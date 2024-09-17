https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/romanyada-parlamento-binasi-atese-verildi-1088139875.html
Romanya'da parlamento binası ateşe verildi
Romanya'da parlamento binası ateşe verildi
Sputnik Türkiye
Romanya'da parlamento binası, kimliği belirsiz bir kişi tarafından ateşe verildi. Yaklaşık 300 kişinin tahliye edildiği yangında yaralanan ya da ölen olmadı. 17.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-17T22:49+0300
2024-09-17T22:49+0300
2024-09-17T22:49+0300
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romanya
bükreş
parlamento
bina
yangın
yangın söndürme
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Romanya'nın başkenti Bükreş'teki parlamento binası kimliği belirsiz bir kişi tarafından ateşe verildi. Temsilciler Meclisi, Senato, Anayasa Mahkemesi, çeşitli devlet kurumları ve 3 müzeye ev sahipliği yapan parlamento binasının ziyaretçi bölümünde yangın başlatıldı.Bükreş'te, polisin yaptığı açıklamaya göre, binadan yaklaşık 300 kişi tahliye edildi. Çıkan yangında yaralanan ya da ölen olmadığı belirtilen açıklamada yangını çıkaran kişinin kaçtığı ifade edildi. Parlamento binasına yönelik gerçekleştirilen saldırının sebebi bilinmezken, yangının itfaiyenin müdahaleleriyle söndürüldüğü açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/pariste-iki-buyuk-patlama-1088137284.html
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romanya, bükreş, parlamento, bina, yangın, yangın söndürme
romanya, bükreş, parlamento, bina, yangın, yangın söndürme
Romanya'da parlamento binası ateşe verildi
Romanya'da parlamento binası, kimliği belirsiz bir kişi tarafından ateşe verildi. Yaklaşık 300 kişinin tahliye edildiği yangında yaralanan ya da ölen olmadı.
Romanya'nın başkenti Bükreş'teki parlamento binası kimliği belirsiz bir kişi tarafından ateşe verildi. Temsilciler Meclisi, Senato, Anayasa Mahkemesi, çeşitli devlet kurumları ve 3 müzeye ev sahipliği yapan parlamento binasının ziyaretçi bölümünde yangın başlatıldı.
Bükreş'te, polisin yaptığı açıklamaya göre, binadan yaklaşık 300 kişi tahliye edildi. Çıkan yangında yaralanan ya da ölen olmadığı belirtilen açıklamada yangını çıkaran kişinin kaçtığı ifade edildi. Parlamento binasına yönelik gerçekleştirilen saldırının sebebi bilinmezken, yangının itfaiyenin müdahaleleriyle söndürüldüğü açıklandı.