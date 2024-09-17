TKP Genel Başkanı Kemal Okuyan: Kürt siyasi hareketinden kopamayan Türkiye solu ile ilişkimizi kesiyoruz

Güç birliklerine, işbirliklerine önem veriyoruz ama CHP’den ve Kürt siyasi hareketinden kopamayan Türkiye solu ile ilişkimizi kesiyoruz. Bu raporun gösterdiği önemli şeylerden bir tanesi şu ki, TKP bir süre kendi mücadelesine odaklanacak.

Tabii ki biz toplumsal düzeyde işbirlikleri yapıyoruz, toplumsal düzeyde yeni alanlar açıyoruz, herkesin TKP’li olmasını bekleyemeyiz. Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi bu açıdan çok önemli bir olanak ama sol partiler arasındaki, iş birliği, cephe, güç birliği gibi oluşumların bir parçası olmayacağız en azından bir süre.

Bu rapor bunu söylemiyor sadece aynı zamanda o dünyanın da dışına çıkmaktan söz ediyor, sol buysa biz solcu değiliz diyerek de özetlenebilir belki.