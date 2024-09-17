https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/turkiye-programdan-cikarilmisti-abd-romanyaya-f-35-satisina-onay-verdi-1088123858.html
Türkiye programdan çıkarılmıştı: ABD, Romanya'ya F-35 satışına onay verdi
Türkiye programdan çıkarılmıştı: ABD, Romanya'ya F-35 satışına onay verdi
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanlığı, Romanya'ya 32 adet F-35 savaş uçağı satışının onaylandığını açıkladı. 17.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-17T15:56+0300
2024-09-17T15:56+0300
2024-09-17T15:56+0300
dünya
romanya
abd
f-35
f-35 lightning ii
türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/03/12/1054851490_0:160:2048:1312_1920x0_80_0_0_f3945bd53c2465cbb2918e0e7d4595df.jpg
Türkiye'nin de üretim aşamasına kadar parçası olduğu fakat sonrasında ABD tarafından atılan F-35 programının sonucunda Romanya, 32 adet F-35 Lightning II JSF Savaş Uçağı alacak. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, tahmini bedeli 7.2 milyar dolar olan sözleşmeyle birlikte Romanya'ya ekipman, anahtar yükleyici, motor ve birçok ekipmanın satışı onaylandı. Teklif edilen satış talebinin ardından Romanya, ana yüklenici olarak Lockheed Martin şirketi ile sözleşme imzalayabilecek.Romanya askeri gücünü arttırıyor Yıl içerisinde Romanya Savunma Bakanlığı, birçok Javelin ve ATACMS füze, taşınabilir hava sistemleri, savaş gemilerinin modernizasyonu, radar, karakol gemisi gibi birçok sistem sipariş etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/zamanlamasi-manidar-abdden-ateskes-gorusmelerine-ev-sahipligi-yapan-misira-13-milyar-dolarinda-1088120276.html
romanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/03/12/1054851490_228:0:2048:1365_1920x0_80_0_0_aafb7072cb3e673f786ddf65f79c5d1f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
romanya, abd, f-35, f-35 lightning ii, türkiye
romanya, abd, f-35, f-35 lightning ii, türkiye
Türkiye programdan çıkarılmıştı: ABD, Romanya'ya F-35 satışına onay verdi
ABD Dışişleri Bakanlığı, Romanya'ya 32 adet F-35 savaş uçağı satışının onaylandığını açıkladı.
Türkiye'nin de üretim aşamasına kadar parçası olduğu fakat sonrasında ABD tarafından atılan F-35 programının sonucunda Romanya, 32 adet F-35 Lightning II JSF Savaş Uçağı alacak.
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, tahmini bedeli 7.2 milyar dolar olan sözleşmeyle birlikte Romanya'ya ekipman, anahtar yükleyici, motor ve birçok ekipmanın satışı onaylandı.
Teklif edilen satış talebinin ardından Romanya, ana yüklenici olarak Lockheed Martin şirketi ile sözleşme imzalayabilecek.
Romanya askeri gücünü arttırıyor
Yıl içerisinde Romanya Savunma Bakanlığı, birçok Javelin ve ATACMS füze, taşınabilir hava sistemleri, savaş gemilerinin modernizasyonu, radar, karakol gemisi gibi birçok sistem sipariş etmişti.