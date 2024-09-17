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Kayseri105.5
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Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
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Meteoroloji'den İstanbul dahil rekor sayıda şehre uyarı: 5 gün boyunca sürecek, çok kuvvetli geliyor
Meteoroloji'den İstanbul dahil rekor sayıda şehre uyarı: 5 gün boyunca sürecek, çok kuvvetli geliyor
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 17 Eylül hava durumu raporunda İstanbul başta olmak üzere 47 il için sağanak yağış uyarısında bulundu. Ülkenin kuzey ve iç... 17.09.2024, Sputnik Türkiye
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Meteoroloji raporuna göre, Marmara Bölgesi (Bilecik ve Balıkesir hariç), Akdeniz'in Toroslar kesimi, İskenderun Körfezi çevresi, İç Anadolu'nun kuzey ve güneydoğu kesimleri, Doğu Karadeniz, Düzce, Bolu, Ordu çevreleri ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rize ve Artvin çevrelerinde ise çok kuvvetli yağış bekleniyor.Sıcaklıklar mevsim normallerindeHava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor.Rüzgar durumuRüzgar, genellikle kuzey ve kuzeybatı, güney ve doğu bölgelerde batı ve güneybatı yönlerinden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.Kuvvetli yağış uyarısıMeteoroloji, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yerel kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli yağış beklendiğini belirtti. Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği ifade edildi.Bugün hava nasıl olacak?MARMARAParçalı, yer yer çok bulutlu, Balıkesir ve Bilecik dışında kalan yerlerin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 26°CParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 27°CParçalı, yer yer çok bulutlu, kuzeybatı çevrelerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 24°CParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKOCAELİ °C, 28°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıEGEParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.AFYONKARAHİSAR °C, 26°CParçalı ve az bulutluİZMİR °C, 29°CParçalı ve az bulutluMANİSA °C, 31°CParçalı ve az bulutluMUĞLA °C, 29°CAz bulutluAKDENİZParçalı ve az bulutlu, iç kesimleri ile doğusunun yer yer çok bulutlu, Toroslar kesimi ile İskenderun Körfezi çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 32°CParçalı bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA °C, 30°CParçalı bulutlu, kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY °C, 29°CParçalı bulutlu, İskenderun Körfezi çevreleri aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıISPARTA °C, 29°CParçalı bulutlu, doğu çevreleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİÇ ANADOLUParçalı bulutlu, Çankırı, Niğde ve Kayseri ile Ankara'nın kuzey ve doğu, Sivas'ın güneydoğu, Konya'nın batı çevrelerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 27°CParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu çevreleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıESKİŞEHİR °C, 27°CParçalı ve az bulutluKONYA °C, 28°CParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı çevreleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıYOZGAT °C, 24°CParçalı ve az bulutluBATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Düzce ve Bolu ile Karabük ve Kastamonu'nun güney çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDÜZCE °C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİNOP °C, 30°CParçalı, yer yer çok bulutluZONGULDAK °C, 25°CParçalı, yer yer çok bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz geneli ile Ordu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz'de yerel kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.AMASYA °C, 30°CParçalı, yer yer çok bulutluARTVİN °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer çok kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN °C, 28°CParçalı ve çok bulutluTRABZON °C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ERZURUM °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARS °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA °C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıVAN °C, 24°CParçalı, yer yer çok bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu, kuzey ve batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 31°CParçalı ve az bulutluGAZİANTEP °C, 30°CParçalı ve az bulutluSİİRT °C, 31°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 32°CAz bulutlu ve açıkDENİZLERDE HAVAAkdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.KARADENİZHava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz dışında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan, akşam saatlerinden itibaren doğusu güneybatıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.MARMARAHava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde doğusu 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, akşam doğusu 2,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.EGEHava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde güneyi 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Güney Ege’nin güneyi yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.AKDENİZHava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan, batısı periyot boyu kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yer 6, akşam saatlerinde batısı 5 ila 7; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra batısı 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,0 m; Görüş: İyi.VAN GÖLÜHava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m, akşam saatlerinde 1,0 m; Görüş: İyi.
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17 eylül hava durumu, bugün hava durumu, hava durumu, bugün hava, bugün hava durumu, yağmur var mı, bugün yağmur yağacak mı, istanbul hava durumu, izmir hava durumu, ankara hava durumu, fırtına uyarısı, lodos var mı, bu hafta hava nasıl olacak, bu hafta hava durumu, bursa hava durumu, çanakkale hava durumu, ankara sağanak, ankara yağmur yağacak mı, ankara yağmur yağmaya devam edecek mi, meteoroloji uyarı, eskişehir hava durumu, elazığ hava durumu, rize hava durrumu
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Meteoroloji'den İstanbul dahil rekor sayıda şehre uyarı: 5 gün boyunca sürecek, çok kuvvetli geliyor

07:38 17.09.2024 (güncellendi: 07:39 17.09.2024)
© AA / Muhammed Selim KorkutataSağanak, yağmur, sel
Sağanak, yağmur, sel - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2024
© AA / Muhammed Selim Korkutata
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 17 Eylül hava durumu raporunda İstanbul başta olmak üzere 47 il için sağanak yağış uyarısında bulundu. Ülkenin kuzey ve iç kesimlerinde etkili olacak yağışların, bazı bölgelerde yerel olarak kuvvetli olacağı belirtildi. Yağışların beş gün boyunca devam edeceği tahmin ediliyor. Peki, bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji raporuna göre, Marmara Bölgesi (Bilecik ve Balıkesir hariç), Akdeniz'in Toroslar kesimi, İskenderun Körfezi çevresi, İç Anadolu'nun kuzey ve güneydoğu kesimleri, Doğu Karadeniz, Düzce, Bolu, Ordu çevreleri ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rize ve Artvin çevrelerinde ise çok kuvvetli yağış bekleniyor.

Sıcaklıklar mevsim normallerinde

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor.

Rüzgar durumu

Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeybatı, güney ve doğu bölgelerde batı ve güneybatı yönlerinden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yerel kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli yağış beklendiğini belirtti. Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği ifade edildi.

Bugün hava nasıl olacak?

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Balıkesir ve Bilecik dışında kalan yerlerin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzeybatı çevrelerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 29°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri ile doğusunun yer yer çok bulutlu, Toroslar kesimi ile İskenderun Körfezi çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 32°C

Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 30°C

Parçalı bulutlu, kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 29°C

Parçalı bulutlu, İskenderun Körfezi çevreleri aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 29°C

Parçalı bulutlu, doğu çevreleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu, Çankırı, Niğde ve Kayseri ile Ankara'nın kuzey ve doğu, Sivas'ın güneydoğu, Konya'nın batı çevrelerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu çevreleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı çevreleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

YOZGAT °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Düzce ve Bolu ile Karabük ve Kastamonu'nun güney çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz geneli ile Ordu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz'de yerel kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ARTVİN °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer çok kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu, kuzey ve batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz dışında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan, akşam saatlerinden itibaren doğusu güneybatıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde doğusu 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, akşam doğusu 2,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde güneyi 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Güney Ege’nin güneyi yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan, batısı periyot boyu kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yer 6, akşam saatlerinde batısı 5 ila 7; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra batısı 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,0 m; Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m, akşam saatlerinde 1,0 m; Görüş: İyi.
ehliyet - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2024
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