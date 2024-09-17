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Türkiye programdan çıkarılmıştı: ABD, Romanya'ya F-35 satışına onay verdi
Türkiye programdan çıkarılmıştı: ABD, Romanya'ya F-35 satışına onay verdi
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanlığı, Romanya'ya 32 adet F-35 savaş uçağı satışının onaylandığını açıkladı. 17.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-17T15:56+0300
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Türkiye'nin de üretim aşamasına kadar parçası olduğu fakat sonrasında ABD tarafından atılan F-35 programının sonucunda Romanya, 32 adet F-35 Lightning II JSF Savaş Uçağı alacak. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, tahmini bedeli 7.2 milyar dolar olan sözleşmeyle birlikte Romanya'ya ekipman, anahtar yükleyici, motor ve birçok ekipmanın satışı onaylandı. Teklif edilen satış talebinin ardından Romanya, ana yüklenici olarak Lockheed Martin şirketi ile sözleşme imzalayabilecek.Romanya askeri gücünü arttırıyor Yıl içerisinde Romanya Savunma Bakanlığı, birçok Javelin ve ATACMS füze, taşınabilir hava sistemleri, savaş gemilerinin modernizasyonu, radar, karakol gemisi gibi birçok sistem sipariş etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/zamanlamasi-manidar-abdden-ateskes-gorusmelerine-ev-sahipligi-yapan-misira-13-milyar-dolarinda-1088120276.html
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romanya, abd, f-35, f-35 lightning ii, türkiye
romanya, abd, f-35, f-35 lightning ii, türkiye

Türkiye programdan çıkarılmıştı: ABD, Romanya'ya F-35 satışına onay verdi

15:56 17.09.2024
© Fotoğraf : Flickr / Lockheed Martin F-35
F-35 - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2024
© Fotoğraf : Flickr / Lockheed Martin
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ABD Dışişleri Bakanlığı, Romanya'ya 32 adet F-35 savaş uçağı satışının onaylandığını açıkladı.
Türkiye'nin de üretim aşamasına kadar parçası olduğu fakat sonrasında ABD tarafından atılan F-35 programının sonucunda Romanya, 32 adet F-35 Lightning II JSF Savaş Uçağı alacak.
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, tahmini bedeli 7.2 milyar dolar olan sözleşmeyle birlikte Romanya'ya ekipman, anahtar yükleyici, motor ve birçok ekipmanın satışı onaylandı.
Teklif edilen satış talebinin ardından Romanya, ana yüklenici olarak Lockheed Martin şirketi ile sözleşme imzalayabilecek.

Romanya askeri gücünü arttırıyor

Yıl içerisinde Romanya Savunma Bakanlığı, birçok Javelin ve ATACMS füze, taşınabilir hava sistemleri, savaş gemilerinin modernizasyonu, radar, karakol gemisi gibi birçok sistem sipariş etmişti.
ABD Başkanı Joe Biden - Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2024
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