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Milli İstihbarat Akademisi'nde ilk dersi MİT Başkanı İbrahim Kalın verdi
Milli İstihbarat Akademisi'nde ilk dersi MİT Başkanı İbrahim Kalın verdi
Sputnik Türkiye
Milli İstihbarat Akademisi, eğitim hayatına, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ın katıldığı ilk dersle başladı. 16.09.2024, Sputnik Türkiye
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Türkiye'nin küresel alanda istihbarat teorisi ve metodolojisinde söz sahibi olmasının önemini vurgulayan MİT Başkanı İbrahim Kalın, akademinin misyonunu vurguladı. Konuşmasında Kalın dünya ve ülke için yeni bir yolculuğa çıkıldığını ifade ederek şunları söyledi: Uluslararası öğrencilere de açıkAkademinin uluslararası öğrencilere de açık olduğunu, çok boyutlu ve çok eksenli bir dünya tasavvurunun giderek güç kazandığını belirten Kalın, Türkiye'yi ve bölgeyi bu yeni dünyaya hazırlayacak bilgi setini merkeze alacak olan Akademinin, aynı zamanda kamu kurumlarına da belli uzmanlık alanlarında eğitim imkanı sunacağını kaydetti.Kalın, yeni teknolojilerle birlikte hızlı biçimde değişen istihbarat ve güvenlik ekosisteminin anlamlandırılması ile yapay zeka ve veri analitiği, siber güvenlik ve kriptoloji, uydu ve uzay teknolojileri alanında öncü programlar yürütülerek, raporlama için analistler yetiştirileceğinin altını çizdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240914/mitten-nokta-operasyon-santa-maria-italyan-kilisesi-saldirisinin-planlayicisi-istanbulda-yakalandi-1088014199.html
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mit, ibrahim kalın, milli istihbarat akademisi
mit, ibrahim kalın, milli istihbarat akademisi

Milli İstihbarat Akademisi'nde ilk dersi MİT Başkanı İbrahim Kalın verdi

18:34 16.09.2024
© Milli İstihbarat Akademisiİbrahim Kalın
İbrahim Kalın - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2024
© Milli İstihbarat Akademisi
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Milli İstihbarat Akademisi, eğitim hayatına, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ın katıldığı ilk dersle başladı.
Türkiye'nin küresel alanda istihbarat teorisi ve metodolojisinde söz sahibi olmasının önemini vurgulayan MİT Başkanı İbrahim Kalın, akademinin misyonunu vurguladı. Konuşmasında Kalın dünya ve ülke için yeni bir yolculuğa çıkıldığını ifade ederek şunları söyledi:
"Bu yolculukta Milli İstihbarat Akademisi teori ile pratiği, kavramsal düşünce ile uygulamayı bir araya getirecek, kendi kavram setimizi üretecek ve bize yeni ufuklar açacak. Milli İstihbarat Akademisi, istihbarat, güvenlik ve strateji alanlarında lisansüstü eğitim ve bilimsel araştırma faaliyetleri yürüterek Türkiye'de istihbarat alanının bir bilim dalı olarak yerleştirilmesi ve geliştirilmesine katkı sunmayı hedeflemektedir. İstihbarat çalışmalarında teori ve pratiği bir araya getirecek çalışmalar, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu alanlarda saha uzmanlarını yetiştirecek ve yeni çalışma alanlarının önünü açacaktır."

Uluslararası öğrencilere de açık

Akademinin uluslararası öğrencilere de açık olduğunu, çok boyutlu ve çok eksenli bir dünya tasavvurunun giderek güç kazandığını belirten Kalın, Türkiye'yi ve bölgeyi bu yeni dünyaya hazırlayacak bilgi setini merkeze alacak olan Akademinin, aynı zamanda kamu kurumlarına da belli uzmanlık alanlarında eğitim imkanı sunacağını kaydetti.
Kalın, yeni teknolojilerle birlikte hızlı biçimde değişen istihbarat ve güvenlik ekosisteminin anlamlandırılması ile yapay zeka ve veri analitiği, siber güvenlik ve kriptoloji, uydu ve uzay teknolojileri alanında öncü programlar yürütülerek, raporlama için analistler yetiştirileceğinin altını çizdi.
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