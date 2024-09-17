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UEFA'dan Muslera'ya 3 maç ceza
UEFA'dan Muslera'ya 3 maç ceza
Sputnik Türkiye
UEFA, 27 Ağustos'ta Şampiyonlar Ligi'nde İsviçre ekibi Young Boys ile karşı karşıya gelen Galatasaray'da kaleci Fernando Muslera'ya 3 maç men cezası verdi. 17.09.2024, Sputnik Türkiye
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spor
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uefa
ceza
galatasaray
young boys
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UEFA, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde İsviçre ekibi Young Boys ile 27 Ağustos'ta oynadığı play-off turu rövanş maçında yaşananlar sonrası Muslera'ya 3 maç men cezası verdi.UEFA'dan yapılan açıklamaya göre müsabakanın 87. dakikasında Young Boys'un attığı golün ardından Alan Virginius'a çelme takarak kırmızı kartla oyun dışında kalan Fernando Muslera 3 maç men cezasına çaptırıldı.Muslera hangi maçlarda olmayacak?UEFA'nın kararı sonrası Muslera, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı PAOK, Rigas Skola ve Elfsborg maşlarında forma giyemeyecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/galatasaray-sampiyonlar-ligine-veda-etti-1087345775.html
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musleraya 3 maç men cezası, uefa muslera ceza, muslera tekme, muslera hangi maçlarda oynamayacak
musleraya 3 maç men cezası, uefa muslera ceza, muslera tekme, muslera hangi maçlarda oynamayacak

UEFA'dan Muslera'ya 3 maç ceza

20:07 17.09.2024 (güncellendi: 20:18 17.09.2024)
© AA / Arif Hüdaverdi YamanGalatasaray'ın Young Boys ile oynadığı UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off Turu ikinci maçında Uruguaylı kaleci Fernando Muslera 88. dakikada kırmızı kart gördü.
Galatasaray'ın Young Boys ile oynadığı UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off Turu ikinci maçında Uruguaylı kaleci Fernando Muslera 88. dakikada kırmızı kart gördü. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2024
© AA / Arif Hüdaverdi Yaman
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UEFA, 27 Ağustos'ta Şampiyonlar Ligi'nde İsviçre ekibi Young Boys ile karşı karşıya gelen Galatasaray'da kaleci Fernando Muslera'ya 3 maç men cezası verdi.
UEFA, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde İsviçre ekibi Young Boys ile 27 Ağustos'ta oynadığı play-off turu rövanş maçında yaşananlar sonrası Muslera'ya 3 maç men cezası verdi.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre müsabakanın 87. dakikasında Young Boys'un attığı golün ardından Alan Virginius'a çelme takarak kırmızı kartla oyun dışında kalan Fernando Muslera 3 maç men cezasına çaptırıldı.

Muslera hangi maçlarda olmayacak?

UEFA'nın kararı sonrası Muslera, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı PAOK, Rigas Skola ve Elfsborg maşlarında forma giyemeyecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Galatasaray ile Young Boys RAMS Park'ta karşılaştı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2024
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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti: Muslera kırmızı kartla saha dışına alındı
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