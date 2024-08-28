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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti: Muslera kırmızı kartla saha dışına alındı
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti: Muslera kırmızı kartla saha dışına alındı
Sputnik Türkiye
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Young Boys'a 1-0 mağlup olarak lige veda etti. Maçta Young Boys oyuncusu Virginius'un gol... 28.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-28T00:02+0300
2024-08-28T00:02+0300
2024-08-28T00:38+0300
spor
fernando muslera
galatasaray
young boys
uefa avrupa ligi
uefa şampiyonlar ligi
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çelme
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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys'a 3-2 ve 1-0 yenilerek elendi. Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.Daha önce 17 kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, tarihinde üçüncü kez elemeleri geçemedi.Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanamayan Galatasaray, yaklaşık 25 milyon euroluk gelirden mahrum kaldı.Maçtan alınan 2 futbolcu saha içine girdiMaçın son dakikalarında sahadaki futbolcular ve yedek kulübelerinin karıştığı gerginlik yaşandı.Young Boys'ta maçın 80. dakikasında oyundan alınan Ebrima Colley ile Filip Ugrinic, hakem tarafından sahanın uzak köşesinden çıkarıldı. Oyuncular tribünden kendilerine yabancı madde atıldığını iddia ederek saha içine girdi.Bu sırada Galatasaraylılar oyunu soğuttukları gerekçesiyle Ebrima Colley ile Filip Ugrinic'e tepki gösterdi. Yedek kulübesine koşan Kaan Ayhan, Young Boys Teknik Direktörü Patrick Rahmen ile tartıştı.. Gerginlik sonrası Darian Males ile Kaan Ayhan sarı kart gördü.Fernando Muslera kırmızı kartla maçtan ihraç edildiGalatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera 88. dakikada kırmızı kart gördü. Karşılaşmanın 87. dakikasında konuk ekip, Alan Virginius'un attığı golle öne geçti. Virginius, gol sevincine koşarken Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera'nın çelme taktığı gerekçesiyle Norveçli hakem Espen Eskas kırmızı kartına başvurdu. 88. dakikada Muslera, kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Karşılaşmaya 10 kişi devam eden Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun yerine Günay Güvenç oyuna girerek kaleye geçti.
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fernando muslera, galatasaray, young boys, uefa avrupa ligi, uefa şampiyonlar ligi, tekme, çelme
fernando muslera, galatasaray, young boys, uefa avrupa ligi, uefa şampiyonlar ligi, tekme, çelme
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti: Muslera kırmızı kartla saha dışına alındı
00:02 28.08.2024 (güncellendi: 00:38 28.08.2024)
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Young Boys'a 1-0 mağlup olarak lige veda etti. Maçta Young Boys oyuncusu Virginius'un gol sevinci karşısında Galatasaray'ın kalecisi Muslera yaptığı hareket sonrası kırmızı kart ile oyundan ihraç edildi.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys'a 3-2 ve 1-0 yenilerek elendi. Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.
Daha önce 17 kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, tarihinde üçüncü kez elemeleri geçemedi.
Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanamayan Galatasaray, yaklaşık 25 milyon euroluk gelirden mahrum kaldı.
Maçtan alınan 2 futbolcu saha içine girdi
Maçın son dakikalarında sahadaki futbolcular ve yedek kulübelerinin karıştığı gerginlik yaşandı.
Young Boys'ta maçın 80. dakikasında oyundan alınan Ebrima Colley ile Filip Ugrinic, hakem tarafından sahanın uzak köşesinden çıkarıldı. Oyuncular tribünden kendilerine yabancı madde atıldığını iddia ederek saha içine girdi.
Bu sırada Galatasaraylılar oyunu soğuttukları gerekçesiyle Ebrima Colley ile Filip Ugrinic'e tepki gösterdi. Yedek kulübesine koşan Kaan Ayhan, Young Boys Teknik Direktörü Patrick Rahmen ile tartıştı.. Gerginlik sonrası Darian Males ile Kaan Ayhan sarı kart gördü.
Fernando Muslera kırmızı kartla maçtan ihraç edildi
Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera 88. dakikada kırmızı kart gördü.
Karşılaşmanın 87. dakikasında konuk ekip, Alan Virginius'un attığı golle öne geçti. Virginius, gol sevincine koşarken Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera'nın çelme taktığı gerekçesiyle Norveçli hakem Espen Eskas kırmızı kartına başvurdu.
88. dakikada Muslera, kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Karşılaşmaya 10 kişi devam eden Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun yerine Günay Güvenç oyuna girerek kaleye geçti.