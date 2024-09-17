https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/uefa-young-boys-maci-sonrasi-muslera-hakkinda-kararini-acikladi-1088136812.html
UEFA'dan Muslera'ya 3 maç ceza
UEFA'dan Muslera'ya 3 maç ceza
Sputnik Türkiye
UEFA, 27 Ağustos'ta Şampiyonlar Ligi'nde İsviçre ekibi Young Boys ile karşı karşıya gelen Galatasaray'da kaleci Fernando Muslera'ya 3 maç men cezası verdi. 17.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-17T20:07+0300
2024-09-17T20:07+0300
2024-09-17T20:18+0300
spor
fernando muslera
uefa
ceza
galatasaray
young boys
çelme
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UEFA, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde İsviçre ekibi Young Boys ile 27 Ağustos'ta oynadığı play-off turu rövanş maçında yaşananlar sonrası Muslera'ya 3 maç men cezası verdi.UEFA'dan yapılan açıklamaya göre müsabakanın 87. dakikasında Young Boys'un attığı golün ardından Alan Virginius'a çelme takarak kırmızı kartla oyun dışında kalan Fernando Muslera 3 maç men cezasına çaptırıldı.Muslera hangi maçlarda olmayacak?UEFA'nın kararı sonrası Muslera, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı PAOK, Rigas Skola ve Elfsborg maşlarında forma giyemeyecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/galatasaray-sampiyonlar-ligine-veda-etti-1087345775.html
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musleraya 3 maç men cezası, uefa muslera ceza, muslera tekme, muslera hangi maçlarda oynamayacak
musleraya 3 maç men cezası, uefa muslera ceza, muslera tekme, muslera hangi maçlarda oynamayacak
UEFA'dan Muslera'ya 3 maç ceza
20:07 17.09.2024 (güncellendi: 20:18 17.09.2024)
UEFA, 27 Ağustos'ta Şampiyonlar Ligi'nde İsviçre ekibi Young Boys ile karşı karşıya gelen Galatasaray'da kaleci Fernando Muslera'ya 3 maç men cezası verdi.
UEFA, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde İsviçre ekibi Young Boys ile 27 Ağustos'ta oynadığı play-off turu rövanş maçında yaşananlar sonrası Muslera'ya 3 maç men cezası verdi.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre müsabakanın 87. dakikasında Young Boys'un attığı golün ardından Alan Virginius'a çelme takarak kırmızı kartla oyun dışında kalan Fernando Muslera 3 maç men cezasına çaptırıldı.
Muslera hangi maçlarda olmayacak?
UEFA'nın kararı sonrası Muslera, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı PAOK, Rigas Skola ve Elfsborg maşlarında forma giyemeyecek.