https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/bakan-yumakli-paylasti-misir-ile-tarim-alaninda-bilimsel-ekonomik-ve-teknik-isbirligi-mutabakat-1087657835.html

Bakan Yumaklı paylaştı: Mısır ile Tarım Alanında Bilimsel, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Mutabakat Zaptı imzalandı

Bakan Yumaklı paylaştı: Mısır ile Tarım Alanında Bilimsel, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Mutabakat Zaptı imzalandı

Sputnik Türkiye

Türkiye ile Mısır, Tarım Alanında Bilimsel, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Mutabakat Zaptı imzalandı. Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, iki ülke arasında tarım... 04.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-04T22:36+0300

2024-09-04T22:36+0300

2024-09-04T23:06+0300

dünya

ibrahim yumaklı

mısır

türkiye-mısır ilişkileri

mutabakat

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye ile Mısır arasında 'Tarım Alanında Bilimsel, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Mutabakat Zaptı' imzalandığını belirterek "Tarım ürünleri ticaretinin artırılmasını hedeflediğimiz, sürdürülebilir üretime katkı sağlayacak mutabakatla ülkelerimiz arasındaki işbirliği artarak devam edecek" dedi.Sosyal medya hesabından mutabakat zaptına ilişkin paylaşımda bulunan Yumaklı şunları ifade etti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/misir-cumhurbaskani-sisi-turkiyeden-ayrildi-sisiyi-cumhurbaskani-erdogan-ugurladi-1087652601.html

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