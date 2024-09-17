SGK duyurdu: 'Çift ödeme iadesi' mesajlarına inanmayın

Türkiye
Beyrut'ta siber saldırı: İran'ın Lübnan Büyükelçisi dahil 1000'den fazla yaralı
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Amerikan dolarının egemenliği sarsılıyor'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Çocukları koruyamıyoruz’
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
THY uçağında olay: 'Belgesellik bir konu'
12:05
82 dk
HABER MASASI
GAZİLER...;Haber Masasında bu hafta dosya konumuz
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Orman yangınları konusunda uzmanından öneriler
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Küresel piyasalarda merkez bankaları haftası
15:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Siyonist, Evanjelist ve neocon gruplar dünyayı kıyamet savaşına mı sürüklemeye çalışıyor?’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Galatasaray bahis sitesi reklamı mı aldı?
17:33
81 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
15 dk
YEŞİLÇAM'IN UNUTULMAZ İSMİ
‘Damat Ferit’ 8 yıl önce bugün aramızdan ayrıldı
19:20
9 dk
SESLİ HABER
Yakıt tasarrufunda dikkat edilmesi gereken 5 temel kural nedir?
19:31
4 dk
SESLİ HABER
Küresel ısınma kapımızda
19:41
2 dk
SESLİ HABER
Genel Sağlık Sigortası prim borcu için yapılması gerekenler
19:48
1 dk
SESLİ HABER
Araştırmaya göre göz renginiz, sağlığınız ve kişiliğiniz üzerinde rol oynuyor
19:54
3 dk
SESLİ HABER
Bilal Erdoğan: EYT Büyük bir felaketti, kandırıldık
20:04
1 dk
SESLİ HABER
Gürcü siyasteçi: 2008'de savaşı dış talimatla başlattılar
20:11
1 dk
SESLİ HABER
Fransa’da PKK propagandası: Fransız bakan cevap veremedi
20:17
1 dk
SESLİ HABER
Sekiz ayda nüfusun iki katı yolcu taşındı
20:24
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Ailesiyle birlikte yaşayan genç yetişkinlerin oranı
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
‘2024'te Türkiye'den AB'ye 28 bin iltica başvurusu yapıldı’
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Sosyal medya şirketlerinin 'ifade özgürlüğü' palavrası
11:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Stüdyo konuğumuz müzisyen Melek Büyükçınar
12:06
83 dk
HABER MASASI
Türkiye'de gazi ve yakınlarına sağlanan haklar
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Şampiyonlar Ligi başlıyor
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Türkiye'nin BRICS üyeliğini kimler destekliyor, kimler karşı çıkıyor?
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Batı'nın Rusya'ya saldırı tehditleri
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
YOL ARKADAŞI
Adli Tıp'tan kim sızdırıyor, neden yapıyor?
17:33
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/sgk-duyurdu-cift-odeme-iadesi-mesajlarina-inanmayin-1088133293.html
SGK duyurdu: 'Çift ödeme iadesi' mesajlarına inanmayın
SGK duyurdu: 'Çift ödeme iadesi' mesajlarına inanmayın
Sputnik Türkiye
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yeni dolandırıcılık yöntemi olan sahte e-postalara inanılmaması gerektiğini duyurdu. Kurumdan gelen SMS ve e-postaların bilgi... 17.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-17T17:49+0300
2024-09-17T17:54+0300
türkiye
sgk
sosyal güvenlik kurumu (sgk)
mesaj
e-posta
dolandırıcılık
internet dolandırıcılığı
e-dolandırıcılık
sahte
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/01/14/1065979785_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_6a1ccaa8f46e2b1caa84e0da10dd6a6c.jpg
SGK'den yapılan açıklamada, 'çift ödeme iadesi' konulu sahte e-postalara inanılmaması konusunda uyarıda bulunuldu.Sosyal Güvenlik Kurumu 'çift ödeme iadesi' ismiyle gönderilen e-postaların dolandırıcılık amacı taşıdığını açıkladı. Kurumun 'çift ödeme iadesi' konulu işleminin olmadığı sadece bilgilendirme amaçlı mesajlar atıldığını belirtti. SMS ve e-postalara itibar etmemeleri açıklanan duyuruda şunlara yer verildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/sgk-listeyi-guncelledi-erken-emeklilik-kapsaminda-degerlendirilen-hastaliklari-acikladi-1087844165.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/01/14/1065979785_209:0:857:486_1920x0_80_0_0_9f6276fb3ba825046640522304c56f77.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
sgk, sosyal güvenlik kurumu (sgk), mesaj, e-posta, dolandırıcılık, internet dolandırıcılığı, e-dolandırıcılık, sahte
sgk, sosyal güvenlik kurumu (sgk), mesaj, e-posta, dolandırıcılık, internet dolandırıcılığı, e-dolandırıcılık, sahte

SGK duyurdu: 'Çift ödeme iadesi' mesajlarına inanmayın

17:49 17.09.2024 (güncellendi: 17:54 17.09.2024)
© AASosyal Güvenlik Kurumu
Sosyal Güvenlik Kurumu - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2024
© AA
Abone ol
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yeni dolandırıcılık yöntemi olan sahte e-postalara inanılmaması gerektiğini duyurdu. Kurumdan gelen SMS ve e-postaların bilgi amaçlı olduğu belirtilirken 'çift ödeme iadesi' konulu herhangi bir işlemlerinin olmadığı açıklandı.
SGK'den yapılan açıklamada, 'çift ödeme iadesi' konulu sahte e-postalara inanılmaması konusunda uyarıda bulunuldu.
Sosyal Güvenlik Kurumu 'çift ödeme iadesi' ismiyle gönderilen e-postaların dolandırıcılık amacı taşıdığını açıkladı. Kurumun 'çift ödeme iadesi' konulu işleminin olmadığı sadece bilgilendirme amaçlı mesajlar atıldığını belirtti.
SMS ve e-postalara itibar etmemeleri açıklanan duyuruda şunlara yer verildi:
Kurumumuzun 'çift ödeme iadesi' konulu herhangi bir işlemi yoktur. Ayrıca kurumumuz tarafından gönderilen SMS veya e-postalar sadece bilgilendirme amacı taşımaktadır. Mail yoluyla kişilerden IBAN ve kişisel bilgi talep edilmemektedir. Vatandaşlarımız şüpheli bir e-posta aldığında Çalışma Hayatı İletişim Merkezi ALO 170 ve CİMER üzerinden bizimle irtibata geçebilir ya da Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/Merkezlerimizden bilgi alabilirler.
SGK: Aktif sigortalı sayısı 25 milyona yaklaştı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2024
TÜRKİYE
SGK listeyi güncelledi: Erken emeklilik kapsamında değerlendirilen hastalıkları açıkladı
10 Eylül, 07:07
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала