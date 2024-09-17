Piyasa uzmanı İslam Memiş'ten rekor üstüne rekor kıran altına ilişkin uyarı: 'Kesinlikle çıkış yapmayın'

Özellikle altın ve gümüş yatırımcısı yeni rekorları beklemesi gerekiyor. Satış için daha erken yıl sonu 3 bin 3 bin 500 lira seviyesi ile alakalı gram altın tarafındaki beklentimiz devam etmekte. Gram altın yatırımcısına son bir aydır tek bir sloganımız vardı ons altın nereye gram altın oraya ve gram altında yeni rekorlar gelmeye devam edecek. Eylül ayındaki direnç seviyemiz 2 bin 880 lira seviyesiyle takip etmeyi sürdüreceğiz. Her ay yeni bir rekor kırmaya devam ediyor gram altın. Yıl sonu 3 bin, 3 bin 500 lira seviyesiyle alakalı beklentimiz kenarda duruyor ama bizim dolarla onsla işimiz olduğu için pozisyonumuz farklı. Siz elinizdeki altınları kesinlikle çıkış yapmayınız.