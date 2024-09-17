https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/rusya-guvenlik-konseyi-sekreteri-soygu-iranda-1088135993.html

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Şoygu, İran’da

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Şoygu, İran’da

Sputnik Türkiye

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Şoygu'nun, İran'ın başkenti Tahran’a beklenmedik bir ziyaret gerçekleştirdiği bildirildi. 17.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-17T19:29+0300

2024-09-17T19:29+0300

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rusya

sergey şoygu

iran

tahran

mesud pezeşkiyan

görüşme

ziyaret

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İran Radyo Televizyon Kurumu'nun (IRIB) haberine göre, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, İran'ın başkenti Tahran’a beklenmedik bir ziyaret gerçekleştirdi.İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir araya gelen Şoygu'nun görüşmede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in mesajını ilettiği belirtildi. Haberde, "İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ile görüşmesi sırasında Sayın Şoygu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in mesajını iletti ve Sayın Pezeşkian'a varılan anlaşmalara ilişkin bilgi verdi” ifadelerine yer verildi.Şoygu'nun ayrıca, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Ekber Ahmediyan ile de bir görüşme gerçekleştirdiği kaydedildi. 16 Eylül’de Suriye Devlet Başkanlığı İdaresi'i, Şoygu’nun Devlet Başkanı Beşar Esad'la bir araya gelerek uluslararası ve bölgesel güvenliğin yanı sıra, Rusya ile Suriye arasındaki ikili ilişkilerle ilgili bir dizi konuyu ele aldığını duyurmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/rusya-kuzey-kore-stratejik-diyalogu-suruyor-soygu-pyongyangda-kimle-gorustu-1087984280.html

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rusya, sergey şoygu, iran, tahran, mesud pezeşkiyan, görüşme, ziyaret