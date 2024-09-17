https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/piyasa-uzmani-islam-memisten-rekor-ustune-rekor-kiran-altina-iliskin-uyari-kesinlikle-cikis-1088109213.html
Piyasa uzmanı İslam Memiş'ten rekor üstüne rekor kıran altına ilişkin uyarı: 'Kesinlikle çıkış yapmayın'
Piyasa uzmanı İslam Memiş'ten rekor üstüne rekor kıran altına ilişkin uyarı: 'Kesinlikle çıkış yapmayın'
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Para piyasaları uzmanı İslam gram altınının göreceği yeni rekoru açıklayarak yatırımcılara, "kesinlikle bunu yapmayın" diyerek uyarıda bulundu. 17.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-17T10:47+0300
2024-09-17T10:47+0300
2024-09-17T10:47+0300
ekonomi
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Para piyasası uzmanı İslam Memiş, rekorlar kırarak son haftalarda kritik seviyeleri gören altına dair önemli mesajlar verdi.İslam Memiş altındaki ilerleyişin ons altından bağımsız düşünülemeyeceğini vurguladı ve şunları söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/altinda-rekor-gram-altin-kritik-seviyeyi-asti-1087968722.html
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gram altın, gram altın ne kadar, altın fiyatları, altın alış fiyatları, islam memiş altın , gram altın yıl sonu ne kadar olur
gram altın, gram altın ne kadar, altın fiyatları, altın alış fiyatları, islam memiş altın , gram altın yıl sonu ne kadar olur
Piyasa uzmanı İslam Memiş'ten rekor üstüne rekor kıran altına ilişkin uyarı: 'Kesinlikle çıkış yapmayın'
Para piyasaları uzmanı İslam gram altınının göreceği yeni rekoru açıklayarak yatırımcılara, "kesinlikle bunu yapmayın" diyerek uyarıda bulundu.
Para piyasası uzmanı İslam Memiş, rekorlar kırarak son haftalarda kritik seviyeleri gören altına dair önemli mesajlar verdi.
İslam Memiş altındaki ilerleyişin ons altından bağımsız düşünülemeyeceğini vurguladı ve şunları söyledi:
Özellikle altın ve gümüş yatırımcısı yeni rekorları beklemesi gerekiyor. Satış için daha erken yıl sonu 3 bin 3 bin 500 lira seviyesi ile alakalı gram altın tarafındaki beklentimiz devam etmekte. Gram altın yatırımcısına son bir aydır tek bir sloganımız vardı ons altın nereye gram altın oraya ve gram altında yeni rekorlar gelmeye devam edecek. Eylül ayındaki direnç seviyemiz 2 bin 880 lira seviyesiyle takip etmeyi sürdüreceğiz. Her ay yeni bir rekor kırmaya devam ediyor gram altın. Yıl sonu 3 bin, 3 bin 500 lira seviyesiyle alakalı beklentimiz kenarda duruyor ama bizim dolarla onsla işimiz olduğu için pozisyonumuz farklı. Siz elinizdeki altınları kesinlikle çıkış yapmayınız.