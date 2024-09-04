https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/bakan-yumakli-paylasti-misir-ile-tarim-alaninda-bilimsel-ekonomik-ve-teknik-isbirligi-mutabakat-1087657835.html
Bakan Yumaklı paylaştı: Mısır ile Tarım Alanında Bilimsel, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Mutabakat Zaptı imzalandı
Bakan Yumaklı paylaştı: Mısır ile Tarım Alanında Bilimsel, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Mutabakat Zaptı imzalandı
Sputnik Türkiye
Türkiye ile Mısır, Tarım Alanında Bilimsel, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Mutabakat Zaptı imzalandı. Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, iki ülke arasında tarım... 04.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-04T22:36+0300
2024-09-04T22:36+0300
2024-09-04T23:06+0300
dünya
ibrahim yumaklı
mısır
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mutabakat
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye ile Mısır arasında 'Tarım Alanında Bilimsel, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Mutabakat Zaptı' imzalandığını belirterek "Tarım ürünleri ticaretinin artırılmasını hedeflediğimiz, sürdürülebilir üretime katkı sağlayacak mutabakatla ülkelerimiz arasındaki işbirliği artarak devam edecek" dedi.Sosyal medya hesabından mutabakat zaptına ilişkin paylaşımda bulunan Yumaklı şunları ifade etti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/misir-cumhurbaskani-sisi-turkiyeden-ayrildi-sisiyi-cumhurbaskani-erdogan-ugurladi-1087652601.html
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sisi kimdir, mısır, mısır cumhurbaşkanı sisi, mısır cumhurbaşkanı abdülfettah es sisi, rabia işareti
Bakan Yumaklı paylaştı: Mısır ile Tarım Alanında Bilimsel, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Mutabakat Zaptı imzalandı
22:36 04.09.2024 (güncellendi: 23:06 04.09.2024)
Türkiye ile Mısır, Tarım Alanında Bilimsel, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Mutabakat Zaptı imzalandı. Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, iki ülke arasında tarım ürünleri ticaretinin artırılmasının hedeflendiğini belirterek, mutabakatla ülkeler arasındaki işbirliğinin artarak devam edeceğini ifade etti.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye ile Mısır arasında 'Tarım Alanında Bilimsel, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Mutabakat Zaptı' imzalandığını belirterek "Tarım ürünleri ticaretinin artırılmasını hedeflediğimiz, sürdürülebilir üretime katkı sağlayacak mutabakatla ülkelerimiz arasındaki işbirliği artarak devam edecek" dedi.
Sosyal medya hesabından mutabakat zaptına ilişkin paylaşımda bulunan Yumaklı şunları ifade etti:
"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı Sayın Abdulfettah Es-Sisi’nin huzurlarında "Tarım Alanında Bilimsel, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Mutabakat Zaptı"nı imzaladık. Tarım ürünleri ticaretinin artırılmasını hedeflediğimiz, sürdürülebilir üretime katkı sağlayacak mutabakatla ülkelerimiz arasındaki iş birliği artarak devam edecek. Görüşmelerin ve imzalanan anlaşmaların iki ülke için hayırlı olmasını diliyorum."