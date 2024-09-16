https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/trumpa-suikast-girisiminde-bulunan-kisinin-rus-lider-icin-de-suikast-cagrisinda-bulundugu-ortaya-1088081376.html
Trump'a suikast girişiminde bulunan kişinin Rus lider için de suikast çağrısında bulunduğu ortaya çıktı
Trump'a suikast girişiminde bulunan kişinin Rus lider için de suikast çağrısında bulunduğu ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
15 Eylül'de Trump'a golf oynarken suikast girişiminde bulunan ve Ukrayna'daki Neo-Nazilere destek çağrıları yapan Ryan Routh'un 291 sayfalık kitabında Trump... 16.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-16T16:32+0300
2024-09-16T16:32+0300
2024-09-16T16:55+0300
dünya
vladimir putin
donald trump
suikast
vladimir zelenskiy
abd
rusya
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ABD'de başkan adayı Donald Trump'a ikinci suikast girişimini gerçekleştirdiği düşünülen Ryan Routh'un internette yayınlandığı 291 sayfalık 'Kazanılamaz Savaş' kitabında, Trump ile birlikte Rusya ve Belarus liderine de suikast çağrısında bulunduğu görüldü. ABD'li gazeteci Max Blumenthal'ın X'te yayınladığı gönderide, 'Neden Putin suikasta uğratılmadı' başlıklı 18'inci bölümde, şu anki Rus halkının 'bir koyun' olduğunu söyleyen Routh, "Kimse Putin'e başkaldıramıyor. Herkes onu sinirlendirmekten korkuyor" derken Rusya'ya binlerce drone ile saldırı yapılması için kendince 'taktik' verdiği görüldü. Ayrıca Belarus lideri Lukaşenko için de "Neden hala ona yönelik bir suikast gerçekleştirilmedi" sorusunu sorarken, Belarus halkının desteklenmesi gibi önerileri de ortaya atmış.'Rusya'ya ilk biz nükleer füzeler ile saldırmalıyız'Kitabın 19'uncu bölümünde 'Neden Nükleer savaş olmasın' başlıklı metinde ise, "İlk olarak biz saldırmalıyız. Beklemek bize hiçbir şey kazandırmaz, hızlı ve güçlü bir saldırıyla bu olayı tamamen bitirmeliyiz" ifadelerini kullanan Routh, ayrıca şu ifadeleri de eklemiş: Trump'a suikastten de bahsetmişİleri sayfalarda İran ve Trump'tan bahseden Neo-Nazici Routh, 'Yanlış ön yargılarım olduğumu söylebilecek kadar erkeğim ve özür diliyorum. İran anlaşmasını bozan Trump'a suikast yapmakta özgürsünüz" diye bir paragraf da yazmış.Devamında ise Ukrayna'ya yapılan ABD yardımları hakkında Zelenskiy'nin kendine özel bir ada aldığını ifade ederken, "Ukrayna'da sağlık yardımlarıyla dolu yardımların çalındığını ve kaybolan tank parçalarının olduğunu, hırsızlık ve yolsuzluğun varlığını sürekli duyuyoruz" diye konuşmuş.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/trumpa-ikinci-suikast-girisiminin-suphelisi-ryan-routhun-roportajlari-ortaya-cikti-1088065901.html
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vladimir putin, donald trump, suikast, vladimir zelenskiy, abd, rusya
vladimir putin, donald trump, suikast, vladimir zelenskiy, abd, rusya
Trump'a suikast girişiminde bulunan kişinin Rus lider için de suikast çağrısında bulunduğu ortaya çıktı
16:32 16.09.2024 (güncellendi: 16:55 16.09.2024)
15 Eylül'de Trump'a golf oynarken suikast girişiminde bulunan ve Ukrayna'daki Neo-Nazilere destek çağrıları yapan Ryan Routh'un 291 sayfalık kitabında Trump ile beraber Rus lideri Vladimir Putin'e de suikast çağrısında bulunduğu ortaya çıktı.
ABD'de başkan adayı Donald Trump'a ikinci suikast girişimini gerçekleştirdiği düşünülen Ryan Routh'un internette yayınlandığı 291 sayfalık 'Kazanılamaz Savaş' kitabında, Trump ile birlikte Rusya ve Belarus liderine de suikast çağrısında bulunduğu görüldü.
ABD'li gazeteci Max Blumenthal'ın X'te yayınladığı
gönderide, 'Neden Putin suikasta uğratılmadı
' başlıklı 18'inci bölümde, şu anki Rus halkının 'bir koyun' olduğunu
söyleyen Routh, "Kimse Putin'e başkaldıramıyor. Herkes onu sinirlendirmekten korkuyor
" derken Rusya'ya binlerce drone
ile saldırı yapılması için kendince 'taktik' verdiği görüldü
.
Ayrıca Belarus lideri Lukaşenko için de "Neden hala ona yönelik bir suikast gerçekleştirilmedi" sorusunu sorarken, Belarus halkının desteklenmesi gibi önerileri de ortaya atmış.
'Rusya'ya ilk biz nükleer füzeler ile saldırmalıyız'
Kitabın 19'uncu bölümünde 'Neden Nükleer savaş olmasın' başlıklı metinde ise, "İlk olarak biz saldırmalıyız. Beklemek bize hiçbir şey kazandırmaz, hızlı ve güçlü bir saldırıyla bu olayı tamamen bitirmeliyiz" ifadelerini kullanan Routh, ayrıca şu ifadeleri de eklemiş:
Hiroşima ve Nagazaki'deki veya Çernobil veya Fukashima'da yaşananlar korkunç olabilir fakat eninde sonunda bu durumu temizledik. Neden tekrar yapmaktan çekinelim? Nükleer silahlar İkinci Dünya Savaşı'nı bitirmek için hızlı ve kolay yöntemdi. Şimdi eğer nükleer silahlarımız varsa onları neden kullanmıyoruz?
Trump'a suikastten de bahsetmiş
İleri sayfalarda İran ve Trump'tan bahseden Neo-Nazici Routh, 'Yanlış ön yargılarım olduğumu söylebilecek kadar erkeğim ve özür diliyorum. İran anlaşmasını bozan Trump'a suikast yapmakta özgürsünüz" diye bir paragraf da yazmış.
Devamında ise Ukrayna'ya yapılan ABD yardımları hakkında Zelenskiy'nin kendine özel bir ada aldığını ifade ederken, "Ukrayna'da sağlık yardımlarıyla dolu yardımların çalındığını ve kaybolan tank parçalarının olduğunu, hırsızlık ve yolsuzluğun varlığını sürekli duyuyoruz" diye konuşmuş.