https://anlatilaninotesi.com.tr/20240908/sudandaki-sel-felaketi-can-almaya-devam-ediyor-1087801793.html

Sudan'daki sel felaketi can almaya devam ediyor

Sudan'daki sel felaketi can almaya devam ediyor

Sputnik Türkiye

Afrika kıtasının kuzeydoğusunda yer alan Sudan’da etkili olan sağanak ve seller sebebiyle hazirandan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 205'e yükselirken... 08.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-08T22:01+0300

2024-09-08T22:01+0300

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dünya

sudan

afrika

sel felaketi

doğal afet

kolera

kolera salgını

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Sudan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkedeki yağışlar ve seller nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 205'e yaralı sayısının 886'ya ulaştığı, 26 binden fazla evin tamamen, 33 bin evin de kısmen yıkıldığı belirtildi.Açıklamada, ülkedeki kolera salgınından dolayı ölenlerin sayısının 185'e yükseldiği, vaka sayısının da 5 bin 692'ye çıktığı aktarıldı.Sudan'da temmuz ile ekim ayları arasındaki sel ve taşkınlar sonucu her yıl 100'den fazla kişi hayatını kaybederken, on binlerce ev, iş yeri ve tarım arazisi zarar görüyor.Can kayıpları, çoğunlukla evlerin yıkılması, sel sularına kapılma veya elektrik çarpması nedeniyle meydana geliyor.Ülkede hazirandan bu yana etkili olan yağışlar ve seller, koleranın yayılmasına yol açtı. Sudanlı yetkililer, 12 Ağustos'ta kolerayı salgın olarak ilan etti.Savaşın sürdüğü Sudan'da, sağlık sisteminin etkin bir şekilde çalışmadığı bu dönemde salgın hastalıkların yayılması insanların hayatını daha da zorlaştırıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240908/bangladeste-dang-hummasi-nedeniyle-bir-gunde-463-kisi-hastaneye-kaldirildi-1087797011.html

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sudan, sudanda sel felaketi, sel felaketi