https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/romanyada-parlamento-binasi-atese-verildi-1088139875.html

Romanya'da parlamento binası ateşe verildi

Romanya'da parlamento binası ateşe verildi

Sputnik Türkiye

Romanya'da parlamento binası, kimliği belirsiz bir kişi tarafından ateşe verildi. Yaklaşık 300 kişinin tahliye edildiği yangında yaralanan ya da ölen olmadı. 17.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-17T22:49+0300

2024-09-17T22:49+0300

2024-09-17T22:49+0300

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Romanya'nın başkenti Bükreş'teki parlamento binası kimliği belirsiz bir kişi tarafından ateşe verildi. Temsilciler Meclisi, Senato, Anayasa Mahkemesi, çeşitli devlet kurumları ve 3 müzeye ev sahipliği yapan parlamento binasının ziyaretçi bölümünde yangın başlatıldı.Bükreş'te, polisin yaptığı açıklamaya göre, binadan yaklaşık 300 kişi tahliye edildi. Çıkan yangında yaralanan ya da ölen olmadığı belirtilen açıklamada yangını çıkaran kişinin kaçtığı ifade edildi. Parlamento binasına yönelik gerçekleştirilen saldırının sebebi bilinmezken, yangının itfaiyenin müdahaleleriyle söndürüldüğü açıklandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/pariste-iki-buyuk-patlama-1088137284.html

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