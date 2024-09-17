https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/sgk-duyurdu-cift-odeme-iadesi-mesajlarina-inanmayin-1088133293.html
SGK duyurdu: 'Çift ödeme iadesi' mesajlarına inanmayın
SGK duyurdu: 'Çift ödeme iadesi' mesajlarına inanmayın
Sputnik Türkiye
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yeni dolandırıcılık yöntemi olan sahte e-postalara inanılmaması gerektiğini duyurdu. Kurumdan gelen SMS ve e-postaların bilgi... 17.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-17T17:49+0300
2024-09-17T17:49+0300
2024-09-17T17:54+0300
türkiye
sgk
sosyal güvenlik kurumu (sgk)
mesaj
e-posta
dolandırıcılık
internet dolandırıcılığı
e-dolandırıcılık
sahte
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SGK'den yapılan açıklamada, 'çift ödeme iadesi' konulu sahte e-postalara inanılmaması konusunda uyarıda bulunuldu.Sosyal Güvenlik Kurumu 'çift ödeme iadesi' ismiyle gönderilen e-postaların dolandırıcılık amacı taşıdığını açıkladı. Kurumun 'çift ödeme iadesi' konulu işleminin olmadığı sadece bilgilendirme amaçlı mesajlar atıldığını belirtti. SMS ve e-postalara itibar etmemeleri açıklanan duyuruda şunlara yer verildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/sgk-listeyi-guncelledi-erken-emeklilik-kapsaminda-degerlendirilen-hastaliklari-acikladi-1087844165.html
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sgk, sosyal güvenlik kurumu (sgk), mesaj, e-posta, dolandırıcılık, internet dolandırıcılığı, e-dolandırıcılık, sahte
sgk, sosyal güvenlik kurumu (sgk), mesaj, e-posta, dolandırıcılık, internet dolandırıcılığı, e-dolandırıcılık, sahte
SGK duyurdu: 'Çift ödeme iadesi' mesajlarına inanmayın
17:49 17.09.2024 (güncellendi: 17:54 17.09.2024)
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yeni dolandırıcılık yöntemi olan sahte e-postalara inanılmaması gerektiğini duyurdu. Kurumdan gelen SMS ve e-postaların bilgi amaçlı olduğu belirtilirken 'çift ödeme iadesi' konulu herhangi bir işlemlerinin olmadığı açıklandı.
SGK'den yapılan açıklamada, 'çift ödeme iadesi' konulu sahte e-postalara inanılmaması konusunda uyarıda bulunuldu.
Sosyal Güvenlik Kurumu 'çift ödeme iadesi' ismiyle gönderilen e-postaların dolandırıcılık amacı taşıdığını açıkladı. Kurumun 'çift ödeme iadesi' konulu işleminin olmadığı sadece bilgilendirme amaçlı mesajlar atıldığını belirtti.
SMS ve e-postalara itibar etmemeleri açıklanan duyuruda şunlara yer verildi:
Kurumumuzun 'çift ödeme iadesi' konulu herhangi bir işlemi yoktur. Ayrıca kurumumuz tarafından gönderilen SMS veya e-postalar sadece bilgilendirme amacı taşımaktadır. Mail yoluyla kişilerden IBAN ve kişisel bilgi talep edilmemektedir. Vatandaşlarımız şüpheli bir e-posta aldığında Çalışma Hayatı İletişim Merkezi ALO 170 ve CİMER üzerinden bizimle irtibata geçebilir ya da Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/Merkezlerimizden bilgi alabilirler.