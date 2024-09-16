https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/tekirdag-baro-baskani-gurcunden-sila-bebek-aciklamasi-kapiyi-kapatarak-bu-elim-filli-1088097059.html

Tekirdağ Baro Başkanı Gürcün'den 'Sıla bebek' açıklaması: 'Kapıyı kapatarak, bu elim filli gerçekleştirdiler'

Tekirdağ Baro Başkanı Gürcün'den 'Sıla bebek' açıklaması: 'Kapıyı kapatarak, bu elim filli gerçekleştirdiler'

Sputnik Türkiye

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde Sıla bebeğe yönelik cinsel istismar ve şiddet olayı ile ilgili soruşturma devam ediyor. Tekirdağ Barosu tarafından yapılan... 16.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-16T22:48+0300

2024-09-16T22:48+0300

2024-09-16T22:48+0300

türkiye

sıla bebek

tekirdağ

cinsel

cinsel istismar

cinsel taciz

cinsel saldırı

çocuklara cinsel taciz

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çocuklara yönelik cinsel istismar

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Tekirdağ'da Sıla bebeğin annesi Bakiye Y'nin uyuşturucu suçundan 2 ay önce tahliye olduğu açıklandı.Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün, Sıla bebeğin şiddete ve cinsel istismara uğramasına ilişkin soruşturma ile ilgili basın açıklaması yaptı. Açıklamada Sıla bebeğin annesi Bakiye Y'nin 'uyuşturucu kullanmak veya satmak' suçundan tutuklandığı cezaevinden yaklaşık 2 buçuk ay önce tahliye edildiği ortaya çıktı. Baro Başkanı Gürcün, olayla ilgili annenin bilgisinin olduğu ve suçu gizlediğini belirtti.'Kapıyı kapatarak bu elim filli gerçekleştirdiler'Olay sırasında evde başka çocuklarında olduğunu belirten Baro Başkanı Gürcün "Cinsel istismarın vuku bulduğu sırada evde başka çocukların da olduğu ve çok yaşlı bir babaannenin bulunduğunu biliyoruz. İki suça sürüklenen çocuğun kapıyı kapatarak, bebeğin üzerinde bu elim filli gerçekleştirdiklerini öğreniyoruz. Savcılık makamları tüm dijital verilere el koymuş durumda, bunlar inceleniyor. Başkaca suç ve suç şüphesi olacak ne varsa bunlarla ilgili de ek tahkikat yürütüleceğini edindik” dedi.'Çocuğun biyolojik babası başka bir ilde yaşıyor'Sıla bebeğin biyolojik babasının başka bir ilde yaşadığını ve çocuğunu kabul etmediğini belirten Baro Başkanı Gürcün şunları söyledi:

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