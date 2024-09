https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/uzmani-sorun-bir-degil-bin-diyerek-anlatti-turkiyede-tarim-ve-hayvancilik-nasil-yeniden-ayaga-1088058360.html

Uzmanı 'sorun bir değil bin' diyerek anlattı: Türkiye'de tarım ve hayvancılık nasıl yeniden ayağa kalkar?

Sputnik Türkiye

Geçen aylarda Türkiye'de çiftçilerin maliyet artışları ve düşük ürün fiyatları nedeniyle düzenledikleri eylemler dikkat çekti. Bu tür protestolar yalnızca... 17.09.2024

Geçen aylarda dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de çiftçilerin maliyet artışları ve düşük ürün fiyatları nedeniyle düzenledikleri eylemler gündeme oturmuştu. Protestoların temelinde arasında çiftçilerin yüksek tarım giderlerinin daha da artmasından endişe duymaları yatıyor. Türkiye’de ise tarım ve hayvancılık politikasındaki sorunlar da bu eylemlerin arkasında temel sebeplerden birisi. Dünyada genelindeki protestoların nedenleri neler?Son aylarda dünya genelinde çiftçilerin düzenlediği eylemler ve protestolar, tarım sektöründeki derin sıkıntıları ve sorunları gözler önüne serdi. Çiftçilerin bu noktaya gelmesinin arkasında sosyal, ekonomik ve politik birçok neden bulunuyor. Bu sebepler, ekonomik, sosyal ve politik olarak üç ana sınıfta toplanırsa ortaya şöyle bir tablo çıkıyor: Ekonomik nedenlerSosyal nedenlerKırsal bölgelerde yaşayan çiftçiler, düşük gelir ve işsizlik gibi sosyal sorunlarla karşı karşıya kalıyor. Bu durum, kırsal kalkınma eksikliklerini ve sosyal eşitsizlikleri ortaya çıkarıyor. Ayrıca, kırsal alanlardan şehirlere göç, tarımsal iş gücünde azalmaya neden oluyor. Gençlerin tarım sektörüne olan ilgisizliği, iş gücü sıkıntısına yol açarak sektörde verimliliği olumsuz etkiliyor.Politik nedenlerBirçok ülkede, tarım politikaları ve destekler çiftçilerin gerçek ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak olabiliyor. Desteklerin yetersizliği veya etkisizliği, çiftçilerin ekonomik sıkıntılarını artırıyor. Tarım politikaları, bütçe kısıtlamaları, dış ticaret anlaşmaları ve çevre düzenlemeleri gibi politik kararlar, çiftçilerin çalışma koşullarını ve gelirlerini doğrudan etkileyebiliyor. Ayrıca, iklim değişikliği ve çevresel düzenlemeler tarım üretim süreçlerini ve maliyetlerini etkileyebilir; özellikle çevresel regülasyonlar, çiftçilerin uyum sağlama maliyetlerini artırabiliyor.'Çiftçilerin düzenli yapılması gereken işleri ve canlı hayvanları bile ihmal ederek eyleme geçmeleri karşılaştıkları sorunun ciddiyetinin bir göstergesidir'Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Cengiz Çakır Sputnik konuyu tüm boyutlarıyla Sputnik'e anlattı. Çakır, dünya genelindeki sorunun ne boyutlarda olduğunu şu sözlerle açıkladı: "Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere pek çok ülkede ve Türkiye’de çiftçi eylemleri yoğunlaşmıştır. Oysa çiftçiler yeterince örgütlü olmadıkları ve toplu halde bir arada bulunmadıkları için en geç harekete geçen bir toplum kesimidir. Düzenli yapılması gereken işleri ve canlı hayvanları bile ihmal ederek eyleme geçmeleri karşılaştıkları sorunun ciddiyetinin bir göstergesidir. Bütün dünyaya dayatılmaya kalkışılan neoliberal politikaların sonucu olarak yatırdıkları sermaye ve çektikleri emeğin karşılığını alamadıkları için tepki vermektedirler. Çiftçi eline geçen fiyatların üretim maliyetini bile karşılayamaz düzeyde kalması arızi bir durum olmaktan çıkıp süreklilik kazanmıştır. Bu durum çiftçilerin ellerindeki varlıkları yitirip mülksüzleşmesine yol açacaktır. Yeterince kazanamayan çiftçiler tarımı terk edecek ve üretim azalacaktır." 