https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/uefa-young-boys-maci-sonrasi-muslera-hakkinda-kararini-acikladi-1088136812.html

UEFA'dan Muslera'ya 3 maç ceza

UEFA'dan Muslera'ya 3 maç ceza

Sputnik Türkiye

UEFA, 27 Ağustos'ta Şampiyonlar Ligi'nde İsviçre ekibi Young Boys ile karşı karşıya gelen Galatasaray'da kaleci Fernando Muslera'ya 3 maç men cezası verdi. 17.09.2024, Sputnik Türkiye

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spor

fernando muslera

uefa

ceza

galatasaray

young boys

çelme

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UEFA, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde İsviçre ekibi Young Boys ile 27 Ağustos'ta oynadığı play-off turu rövanş maçında yaşananlar sonrası Muslera'ya 3 maç men cezası verdi.UEFA'dan yapılan açıklamaya göre müsabakanın 87. dakikasında Young Boys'un attığı golün ardından Alan Virginius'a çelme takarak kırmızı kartla oyun dışında kalan Fernando Muslera 3 maç men cezasına çaptırıldı.Muslera hangi maçlarda olmayacak?UEFA'nın kararı sonrası Muslera, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı PAOK, Rigas Skola ve Elfsborg maşlarında forma giyemeyecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/galatasaray-sampiyonlar-ligine-veda-etti-1087345775.html

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