https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/rusya-guvenlik-konseyi-sekreteri-soygu-iranda-1088135993.html
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Şoygu, İran’da
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Şoygu, İran’da
Sputnik Türkiye
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Şoygu'nun, İran'ın başkenti Tahran’a beklenmedik bir ziyaret gerçekleştirdiği bildirildi. 17.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-17T19:29+0300
2024-09-17T19:29+0300
2024-09-17T20:49+0300
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sergey şoygu
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tahran
mesud pezeşkiyan
görüşme
ziyaret
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İran Radyo Televizyon Kurumu'nun (IRIB) haberine göre, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, İran'ın başkenti Tahran’a beklenmedik bir ziyaret gerçekleştirdi.İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir araya gelen Şoygu'nun görüşmede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in mesajını ilettiği belirtildi. Haberde, "İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ile görüşmesi sırasında Sayın Şoygu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in mesajını iletti ve Sayın Pezeşkian'a varılan anlaşmalara ilişkin bilgi verdi” ifadelerine yer verildi.Şoygu'nun ayrıca, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Ekber Ahmediyan ile de bir görüşme gerçekleştirdiği kaydedildi. 16 Eylül’de Suriye Devlet Başkanlığı İdaresi'i, Şoygu’nun Devlet Başkanı Beşar Esad'la bir araya gelerek uluslararası ve bölgesel güvenliğin yanı sıra, Rusya ile Suriye arasındaki ikili ilişkilerle ilgili bir dizi konuyu ele aldığını duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/rusya-kuzey-kore-stratejik-diyalogu-suruyor-soygu-pyongyangda-kimle-gorustu-1087984280.html
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rusya, sergey şoygu, iran, tahran, mesud pezeşkiyan, görüşme, ziyaret
rusya, sergey şoygu, iran, tahran, mesud pezeşkiyan, görüşme, ziyaret
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Şoygu, İran’da
19:29 17.09.2024 (güncellendi: 20:49 17.09.2024)
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Şoygu'nun, İran'ın başkenti Tahran’a beklenmedik bir ziyaret gerçekleştirdiği bildirildi.
İran Radyo Televizyon Kurumu'nun (IRIB) haberine göre, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, İran'ın başkenti Tahran’a beklenmedik bir ziyaret gerçekleştirdi.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir araya gelen Şoygu'nun görüşmede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in mesajını ilettiği belirtildi.
Haberde, "İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ile görüşmesi sırasında Sayın Şoygu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in mesajını iletti ve Sayın Pezeşkian'a varılan anlaşmalara ilişkin bilgi verdi” ifadelerine yer verildi.
Şoygu'nun ayrıca, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Ekber Ahmediyan ile de bir görüşme gerçekleştirdiği kaydedildi.
16 Eylül’de Suriye Devlet Başkanlığı İdaresi'i, Şoygu’nun Devlet Başkanı Beşar Esad'la bir araya gelerek uluslararası ve bölgesel güvenliğin yanı sıra, Rusya ile Suriye arasındaki ikili ilişkilerle ilgili bir dizi konuyu ele aldığını duyurmuştu.