https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/tekirdag-baro-baskani-gurcunden-sila-bebek-aciklamasi-kapiyi-kapatarak-bu-elim-filli-1088097059.html
Tekirdağ Baro Başkanı Gürcün'den 'Sıla bebek' açıklaması: 'Kapıyı kapatarak, bu elim filli gerçekleştirdiler'
Tekirdağ Baro Başkanı Gürcün'den 'Sıla bebek' açıklaması: 'Kapıyı kapatarak, bu elim filli gerçekleştirdiler'
Sputnik Türkiye
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde Sıla bebeğe yönelik cinsel istismar ve şiddet olayı ile ilgili soruşturma devam ediyor. Tekirdağ Barosu tarafından yapılan... 16.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-16T22:48+0300
2024-09-16T22:48+0300
2024-09-16T22:48+0300
türkiye
sıla bebek
tekirdağ
cinsel
cinsel istismar
cinsel taciz
cinsel saldırı
çocuklara cinsel taciz
cinsel şiddet
çocuklara yönelik cinsel istismar
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Tekirdağ'da Sıla bebeğin annesi Bakiye Y'nin uyuşturucu suçundan 2 ay önce tahliye olduğu açıklandı.Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün, Sıla bebeğin şiddete ve cinsel istismara uğramasına ilişkin soruşturma ile ilgili basın açıklaması yaptı. Açıklamada Sıla bebeğin annesi Bakiye Y'nin 'uyuşturucu kullanmak veya satmak' suçundan tutuklandığı cezaevinden yaklaşık 2 buçuk ay önce tahliye edildiği ortaya çıktı. Baro Başkanı Gürcün, olayla ilgili annenin bilgisinin olduğu ve suçu gizlediğini belirtti.'Kapıyı kapatarak bu elim filli gerçekleştirdiler'Olay sırasında evde başka çocuklarında olduğunu belirten Baro Başkanı Gürcün "Cinsel istismarın vuku bulduğu sırada evde başka çocukların da olduğu ve çok yaşlı bir babaannenin bulunduğunu biliyoruz. İki suça sürüklenen çocuğun kapıyı kapatarak, bebeğin üzerinde bu elim filli gerçekleştirdiklerini öğreniyoruz. Savcılık makamları tüm dijital verilere el koymuş durumda, bunlar inceleniyor. Başkaca suç ve suç şüphesi olacak ne varsa bunlarla ilgili de ek tahkikat yürütüleceğini edindik” dedi.'Çocuğun biyolojik babası başka bir ilde yaşıyor'Sıla bebeğin biyolojik babasının başka bir ilde yaşadığını ve çocuğunu kabul etmediğini belirten Baro Başkanı Gürcün şunları söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/narin-guranin-sorusturmada-supheli-olmayan-tek-agabeyi-hukuki-destek-talebinde-bulundu-1088092857.html
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Tekirdağ Baro Başkanı Gürcün'den 'Sıla bebek' açıklaması: 'Kapıyı kapatarak, bu elim filli gerçekleştirdiler'
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde Sıla bebeğe yönelik cinsel istismar ve şiddet olayı ile ilgili soruşturma devam ediyor. Tekirdağ Barosu tarafından yapılan açıklamada annenin uyuşturucu suçundan tahliye edildiği, çocuğunun başına gelenleri bildiği ve bulguları gizleyerek ayın 8'ine kadar evladını hastaneye götürmediği açıklandı.
Tekirdağ'da Sıla bebeğin annesi Bakiye Y'nin uyuşturucu suçundan 2 ay önce tahliye olduğu açıklandı.
Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün, Sıla bebeğin şiddete ve cinsel istismara uğramasına ilişkin soruşturma ile ilgili basın açıklaması yaptı. Açıklamada Sıla bebeğin annesi Bakiye Y'nin 'uyuşturucu kullanmak veya satmak' suçundan tutuklandığı cezaevinden yaklaşık 2 buçuk ay önce tahliye edildiği ortaya çıktı. Baro Başkanı Gürcün, olayla ilgili annenin bilgisinin olduğu ve suçu gizlediğini belirtti.
'Kapıyı kapatarak bu elim filli gerçekleştirdiler'
Olay sırasında evde başka çocuklarında olduğunu belirten Baro Başkanı Gürcün "Cinsel istismarın vuku bulduğu sırada evde başka çocukların da olduğu ve çok yaşlı bir babaannenin bulunduğunu biliyoruz. İki suça sürüklenen çocuğun kapıyı kapatarak, bebeğin üzerinde bu elim filli gerçekleştirdiklerini öğreniyoruz. Savcılık makamları tüm dijital verilere el koymuş durumda, bunlar inceleniyor. Başkaca suç ve suç şüphesi olacak ne varsa bunlarla ilgili de ek tahkikat yürütüleceğini edindik” dedi.
'Çocuğun biyolojik babası başka bir ilde yaşıyor'
Sıla bebeğin biyolojik babasının başka bir ilde yaşadığını ve çocuğunu kabul etmediğini belirten Baro Başkanı Gürcün şunları söyledi:
Anne Bakiye Y., olaydan yaklaşık 2-2,5 ay önce cezaevinden tahliye edilen bir kişi. ‘Uyuşturucu kullanmak ya da satmak' suçlamasıyla gözaltına alınıyor ve tutuklanıyor. Tutuklandığı süre boyunca çocuklarına teyzeleri göz kulak oluyor. Ancak çıkar çıkmaz tekrar çocuklarını alıyor. Ve sonrasında şüphelilerden birinin evi olan kişinin evinde barınıyor. Ve bu sırada çocuğunu karşı komşudaki eve bırakıyor. Olayın oluş şekli bu şekilde. Yetişkin şüphelilerin her ikisi de cinsel istismara uğrayan çocuğun baba veya üvey babası değil. Burada Bakiye Y.'nin medeni hali evli. Ancak 4-5 yıldır evli olduğu kişi ile görüşmüyor. Çocuğun biyolojik babası başka bir ilde yaşıyor ve çocuğunu kabul etmemekte. Aslında göz göre göre gelen bir olaydan bahsediyoruz. Bakiye'nin ablaları bizlere ulaşarak, Bakiye'ye defalarca uyarıda bulunduklarını bizlere ifade ettiler. Bu olaydan dolayı çok üzgünler ve tüm şüphelilerin en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini bizlere söylediler