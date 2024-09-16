https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/milli-istihbarat-akademisinde-ilk-dersi-mit-baskani-ibrahim-kalin-verdi-1088088958.html

Milli İstihbarat Akademisi'nde ilk dersi MİT Başkanı İbrahim Kalın verdi

Milli İstihbarat Akademisi'nde ilk dersi MİT Başkanı İbrahim Kalın verdi

Sputnik Türkiye

Milli İstihbarat Akademisi, eğitim hayatına, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ın katıldığı ilk dersle başladı. 16.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-16T18:34+0300

2024-09-16T18:34+0300

2024-09-16T18:34+0300

türkiye

mit

ibrahim kalın

milli istihbarat akademisi

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Türkiye'nin küresel alanda istihbarat teorisi ve metodolojisinde söz sahibi olmasının önemini vurgulayan MİT Başkanı İbrahim Kalın, akademinin misyonunu vurguladı. Konuşmasında Kalın dünya ve ülke için yeni bir yolculuğa çıkıldığını ifade ederek şunları söyledi: Uluslararası öğrencilere de açıkAkademinin uluslararası öğrencilere de açık olduğunu, çok boyutlu ve çok eksenli bir dünya tasavvurunun giderek güç kazandığını belirten Kalın, Türkiye'yi ve bölgeyi bu yeni dünyaya hazırlayacak bilgi setini merkeze alacak olan Akademinin, aynı zamanda kamu kurumlarına da belli uzmanlık alanlarında eğitim imkanı sunacağını kaydetti.Kalın, yeni teknolojilerle birlikte hızlı biçimde değişen istihbarat ve güvenlik ekosisteminin anlamlandırılması ile yapay zeka ve veri analitiği, siber güvenlik ve kriptoloji, uydu ve uzay teknolojileri alanında öncü programlar yürütülerek, raporlama için analistler yetiştirileceğinin altını çizdi.

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