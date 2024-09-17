https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/santa-maria-kilisesi-saldirisinin-planlayicilarindan-isid-uyesi-soltamatiov-tutuklandi-1088135229.html

Santa Maria Kilisesi saldırısının planlayıcılarından IŞİD üyesi Soltamatiov tutuklandı

Santa Maria Kilisesi saldırısının planlayıcılarından IŞİD üyesi Soltamatiov tutuklandı

Sputnik Türkiye

İstanbul'da Santa Maria İtalyan Kilisesi'ne 28 Ocak 2024'te gerçekleştirilen saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan terör örgütü IŞİD... 17.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-17T19:00+0300

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türkiye

terör

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silahlı saldırı

saldırgan

işid

işid saldırısı

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İstanbul'daki Santa Maria Kilisesi saldırısının planlayıcılarından terör örgütü IŞİD üyesi Soltamatiov tutuklandı28 Ocak 2024'te İstanbul'da Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetmişti. IŞİD tarafından düzenlenen saldırının planlayıcılarından olan ve saldırıda kullanılan silahı temin eden terör örgütü üyesi Viskhan Soltamatiov tutuklandı. Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine götürülen şüpheli 'silahlı terör örgütüne üye olma', 'tasarlayarak öldürme' ve 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçlarından tutukladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/beyrutta-siber-saldiri-iran-buyukelci-dahil-1000den-fazla-yarali-1088133125.html

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terör, kilise, silahlı saldırı, saldırgan, işid, işid saldırısı, işid militanları, deaş, terörist, terörist gruplar, yabancı terörist