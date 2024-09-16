Trump'a suikast girişiminde bulunan kişinin Rus lider için de suikast çağrısında bulunduğu ortaya çıktı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
09:03
23 dk
SESLİ HABER
ABD'den okul bombalayan İsrail'e 164 milyon dolarlık silah onayı
09:42
1 dk
SESLİ HABER
Afganistan'da savaş suçu işleyen Avustralya askerlerinin madalyaları söküldü
10:14
1 dk
SESLİ HABER
Telefonu şarj etmek için en uygun zaman nedir?
10:33
3 dk
SESLİ HABER
Norveç Türkiye'ye uyguladığı savunma sanayi kısıtlamalarını kaldırma kararı aldı
10:48
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
SESLİ HABER
Haksız yere 10 yıl hapis yatmıştı: 50 milyon dolar tazminat alacak
11:10
1 dk
ÖZEL HABER
Karadeniz’in bitmeyen isyanı: Devlet kimdir, devlet benim
11:25
13 dk
SESLİ HABER
'Batı'da ifade özgürlüğü dönemi sona eriyor'
11:50
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
ÖZEL HABER
Trump-Harris münzarasına damga vuran “hile”
12:11
6 dk
SESLİ HABER
Uzmanı anlattı: Sahte altını anlama yolları
12:24
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:06
49 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:05
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
ÖZEL HABER
Özel yurt fiyatları cep yakıyor , kyk yurtlarında yer bulunamıyor
18:11
2 dk
SESLİ HABER
40 yıl sürmüştü: Türkiye'ye iade edilen 14 tarihi eser için tören düzenlendi
18:21
2 dk
ÖZEL HABER
Savarona’nın ilginç tarihi: Başına neler geldi neler
19:04
19 dk
SESLİ HABER
Ev sahibi ve kiracılar dikkat: Kirayı elden ödeyene ceza yolda
19:46
2 dk
SESLİ HABER
Avrupa'dan akran zorbalığıyla mücadelede yeni yöntem: Okullarda telefon yasağı
20:13
2 dk
SESLİ HABER
Kapadokya’yı 8 ayda 3 milyon turist ziyaret etti
20:33
1 dk
ÖZEL HABER
Türkiye yapay zeka çağına ne kadar hazır?
20:44
3 dk
SESLİ HABER
Rus ordu Donbass'ta ilerliyor: Ukrayna'nın kaybı ağır
20:56
1 dk
SESLİ HABER
Eskişehir’de ayçiçeği tarlasındaki obruk korkuttu
21:15
2 dk
SESLİ HABER
Kulaklık kullanımı işitme kaybı görülme oranını artıyor
21:42
3 dk
SESLİ HABER
Kovid-19 pandemisi genç beyinleri erken yaşlandırdı
22:14
2 dk
ÖZEL HABER
Tehlike saçan ilaca karşı uzmanı uyardı: 'Zayıflatan' diyabet ilacı Türkiye pazarına giriyor
22:36
7 dk
SESLİ HABER
ABD istihbarat yetkilisi: Seçimlere müdahale tespit edilemedi
22:55
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Amerikan dolarının egemenliği sarsılıyor'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Çocukları koruyamıyoruz’
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
THY uçağında olay: 'Belgesellik bir konu'
12:05
82 dk
HABER MASASI
GAZİLER...;Haber Masasında bu hafta dosya konumuz
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Yapay zekayla tedarik zincirlerini yöneten girişim
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Küresel piyasalarda merkez bankaları haftası
15:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Neoconların savaşı körükleyen politikaları
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Galatasaray bahis sitesi reklamı mı aldı?
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
YEŞİLÇAM'IN UNUTULMAZ İSMİ
‘Damat Ferit’ 8 yıl önce bugün aramızdan ayrıldı
19:10
9 dk
SESLİ HABER
Yakıt tasarrufunda dikkat edilmesi gereken 5 temel kural nedir?
19:22
4 dk
SESLİ HABER
Küresel ısınma kapımızda
19:31
2 dk
SESLİ HABER
Genel Sağlık Sigortası prim borcu için yapılması gerekenler
