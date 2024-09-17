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Yeniden Refah Partisi'nden anayasa açıklaması: 'Hiçbirimize bir faydası yok'
Yeniden Refah Partisi'nden anayasa açıklaması: 'Hiçbirimize bir faydası yok'
Sputnik Türkiye
Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç parti genel merkezinde düzenlenen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı sonrasında yaptığı... 17.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-17T21:10+0300
2024-09-17T21:10+0300
politika
yeniden refah partisi
suat kılıç
anayasa
mehmet şimşek
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Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, "Yeniden Refah Partisi, Anayasa'nın bir, iki, üç ve dördüncü maddelerinin tartışmaya açılmasına olumlu yaklaşmamaktadır" dedi.Kılıç, parti genel merkezinde düzenlenen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı sonrasında basın açıklaması yaptı.Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yürüttüğü ekonomi programını eleştiren Kılıç, işsizlik sayısında artış yaşandığını söyledi, acilen üretime yönelme çağrısında bulundu.Suat Kılıç, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın bugün Fatih Erbakan'a yaptığı ziyareti anımsatarak, "TBMM'nin yeni yasama yılında DEVA Partisi, Yeniden Refah Partisi ve diğer siyasi partilerin, Meclis'te yapılacak çalışmalarla Türkiye'nin gündemine daha fazla tesir etmeleri, insanlarımızın refahına daha fazla katkı sağlayacak işbirliklerini geliştirmeleri fikir alışverişinde bulunulmuştur" diye konuştu.Muhalefet partilerinin çok partili siyasal hayatın en temel gerekliliği olduğunu dile getiren Kılıç, YRP'nin bu partiler arasında önemini koruyan ve her geçen gün üye sayısıyla birlikte önem kat sayısını arttıran bir siyasi parti olduğunu söyledi.Kılıç, ABD ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasında 'İkili Savunma İşbirliği Yol Haritası' anlaşması imzalanmasına tepki göstererek şunları aktardı:'Dördüncü maddeyi ortadan kaldırmak, diğer üç maddeyi tartışmaya açmak anlamına gelecektir'Bir gazetecinin HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun Anayasa'nın 4'üncü maddesine ilişkin açıklamaları hatırlatılarak, partisinin bu konudaki yaklaşımı sorulan Kılıç, "YRP, Anayasa'nın bir, iki, üç ve dördüncü maddelerinin tartışmaya açılmasına olumlu yaklaşmamaktadır" diye konuştu.Türkiye'de anayasa değişimini herhangi bir partiye göre yapmanın mümkün olmadığını ifade eden Kılıç, Anayasaların temel metinler ve toplumsal sözleşmeler olduğunu belirtti.Anayasanın, toplumun heyecan ve hissiyatını yansıtan ve herkesi bir arada tutan maddeleri içermesi gerektiğine vurgu yapan Kılıç, şunları kaydetti:
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yeniden refah partisi, suat kılıç, anayasa, mehmet şimşek
yeniden refah partisi, suat kılıç, anayasa, mehmet şimşek

Yeniden Refah Partisi'nden anayasa açıklaması: 'Hiçbirimize bir faydası yok'

21:10 17.09.2024
© AA / Abdullah GüçlüYeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2024
© AA / Abdullah Güçlü
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Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç parti genel merkezinde düzenlenen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, Anayasa'nın bir, iki, üç ve dördüncü maddelerinin tartışmaya açılmasına olumlu yaklaşmadıklarını vurguladı.
Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, "Yeniden Refah Partisi, Anayasa'nın bir, iki, üç ve dördüncü maddelerinin tartışmaya açılmasına olumlu yaklaşmamaktadır" dedi.
Kılıç, parti genel merkezinde düzenlenen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı sonrasında basın açıklaması yaptı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yürüttüğü ekonomi programını eleştiren Kılıç, işsizlik sayısında artış yaşandığını söyledi, acilen üretime yönelme çağrısında bulundu.
Suat Kılıç, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın bugün Fatih Erbakan'a yaptığı ziyareti anımsatarak, "TBMM'nin yeni yasama yılında DEVA Partisi, Yeniden Refah Partisi ve diğer siyasi partilerin, Meclis'te yapılacak çalışmalarla Türkiye'nin gündemine daha fazla tesir etmeleri, insanlarımızın refahına daha fazla katkı sağlayacak işbirliklerini geliştirmeleri fikir alışverişinde bulunulmuştur" diye konuştu.
Muhalefet partilerinin çok partili siyasal hayatın en temel gerekliliği olduğunu dile getiren Kılıç, YRP'nin bu partiler arasında önemini koruyan ve her geçen gün üye sayısıyla birlikte önem kat sayısını arttıran bir siyasi parti olduğunu söyledi.
Kılıç, ABD ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasında 'İkili Savunma İşbirliği Yol Haritası' anlaşması imzalanmasına tepki göstererek şunları aktardı:

NATO müttefikimiz ABD'nin, Akdeniz'de tansiyonu yükseltmeye matuf, Kıbrıs Rum Kesimi'yle sınırlı, böyle bir adım atmasını kesinlikle tasvip etmiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin ABD ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasındaki bu anlaşmanın etkisizleştirilmesi yönünde atacağı tüm adımları destekliyoruz. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'yle ABD arasındaki bu anlaşma, bölgeyi istikrarsızlığa sürükleyecektir. Doğu Akdeniz'deki maden rezervleri, hidrokarbon yatakları, petrol ve kömür rezervleri, buna bağlı doğal gaz rezervleriyle ilgili olarak ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Türkiye'yi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni yok sayan yakınlaşması, bölgedeki ilişkileri bozucu mahiyettedir. Dünyanın ve bölgemizin yeni bir krize ihtiyacı yoktur; dünyanın ve bölgemizin beklentisi, özellikle NATO gibi, BM gibi çok uluslu ve Türkiye'nin de kurucu üye olduğu örgütlerin barışa, istikrara katkı yapmalarıdır.

'Dördüncü maddeyi ortadan kaldırmak, diğer üç maddeyi tartışmaya açmak anlamına gelecektir'

Bir gazetecinin HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun Anayasa'nın 4'üncü maddesine ilişkin açıklamaları hatırlatılarak, partisinin bu konudaki yaklaşımı sorulan Kılıç, "YRP, Anayasa'nın bir, iki, üç ve dördüncü maddelerinin tartışmaya açılmasına olumlu yaklaşmamaktadır" diye konuştu.
Türkiye'de anayasa değişimini herhangi bir partiye göre yapmanın mümkün olmadığını ifade eden Kılıç, Anayasaların temel metinler ve toplumsal sözleşmeler olduğunu belirtti.
Anayasanın, toplumun heyecan ve hissiyatını yansıtan ve herkesi bir arada tutan maddeleri içermesi gerektiğine vurgu yapan Kılıç, şunları kaydetti:

Anayasa TBMM'de yapılacak olsa, TBMM'de oylandıktan sonra referanduma da taşınacak olsa toplumun genelinin görüşlerini yansıtmak mecburiyetindedir. Elbette ki hiçbir beşeri metin, kutsal değildir. Hiçbir beşeri metin kusursuz da değildir, eksiksiz de değildir. Yüz maddenin doksan dokuzuna katılır, birinden rahatsızlık duyabilirsiniz. Bu herkes için geçerlidir. Öyleyse ortak uzlaşıyı, mutlak mutabakatı değil ama çoğunluğun uzlaşışını yansıtan ve bizi bir arada tutan anayasa metinlerine sahip çıkmak hepimiz için gerekliliktir. Türkiye'nin başkentini, resmi dilini, milletin temel değerlerini, devlet şeklimizin Cumhuriyet olduğunu tartışmanın hiç kimseye, hiçbirimize bir faydası yoktur. Dördüncü maddeyi ortadan kaldırmak, diğer üç maddeyi tartışmaya açmak anlamına gelecektir. Türkiye'nin bugün ihtiyacı bu değildir. Türkiye'nin bugün için ihtiyacı anayasa tartışmalarına girmek de değildir.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2024
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