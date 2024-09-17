https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/beyaz-saraydan-elon-muska-tepki-sorumsuzca-davraniyor-bunun-sakasi-olmaz-1088114728.html
Beyaz Saray'dan Elon Musk'a tepki: 'Sorumsuzca davranıyor, bunun şakası olmaz'
Beyaz Saray'dan Elon Musk'a tepki: 'Sorumsuzca davranıyor, bunun şakası olmaz'
Sputnik Türkiye
Beyaz Saray'dan Elon Musk'ın "Neden kimse Biden veya Kamala Harris'e suikast girişiminde bulunmuyor?" sorusuna tepki geldi. 17.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-17T11:27+0300
2024-09-17T11:27+0300
2024-09-17T11:27+0300
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joe biden
donald trump
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Beyaz Saray, Trump'un ikinci kez suikasta uğraması ardından Elon Musk'ın X'te paylaştığı "Neden kimse Biden veya Kamala Harris'e suikast girişiminde bulunmuyor" sorusunu tepkiyle karşıladı. Yetkililer, Musk'a 'sorumsuzca bir yaklaşım' söyleminde bulunurken, "Şiddet sadece kınanmalı, asla teşvik edilmemeli ya da şakası yapılmamalıdır. Bu söylem sorumsuzluktur." ifadesini kullandı. Tepkiler ardından Musk, paylaşımını kaldırarak, "Anlaşılan o ki insanlar bağlamı bilmiyorsa ve aktarım düz metinse şakalar çok daha az komik oluyor." diyerek şaka yaptığını ima etmişti.Ne olmuştu?Eski ABD Başkanı Trump'ın, Florida'da bulunduğu golf sahasının civarında silah sesleri duyulmuş, ardından kendisinin güvende olduğu bildirilmişti. Trump'ın büyük oğlu Donald Trump Jr, yerel kolluk kuvvetlerince olaydan sonra sahadaki çalılıklarda AK-47 silahının bulunduğunu ve bir şüphelinin yakalandığını açıklamıştı. Gizli Servis ajanının, korumakla görevli olduğu Trump golf oynarken şüpheliye silahla ateş açtığı belirtilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/elon-musk-rest-cekip-kufretmis-von-der-leyen-yari-yolda-birakmisti-ab-dijital-komisyon-uyesi-istifa-1088076379.html
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elon musk, abd, başkanlık, başkanlık seçimleri, abd’de başkanlık kaosu , joe biden, donald trump
elon musk, abd, başkanlık, başkanlık seçimleri, abd’de başkanlık kaosu , joe biden, donald trump
Beyaz Saray'dan Elon Musk'a tepki: 'Sorumsuzca davranıyor, bunun şakası olmaz'
Beyaz Saray'dan Elon Musk'ın "Neden kimse Biden veya Kamala Harris'e suikast girişiminde bulunmuyor?" sorusuna tepki geldi.
Beyaz Saray, Trump'un ikinci kez suikasta uğraması ardından Elon Musk'ın X'te paylaştığı "Neden kimse Biden veya Kamala Harris'e suikast girişiminde bulunmuyor" sorusunu tepkiyle karşıladı.
Yetkililer, Musk'a 'sorumsuzca bir yaklaşım' söyleminde bulunurken, "Şiddet sadece kınanmalı, asla teşvik edilmemeli ya da şakası yapılmamalıdır. Bu söylem sorumsuzluktur." ifadesini kullandı.
Tepkiler ardından Musk, paylaşımını kaldırarak, "Anlaşılan o ki insanlar bağlamı bilmiyorsa ve aktarım düz metinse şakalar çok daha az komik oluyor." diyerek şaka yaptığını ima etmişti.
Eski ABD Başkanı Trump'ın, Florida'da bulunduğu golf sahasının civarında silah sesleri duyulmuş, ardından kendisinin güvende olduğu bildirilmişti.
Trump'ın büyük oğlu Donald Trump Jr, yerel kolluk kuvvetlerince olaydan sonra sahadaki çalılıklarda AK-47 silahının bulunduğunu ve bir şüphelinin yakalandığını açıklamıştı. Gizli Servis ajanının, korumakla görevli olduğu Trump golf oynarken şüpheliye silahla ateş açtığı belirtilmişti.