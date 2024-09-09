https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/anadolu-cumhuriyet-bassavciliginin-engin-polatin-tahliyesine-iliskin-itirazini-agir-ceza-mahkemesi-1087827032.html

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Engin Polat'ın tahliyesine ilişkin itirazını Ağır Ceza Mahkemesi de reddetti

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Engin Polat'ın tahliyesine ilişkin itirazını Ağır Ceza Mahkemesi de reddetti

Sputnik Türkiye

Kara para aklama davasında mahkemenin tahliye kararı verdiği Engin Polat ve diğer tutuklu sanıklarla ilgili itirazı Anadolu 11. Ağır Ceza Mahkemesi de... 09.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-09T16:36+0300

2024-09-09T16:36+0300

2024-09-09T16:40+0300

türkiye

engin polat

dilan polat

tahliye

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'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet' suçlarından haklarında dava açılan sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 28 sanık yargılanmıştı. Davanın üçüncü gününde ara kararını açıklayan Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi, tutuklu sanıklar Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün'ün tahliyesine karar vermişti.Ağır Ceza Mahkemesi'nden de tahliyeye itiraza retİstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, sanıklar Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün' ün lehlerine tahliyeyi gerektirecek ölçüde henüz bir değişikliğin bulunmaması, tutuklama kararındaki gerekçelerin halen mevcudiyetini koruyor olması, sanıkların üzerine atılı suçlara dair delillerin mevcudiyeti, sanıklar üzerine atılı suçların vasıf ve mahiyeti, sanıkların kaçma şüphesinin bulunmasını gerekçe göstererek tahliye kararına itiraz etmişti. Başsavcılık bu gerekçelerle 4 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etmişti. Tahliye kararını veren mahkeme Başsavcılığın itirazını reddetmişti. Bunun üzerine itirazı değerlendiren Anadolu 11. Ağır Ceza Mahkemesi de mevcut delil durumunu göz önünde bulundurarak Başsavcılığın tahliye kararına itirazını reddetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240908/hapisten-nasil-ciktigini-biliyorum-demisti-umit-ozdagdan-yeni-dilan-engin-polat-aciklamasi-1087787310.html

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