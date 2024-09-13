https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/altinda-rekor-gram-altin-kritik-seviyeyi-asti-1087968722.html

Altında rekor: Gram altın kritik seviyeyi aştı

Altında rekor: Gram altın kritik seviyeyi aştı

Sputnik Türkiye

Gram altında dün akşam saatlerinden itibaren yükseliş eğilimi hakim. Gram altın bugüne 2 bin 800 seviyesinin üzerinde başladı ve tarihi zirvesini yenilemiş... 13.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-13T09:09+0300

2024-09-13T09:09+0300

2024-09-13T09:55+0300

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Gram altın bir rekor seviyeyi daha gördü.Piyasaların açılmasıyla birlikte gram altın 2.801 Türk Lirası'na kadar yükseldi. Çeyrek altın ne kadar?Çeyrek altın ise 4 bin 538 liradan alıcı buluyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/gram-altin-rekor-tazeledi-1087403742.html

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