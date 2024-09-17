https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/pariste-iki-buyuk-patlama-1088137284.html
Paris'te iki büyük patlama
Paris'te iki büyük patlama
Sputnik Türkiye
Paris'in 13. bölgesinde, Avenue d'Ivry'de iki büyük patlama meydana geldi. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde patlamaların yaşandığı bölgede yangın çıktığı... 17.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-17T20:30+0300
2024-09-17T20:30+0300
2024-09-17T20:54+0300
dünya
paris
fransa
patlama
yangın
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Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan 10 katlı binada iki büyük patlama sonrası yangın çıktı. Le Figaro'nun edindiği bilgilere göre, Paris'te Ivry Caddesi ile Massena Bulvarı'nın kesişiminde bulunan binada su yalıtım çalışması sırasında iki gaz tüpü patladı. İlk belirlemelere göre biri itfaiyeci, diğeri inşaat işçisi olmak üzere iki kişi yaralandı. Çok sayıda itfaiyeci bölgeye sevk edildi Belediyeden ilk açıklama13. Bölge Belediye Başkanı Jerome Coumet, yangının saat 19.00 civarında kontrol altına alındığını açıkladı. Patlamalar nedeniyle bölgede bulunan bir okul tahliye edildi. Tramvay seferleri iptal oldu.
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paris, fransa, patlama, yangın
paris, fransa, patlama, yangın
Paris'te iki büyük patlama
20:30 17.09.2024 (güncellendi: 20:54 17.09.2024)
Paris'in 13. bölgesinde, Avenue d'Ivry'de iki büyük patlama meydana geldi. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde patlamaların yaşandığı bölgede yangın çıktığı görüntülendi.
Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan 10 katlı binada iki büyük patlama sonrası yangın çıktı.
Le Figaro'nun edindiği bilgilere göre, Paris'te Ivry Caddesi ile Massena Bulvarı'nın kesişiminde bulunan binada su yalıtım çalışması sırasında iki gaz tüpü patladı. İlk belirlemelere göre biri itfaiyeci, diğeri inşaat işçisi olmak üzere iki kişi yaralandı. Çok sayıda itfaiyeci bölgeye sevk edildi
13. Bölge Belediye Başkanı Jerome Coumet, yangının saat 19.00 civarında kontrol altına alındığını açıkladı. Patlamalar nedeniyle bölgede bulunan bir okul tahliye edildi. Tramvay seferleri iptal oldu.