'Ulusalcı akımlar güç kazanmakta olup AB'nin dağılması söz konusudur'Çakır, AB'de ortak tarım politikalarının uygulanmasının sonuçlarına değinerek şunları dile getirdi: Türkiye'de tarım ve hayvancılık giderleri daha da artacak mı?Türkiye’de et ve süt üretiminde yaşanan maliyet artışları, tarım ve hayvancılık sektöründeki birçok zorluğu artırıyor. Maliyet artışlarının özellikle yoğunlaştığı kalemler ve bu artışların sektör üzerindeki genel etkileri şunlar: Artan maliyetlerin tüketici fiyatlarına yansıması ve sektör üzerindeki genel etkileri neler?Tarım ve hayvancılık giderlerinin gelecekte daha da artması bekleniyor ve bu öngörü birkaç ana faktöre dayanıyor. Uluslararası ticaret ve hammadde fiyatlarındaki dalgalanmalar, tarım ve hayvancılık sektöründeki maliyetleri etkilemeye devam edecek. Özellikle dışa bağımlı hammaddelerdeki fiyat artışları, yerel maliyetleri artırabilir. Ayrıca, enerji ve yakıt maliyetlerindeki artış, sektördeki maliyetleri sürekli olarak etkileyebilir. Enerji fiyatlarındaki belirsizlikler de maliyetlerin yükselmesine neden olabilir.'Tek ürün yetiştiriciliğinden münavebeli tarıma geçilmeli'Prof. Dr. Cengiz Çakır tek ürün yetiştiriciliğinden münavebeli tarıma geçilmesi gerektiğini belirtirken artan maliyetlerin tüketici fiyatlarına yansımasını şu sözlerle açıklıyor: 'Et ve süt ürünlerindeki temel sorun, sektörün dışa bağımlı olması'Türkiye, et ve süt üretiminde büyük bir kapasiteye sahip olmasına rağmen, üretim miktarları ve verimlilikte önemli sorunlar yaşanıyor. Uzmanlara göre, büyükbaş ve küçükbaş hayvan popülasyonları artmış olsa da, verimlilik ve kalite standartları yerel ve uluslararası rekabet açısından yeterli seviyede gözükmüyor. Türkiye'nin üretimdeki durumunu etkileyen faktörlerden biri maliyet artışları ancak kalite ve verimlilikte de iyileştirilmesi gereken alanlar da mevcut. Prof. Dr. Cengiz Çakır gelir dağılımı iyice bozulduğu için geniş halk kitlelerinin beslenme şeklinin kötüleştiğini belirtirken bundan en çok etkilenenlerin dar gelirli kesimlerin olduğunu kaydetti. Çakır, Türkiye'nin et ve süt üretimindeki durumunu şu sözlerle açıkladı: 'Türkiye’nin tarım ve hayvancılıkta da tutarlı bir politikası yok'Türkiye’nin tarım ve hayvancılık politikaları genel olarak destekleyici ve teşvik edici nitelikte olmasına rağmen, bazı kritik sorunlar ve eksiklikler var. Ancak Prof. Dr. Çakır, Türkiye'nin tutarlı bir tarım politikası olmaması en temelde yatan problem: 'Her şeye karşın Türkiye büyük bir tarım potansiyeli olan ülkedir'Peki, tarım politikasındaki aksaklıklar nasıl giderilir? Adil teşvik dağıtımı, desteğin artırılması, tüketici talepleri doğrultusunda üretim stratejileri belirlenmesi gibi önlemlerle sektör ayağa kalkar mı?Prof. Dr. Cengiz Çakır Türkiye'nin tarım politikasındaki sorunların özveriyle değişeceğinin altını çizerken umutsuzluğa kapılmamanın altını şu sözlerle çiziyor:

