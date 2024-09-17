https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/yeniden-refah-partisinden-anayasa-aciklamasi-hicbirimize-bir-faydasi-yok-1088137556.html

Yeniden Refah Partisi'nden anayasa açıklaması: 'Hiçbirimize bir faydası yok'

Yeniden Refah Partisi'nden anayasa açıklaması: 'Hiçbirimize bir faydası yok'

Sputnik Türkiye

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç parti genel merkezinde düzenlenen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı sonrasında yaptığı... 17.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-17T21:10+0300

2024-09-17T21:10+0300

2024-09-17T21:10+0300

politika

yeniden refah partisi

suat kılıç

anayasa

mehmet şimşek

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Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, "Yeniden Refah Partisi, Anayasa'nın bir, iki, üç ve dördüncü maddelerinin tartışmaya açılmasına olumlu yaklaşmamaktadır" dedi.Kılıç, parti genel merkezinde düzenlenen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı sonrasında basın açıklaması yaptı.Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yürüttüğü ekonomi programını eleştiren Kılıç, işsizlik sayısında artış yaşandığını söyledi, acilen üretime yönelme çağrısında bulundu.Suat Kılıç, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın bugün Fatih Erbakan'a yaptığı ziyareti anımsatarak, "TBMM'nin yeni yasama yılında DEVA Partisi, Yeniden Refah Partisi ve diğer siyasi partilerin, Meclis'te yapılacak çalışmalarla Türkiye'nin gündemine daha fazla tesir etmeleri, insanlarımızın refahına daha fazla katkı sağlayacak işbirliklerini geliştirmeleri fikir alışverişinde bulunulmuştur" diye konuştu.Muhalefet partilerinin çok partili siyasal hayatın en temel gerekliliği olduğunu dile getiren Kılıç, YRP'nin bu partiler arasında önemini koruyan ve her geçen gün üye sayısıyla birlikte önem kat sayısını arttıran bir siyasi parti olduğunu söyledi.Kılıç, ABD ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasında 'İkili Savunma İşbirliği Yol Haritası' anlaşması imzalanmasına tepki göstererek şunları aktardı:'Dördüncü maddeyi ortadan kaldırmak, diğer üç maddeyi tartışmaya açmak anlamına gelecektir'Bir gazetecinin HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun Anayasa'nın 4'üncü maddesine ilişkin açıklamaları hatırlatılarak, partisinin bu konudaki yaklaşımı sorulan Kılıç, "YRP, Anayasa'nın bir, iki, üç ve dördüncü maddelerinin tartışmaya açılmasına olumlu yaklaşmamaktadır" diye konuştu.Türkiye'de anayasa değişimini herhangi bir partiye göre yapmanın mümkün olmadığını ifade eden Kılıç, Anayasaların temel metinler ve toplumsal sözleşmeler olduğunu belirtti.Anayasanın, toplumun heyecan ve hissiyatını yansıtan ve herkesi bir arada tutan maddeleri içermesi gerektiğine vurgu yapan Kılıç, şunları kaydetti:

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yeniden refah partisi, suat kılıç, anayasa, mehmet şimşek