https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/meteorolojiden-istanbul-dahil-rekor-sayida-sehre-uyari-5-gun-boyunca-surecek-cok-kuvvetli-geliyor-1088103941.html

Meteoroloji'den İstanbul dahil rekor sayıda şehre uyarı: 5 gün boyunca sürecek, çok kuvvetli geliyor

Meteoroloji'den İstanbul dahil rekor sayıda şehre uyarı: 5 gün boyunca sürecek, çok kuvvetli geliyor

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 17 Eylül hava durumu raporunda İstanbul başta olmak üzere 47 il için sağanak yağış uyarısında bulundu. Ülkenin kuzey ve iç... 17.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-17T07:38+0300

2024-09-17T07:38+0300

2024-09-17T07:39+0300

yaşam

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

hava durumu

istanbul hava durumu

sıcaklık

sıcak

sıcak hava

yağmur

sağanak

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/19/1087239762_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_cfb6f7a69800db4cfe641c24ce1bfd82.jpg

Meteoroloji raporuna göre, Marmara Bölgesi (Bilecik ve Balıkesir hariç), Akdeniz'in Toroslar kesimi, İskenderun Körfezi çevresi, İç Anadolu'nun kuzey ve güneydoğu kesimleri, Doğu Karadeniz, Düzce, Bolu, Ordu çevreleri ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rize ve Artvin çevrelerinde ise çok kuvvetli yağış bekleniyor.Sıcaklıklar mevsim normallerindeHava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor.Rüzgar durumuRüzgar, genellikle kuzey ve kuzeybatı, güney ve doğu bölgelerde batı ve güneybatı yönlerinden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.Kuvvetli yağış uyarısıMeteoroloji, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yerel kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli yağış beklendiğini belirtti. Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği ifade edildi.Bugün hava nasıl olacak?MARMARAParçalı, yer yer çok bulutlu, Balıkesir ve Bilecik dışında kalan yerlerin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 26°CParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 27°CParçalı, yer yer çok bulutlu, kuzeybatı çevrelerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 24°CParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKOCAELİ °C, 28°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıEGEParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.AFYONKARAHİSAR °C, 26°CParçalı ve az bulutluİZMİR °C, 29°CParçalı ve az bulutluMANİSA °C, 31°CParçalı ve az bulutluMUĞLA °C, 29°CAz bulutluAKDENİZParçalı ve az bulutlu, iç kesimleri ile doğusunun yer yer çok bulutlu, Toroslar kesimi ile İskenderun Körfezi çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 32°CParçalı bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA °C, 30°CParçalı bulutlu, kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY °C, 29°CParçalı bulutlu, İskenderun Körfezi çevreleri aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıISPARTA °C, 29°CParçalı bulutlu, doğu çevreleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİÇ ANADOLUParçalı bulutlu, Çankırı, Niğde ve Kayseri ile Ankara'nın kuzey ve doğu, Sivas'ın güneydoğu, Konya'nın batı çevrelerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 27°CParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu çevreleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıESKİŞEHİR °C, 27°CParçalı ve az bulutluKONYA °C, 28°CParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı çevreleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıYOZGAT °C, 24°CParçalı ve az bulutluBATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Düzce ve Bolu ile Karabük ve Kastamonu'nun güney çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDÜZCE °C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİNOP °C, 30°CParçalı, yer yer çok bulutluZONGULDAK °C, 25°CParçalı, yer yer çok bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz geneli ile Ordu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz'de yerel kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.AMASYA °C, 30°CParçalı, yer yer çok bulutluARTVİN °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer çok kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN °C, 28°CParçalı ve çok bulutluTRABZON °C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ERZURUM °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARS °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA °C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıVAN °C, 24°CParçalı, yer yer çok bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu, kuzey ve batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 31°CParçalı ve az bulutluGAZİANTEP °C, 30°CParçalı ve az bulutluSİİRT °C, 31°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 32°CAz bulutlu ve açıkDENİZLERDE HAVAAkdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.KARADENİZHava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz dışında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan, akşam saatlerinden itibaren doğusu güneybatıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.MARMARAHava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde doğusu 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, akşam doğusu 2,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.EGEHava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde güneyi 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Güney Ege’nin güneyi yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.AKDENİZHava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan, batısı periyot boyu kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yer 6, akşam saatlerinde batısı 5 ila 7; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra batısı 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,0 m; Görüş: İyi.VAN GÖLÜHava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m, akşam saatlerinde 1,0 m; Görüş: İyi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/ehliyette-yeni-donem-basliyor-bakanlik-aciklama-yapti-uygulamaya-dahil-olmayanlar-ceza-alacak-1088103500.html

izmir

rize

ankara

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

17 eylül hava durumu, bugün hava durumu, hava durumu, bugün hava, bugün hava durumu, yağmur var mı, bugün yağmur yağacak mı, istanbul hava durumu, izmir hava durumu, ankara hava durumu, fırtına uyarısı, lodos var mı, bu hafta hava nasıl olacak, bu hafta hava durumu, bursa hava durumu, çanakkale hava durumu, ankara sağanak, ankara yağmur yağacak mı, ankara yağmur yağmaya devam edecek mi, meteoroloji uyarı, eskişehir hava durumu, elazığ hava durumu, rize hava durrumu