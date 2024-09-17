https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/pariste-iki-buyuk-patlama-1088137284.html

Paris'te iki büyük patlama

Paris'te iki büyük patlama

Sputnik Türkiye

Paris'in 13. bölgesinde, Avenue d'Ivry'de iki büyük patlama meydana geldi. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde patlamaların yaşandığı bölgede yangın çıktığı... 17.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-17T20:30+0300

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Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan 10 katlı binada iki büyük patlama sonrası yangın çıktı. Le Figaro'nun edindiği bilgilere göre, Paris'te Ivry Caddesi ile Massena Bulvarı'nın kesişiminde bulunan binada su yalıtım çalışması sırasında iki gaz tüpü patladı. İlk belirlemelere göre biri itfaiyeci, diğeri inşaat işçisi olmak üzere iki kişi yaralandı. Çok sayıda itfaiyeci bölgeye sevk edildi Belediyeden ilk açıklama13. Bölge Belediye Başkanı Jerome Coumet, yangının saat 19.00 civarında kontrol altına alındığını açıkladı. Patlamalar nedeniyle bölgede bulunan bir okul tahliye edildi. Tramvay seferleri iptal oldu.

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paris, fransa, patlama, yangın