https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/santa-maria-kilisesi-saldirisinin-planlayicilarindan-isid-uyesi-soltamatiov-tutuklandi-1088135229.html
Santa Maria Kilisesi saldırısının planlayıcılarından IŞİD üyesi Soltamatiov tutuklandı
Santa Maria Kilisesi saldırısının planlayıcılarından IŞİD üyesi Soltamatiov tutuklandı
Sputnik Türkiye
İstanbul'da Santa Maria İtalyan Kilisesi'ne 28 Ocak 2024'te gerçekleştirilen saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan terör örgütü IŞİD... 17.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-17T19:00+0300
2024-09-17T19:00+0300
2024-09-17T19:05+0300
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terör
kilise
silahlı saldırı
saldırgan
işid
işid saldırısı
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deaş
terörist
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İstanbul'daki Santa Maria Kilisesi saldırısının planlayıcılarından terör örgütü IŞİD üyesi Soltamatiov tutuklandı28 Ocak 2024'te İstanbul'da Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetmişti. IŞİD tarafından düzenlenen saldırının planlayıcılarından olan ve saldırıda kullanılan silahı temin eden terör örgütü üyesi Viskhan Soltamatiov tutuklandı. Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine götürülen şüpheli 'silahlı terör örgütüne üye olma', 'tasarlayarak öldürme' ve 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçlarından tutukladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/beyrutta-siber-saldiri-iran-buyukelci-dahil-1000den-fazla-yarali-1088133125.html
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terör, kilise, silahlı saldırı, saldırgan, işid, işid saldırısı, işid militanları, deaş, terörist, terörist gruplar, yabancı terörist
terör, kilise, silahlı saldırı, saldırgan, işid, işid saldırısı, işid militanları, deaş, terörist, terörist gruplar, yabancı terörist
Santa Maria Kilisesi saldırısının planlayıcılarından IŞİD üyesi Soltamatiov tutuklandı
19:00 17.09.2024 (güncellendi: 19:05 17.09.2024)
İstanbul'da Santa Maria İtalyan Kilisesi'ne 28 Ocak 2024'te gerçekleştirilen saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan terör örgütü IŞİD üyesi Viskhan Soltamatiov tutuklandı.
İstanbul'daki Santa Maria Kilisesi saldırısının planlayıcılarından terör örgütü IŞİD üyesi Soltamatiov tutuklandı
28 Ocak 2024'te İstanbul'da Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetmişti. IŞİD tarafından düzenlenen saldırının planlayıcılarından olan ve saldırıda kullanılan silahı temin eden terör örgütü üyesi Viskhan Soltamatiov tutuklandı. Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine götürülen şüpheli 'silahlı terör örgütüne üye olma', 'tasarlayarak öldürme' ve 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçlarından tutukladı.