19:40
1 dk
SESLİ HABER
Araştırmaya göre göz renginiz, sağlığınız ve kişiliğiniz üzerinde rol oynuyor
19:51
3 dk
SESLİ HABER
Bilal Erdoğan: EYT Büyük bir felaketti, kandırıldık
20:00
1 dk
SESLİ HABER
Gürcü siyasteçi: 2008'de savaşı dış talimatla başlattılar
20:10
1 dk
SESLİ HABER
Fransa’da PKK propagandası: Fransız bakan cevap veremedi
20:17
1 dk
SESLİ HABER
Sekiz ayda nüfusun iki katı yolcu taşındı
20:24
3 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/trumpa-suikast-girisiminde-bulunan-kisinin-rus-lider-icin-de-suikast-cagrisinda-bulundugu-ortaya-1088081376.html
Trump'a suikast girişiminde bulunan kişinin Rus lider için de suikast çağrısında bulunduğu ortaya çıktı
Trump'a suikast girişiminde bulunan kişinin Rus lider için de suikast çağrısında bulunduğu ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
15 Eylül'de Trump'a golf oynarken suikast girişiminde bulunan ve Ukrayna'daki Neo-Nazilere destek çağrıları yapan Ryan Routh'un 291 sayfalık kitabında Trump... 16.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-16T16:32+0300
2024-09-16T16:55+0300
dünya
vladimir putin
donald trump
suikast
vladimir zelenskiy
abd
rusya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103950/12/1039501284_0:107:1024:683_1920x0_80_0_0_8b393e7d3c0f8a08168caf185a80d554.jpg
ABD'de başkan adayı Donald Trump'a ikinci suikast girişimini gerçekleştirdiği düşünülen Ryan Routh'un internette yayınlandığı 291 sayfalık 'Kazanılamaz Savaş' kitabında, Trump ile birlikte Rusya ve Belarus liderine de suikast çağrısında bulunduğu görüldü. ABD'li gazeteci Max Blumenthal'ın X'te yayınladığı gönderide, 'Neden Putin suikasta uğratılmadı' başlıklı 18'inci bölümde, şu anki Rus halkının 'bir koyun' olduğunu söyleyen Routh, "Kimse Putin'e başkaldıramıyor. Herkes onu sinirlendirmekten korkuyor" derken Rusya'ya binlerce drone ile saldırı yapılması için kendince 'taktik' verdiği görüldü. Ayrıca Belarus lideri Lukaşenko için de "Neden hala ona yönelik bir suikast gerçekleştirilmedi" sorusunu sorarken, Belarus halkının desteklenmesi gibi önerileri de ortaya atmış.'Rusya'ya ilk biz nükleer füzeler ile saldırmalıyız'Kitabın 19'uncu bölümünde 'Neden Nükleer savaş olmasın' başlıklı metinde ise, "İlk olarak biz saldırmalıyız. Beklemek bize hiçbir şey kazandırmaz, hızlı ve güçlü bir saldırıyla bu olayı tamamen bitirmeliyiz" ifadelerini kullanan Routh, ayrıca şu ifadeleri de eklemiş: Trump'a suikastten de bahsetmişİleri sayfalarda İran ve Trump'tan bahseden Neo-Nazici Routh, 'Yanlış ön yargılarım olduğumu söylebilecek kadar erkeğim ve özür diliyorum. İran anlaşmasını bozan Trump'a suikast yapmakta özgürsünüz" diye bir paragraf da yazmış.Devamında ise Ukrayna'ya yapılan ABD yardımları hakkında Zelenskiy'nin kendine özel bir ada aldığını ifade ederken, "Ukrayna'da sağlık yardımlarıyla dolu yardımların çalındığını ve kaybolan tank parçalarının olduğunu, hırsızlık ve yolsuzluğun varlığını sürekli duyuyoruz" diye konuşmuş.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/trumpa-ikinci-suikast-girisiminin-suphelisi-ryan-routhun-roportajlari-ortaya-cikti-1088065901.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103950/12/1039501284_22:0:933:683_1920x0_80_0_0_e6f601bf4125cfc98a5d3dcf49096827.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
vladimir putin, donald trump, suikast, vladimir zelenskiy, abd, rusya
vladimir putin, donald trump, suikast, vladimir zelenskiy, abd, rusya

