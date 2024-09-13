https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/rusya-kuzey-kore-stratejik-diyalogu-suruyor-soygu-pyongyangda-kimle-gorustu-1087984280.html

Rusya-Kuzey Kore stratejik diyaloğu sürüyor: Şoygu, Pyongyang'da Kim'le görüştü

Rusya-Kuzey Kore stratejik diyaloğu sürüyor: Şoygu, Pyongyang'da Kim'le görüştü

Sputnik Türkiye

Başkent Pyongyang'a ziyaret gerçekleştiren Şoygu'nun Kuzey Kore lideri Kim tarafından kabul edildiği belirtildi. 13.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-13T12:49+0300

2024-09-13T12:49+0300

2024-09-13T12:49+0300

dünya

rusya

rusya güvenlik konseyi

sergey şoygu

kuzey kore

kuzey kore lideri kim jong un

kuzey kore lideri kim jong-un

pyongyang

vladimir putin

stratejik ortaklık

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Rusya Güvenlik Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la bir araya geldi.Açıklamada, "Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu başkanlığındaki heyet, 13 Eylül'de Pyongyang'daydı. Ülkelerimiz arasında devam eden stratejik diyalog kapsamında ikili ve uluslararası gündemdeki geniş yelpazedeki konularla ilgili kapsamlı bir görüş alışverişi yapıldı" dendi.Şoygu'nun Kuzey Kore lideri Kim tarafından kabul edildiğini aktaran Güvenlik Konseyi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Haziran 2024'te Pyongyang'a yaptığı resmi ziyaret sırasında iki ülke liderleri arasında varılan mutabakatlar bağlamında, bugün gerçekleşen görüşmelerin güven verici ve dostane bir ortamda geçtiğinin altını çizdi.Konsey, görüşmelerin Putin ve Kim'in imzaladığı Tam Teşekküllü Stratejik Ortaklık Anlaşması'nın hükümlerinin uygulanmasına katkı sunacağını da vurguladı.Putin'in Kuzey Kore ziyareti ve ikili anlaşmaRusya lideri Putin, 19 Haziran'da Kuzey Kore'ye resmi ziyarette bulunmuş, taraflar arasında kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması imzalanmıştı.Putin, anlaşmayla taraflardan birinin saldırıya uğraması halinde diğerinin askeri yardımda bulunmasını taahhüt ettiğini belirtmiş, "Rusya ve Kore bağımsız dış politika uyguluyor, şantaj ve dikta dilini kabul etmiyor" demişti.Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ise anlaşmayı pakt olarak niteleyerek, ilişkilerin yüksek ittifak seviyesine yükseltildiğini vurgulamıştı.

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