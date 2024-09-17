https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/turkiye-programdan-cikarilmisti-abd-romanyaya-f-35-satisina-onay-verdi-1088123858.html

Türkiye programdan çıkarılmıştı: ABD, Romanya'ya F-35 satışına onay verdi

Türkiye programdan çıkarılmıştı: ABD, Romanya'ya F-35 satışına onay verdi

Sputnik Türkiye

ABD Dışişleri Bakanlığı, Romanya'ya 32 adet F-35 savaş uçağı satışının onaylandığını açıkladı. 17.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-17T15:56+0300

2024-09-17T15:56+0300

2024-09-17T15:56+0300

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f-35

f-35 lightning ii

türkiye

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Türkiye'nin de üretim aşamasına kadar parçası olduğu fakat sonrasında ABD tarafından atılan F-35 programının sonucunda Romanya, 32 adet F-35 Lightning II JSF Savaş Uçağı alacak. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, tahmini bedeli 7.2 milyar dolar olan sözleşmeyle birlikte Romanya'ya ekipman, anahtar yükleyici, motor ve birçok ekipmanın satışı onaylandı. Teklif edilen satış talebinin ardından Romanya, ana yüklenici olarak Lockheed Martin şirketi ile sözleşme imzalayabilecek.Romanya askeri gücünü arttırıyor Yıl içerisinde Romanya Savunma Bakanlığı, birçok Javelin ve ATACMS füze, taşınabilir hava sistemleri, savaş gemilerinin modernizasyonu, radar, karakol gemisi gibi birçok sistem sipariş etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/zamanlamasi-manidar-abdden-ateskes-gorusmelerine-ev-sahipligi-yapan-misira-13-milyar-dolarinda-1088120276.html

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