Trump'a suikast girişiminde bulunan kişinin Rus lider için de suikast çağrısında bulunduğu ortaya çıktı

16:32 16.09.2024 (güncellendi: 16:55 16.09.2024)
© REUTERS / KEVIN LAMARQUEVladimir Putin- Donald Trump
Vladimir Putin- Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2024
© REUTERS / KEVIN LAMARQUE
Abone ol
15 Eylül'de Trump'a golf oynarken suikast girişiminde bulunan ve Ukrayna'daki Neo-Nazilere destek çağrıları yapan Ryan Routh'un 291 sayfalık kitabında Trump ile beraber Rus lideri Vladimir Putin'e de suikast çağrısında bulunduğu ortaya çıktı.
ABD'de başkan adayı Donald Trump'a ikinci suikast girişimini gerçekleştirdiği düşünülen Ryan Routh'un internette yayınlandığı 291 sayfalık 'Kazanılamaz Savaş' kitabında, Trump ile birlikte Rusya ve Belarus liderine de suikast çağrısında bulunduğu görüldü.
ABD'li gazeteci Max Blumenthal'ın X'te yayınladığı gönderide, 'Neden Putin suikasta uğratılmadı' başlıklı 18'inci bölümde, şu anki Rus halkının 'bir koyun' olduğunu söyleyen Routh, "Kimse Putin'e başkaldıramıyor. Herkes onu sinirlendirmekten korkuyor" derken Rusya'ya binlerce drone ile saldırı yapılması için kendince 'taktik' verdiği görüldü.
'Putin'e neden suikast girişimi yapılmıyor' , Bölüm 18.
'Putin'e neden suikast girişimi yapılmıyor' , Bölüm 18. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2024
'Putin'e neden suikast girişimi yapılmıyor' , Bölüm 18.
Ayrıca Belarus lideri Lukaşenko için de "Neden hala ona yönelik bir suikast gerçekleştirilmedi" sorusunu sorarken, Belarus halkının desteklenmesi gibi önerileri de ortaya atmış.
Lukaşenko'ya suikast girişimi bölümü.
Lukaşenko'ya suikast girişimi bölümü. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2024
Lukaşenko'ya suikast girişimi bölümü.

'Rusya'ya ilk biz nükleer füzeler ile saldırmalıyız'

Kitabın 19'uncu bölümünde 'Neden Nükleer savaş olmasın' başlıklı metinde ise, "İlk olarak biz saldırmalıyız. Beklemek bize hiçbir şey kazandırmaz, hızlı ve güçlü bir saldırıyla bu olayı tamamen bitirmeliyiz" ifadelerini kullanan Routh, ayrıca şu ifadeleri de eklemiş:
Hiroşima ve Nagazaki'deki veya Çernobil veya Fukashima'da yaşananlar korkunç olabilir fakat eninde sonunda bu durumu temizledik. Neden tekrar yapmaktan çekinelim? Nükleer silahlar İkinci Dünya Savaşı'nı bitirmek için hızlı ve kolay yöntemdi. Şimdi eğer nükleer silahlarımız varsa onları neden kullanmıyoruz?

Trump'a suikastten de bahsetmiş

İleri sayfalarda İran ve Trump'tan bahseden Neo-Nazici Routh, 'Yanlış ön yargılarım olduğumu söylebilecek kadar erkeğim ve özür diliyorum. İran anlaşmasını bozan Trump'a suikast yapmakta özgürsünüz" diye bir paragraf da yazmış.
'Trump'a suikast girişiminde özgürsünüz' kısmı.
Trump'a suikast girişiminde özgürsünüz - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2024
'Trump'a suikast girişiminde özgürsünüz' kısmı.
Devamında ise Ukrayna'ya yapılan ABD yardımları hakkında Zelenskiy'nin kendine özel bir ada aldığını ifade ederken, "Ukrayna'da sağlık yardımlarıyla dolu yardımların çalındığını ve kaybolan tank parçalarının olduğunu, hırsızlık ve yolsuzluğun varlığını sürekli duyuyoruz" diye konuşmuş.
Ryan Routh - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2024
DÜNYA
Trump'a ikinci suikast girişiminin şüphelisi Ryan Routh'un röportajları ortaya çıktı
12:21
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала