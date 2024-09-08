https://anlatilaninotesi.com.tr/20240908/sudandaki-sel-felaketi-can-almaya-devam-ediyor-1087801793.html
Sudan'daki sel felaketi can almaya devam ediyor
Sudan'daki sel felaketi can almaya devam ediyor
Sputnik Türkiye
Afrika kıtasının kuzeydoğusunda yer alan Sudan’da etkili olan sağanak ve seller sebebiyle hazirandan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 205'e yükselirken... 08.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-08T22:01+0300
2024-09-08T22:01+0300
2024-09-08T22:01+0300
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sel felaketi
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Sudan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkedeki yağışlar ve seller nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 205'e yaralı sayısının 886'ya ulaştığı, 26 binden fazla evin tamamen, 33 bin evin de kısmen yıkıldığı belirtildi.Açıklamada, ülkedeki kolera salgınından dolayı ölenlerin sayısının 185'e yükseldiği, vaka sayısının da 5 bin 692'ye çıktığı aktarıldı.Sudan'da temmuz ile ekim ayları arasındaki sel ve taşkınlar sonucu her yıl 100'den fazla kişi hayatını kaybederken, on binlerce ev, iş yeri ve tarım arazisi zarar görüyor.Can kayıpları, çoğunlukla evlerin yıkılması, sel sularına kapılma veya elektrik çarpması nedeniyle meydana geliyor.Ülkede hazirandan bu yana etkili olan yağışlar ve seller, koleranın yayılmasına yol açtı. Sudanlı yetkililer, 12 Ağustos'ta kolerayı salgın olarak ilan etti.Savaşın sürdüğü Sudan'da, sağlık sisteminin etkin bir şekilde çalışmadığı bu dönemde salgın hastalıkların yayılması insanların hayatını daha da zorlaştırıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240908/bangladeste-dang-hummasi-nedeniyle-bir-gunde-463-kisi-hastaneye-kaldirildi-1087797011.html
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sudan, sudanda sel felaketi, sel felaketi
sudan, sudanda sel felaketi, sel felaketi
Sudan'daki sel felaketi can almaya devam ediyor
Afrika kıtasının kuzeydoğusunda yer alan Sudan’da etkili olan sağanak ve seller sebebiyle hazirandan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 205'e yükselirken, kolera salgınından dolayı ölenlerin sayısı da 185'e çıktı.
Sudan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkedeki yağışlar ve seller nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 205'e yaralı sayısının 886'ya ulaştığı, 26 binden fazla evin tamamen, 33 bin evin de kısmen yıkıldığı belirtildi.
Açıklamada, ülkedeki kolera salgınından dolayı ölenlerin sayısının 185'e yükseldiği, vaka sayısının da 5 bin 692'ye çıktığı aktarıldı.
Sudan'da temmuz ile ekim ayları arasındaki sel ve taşkınlar sonucu her yıl 100'den fazla kişi hayatını kaybederken, on binlerce ev, iş yeri ve tarım arazisi zarar görüyor.
Can kayıpları, çoğunlukla evlerin yıkılması, sel sularına kapılma veya elektrik çarpması nedeniyle meydana geliyor.
Ülkede hazirandan bu yana etkili olan yağışlar ve seller, koleranın yayılmasına yol açtı. Sudanlı yetkililer, 12 Ağustos'ta kolerayı salgın olarak ilan etti.
Savaşın sürdüğü Sudan'da, sağlık sisteminin etkin bir şekilde çalışmadığı bu dönemde salgın hastalıkların yayılması insanların hayatını daha da zorlaştırıyor.