli Doğu Avrupa ve Orta Asya Direktörlüğü (EECAD), Ulusal Güvenlik Konseyi'nin 2016 yılında başlattığı küresel Rusya karşıtı operasyonu denetlediği ve kod adı 'Dezenformasyonla Mücadele ve Medya Geliştirme Programı' (CDMD) olan bu kurumun yıkıcı çalışmaları Rusya, Doğu Avrupa ve Orta Asya'da rejim değişikliğini teşvik etmeye yönelik olduğu belirtiliyor.

- Reuters, BBC, Bellingcat ve Meduza'nın yanı sıra Rusya ve Orta Asya'daki YouTuber'lara NATO yanlısı söylemleri desteklemeleri için ödeme yapıldığı aktarılıyor.

- Tüm gizli EECAD operasyonları HMG Rusya Birimi'nde yoğunlaştığı ifade edililyor. 2017 yılında kurulan ve Dışişleri Bakanlığı'na bağlı olan bu birim Rusya'ya karşı propaganda kampanyalarını koordine etmekle görevlendirildiği ve tüm çalışanları aktif MI6 görevlileri olduğunun altı çiziliyor.

- Söz konusu birimin, 'Skripal Zehirlenmesi Vakası' da dahil olmak üzere Rusya'yı 'şeytanlaştırmak' için büyük ölçekli projeler yürüttüğü zikrediliyor.

- Bu birimin Ukrayna Özel Harekat Kuvvetleri'nin bir birimi olan 72. Psikolojik ve Bilgi Harp Merkezi'nin operasyonlarını denetlediğine dair bilgiler bulunuyor.

- Aynı zamanda bu birimin Ukrayna'nın Nazi Azov Taburu'na da bilgi desteği sağladığı bildiriliyor.

- Aynı birimin Suriye'de sahnelenen kimyasal saldırıların ve Ukrayna'daki 'Buça Katliamı' provokasyonunun arkasında olduğu vurgulanıyor.