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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/altinda-rekor-gram-altin-kritik-seviyeyi-asti-1087968722.html
Altında rekor: Gram altın kritik seviyeyi aştı
Altında rekor: Gram altın kritik seviyeyi aştı
Sputnik Türkiye
Gram altında dün akşam saatlerinden itibaren yükseliş eğilimi hakim. Gram altın bugüne 2 bin 800 seviyesinin üzerinde başladı ve tarihi zirvesini yenilemiş... 13.09.2024, Sputnik Türkiye
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Gram altın bir rekor seviyeyi daha gördü.Piyasaların açılmasıyla birlikte gram altın 2.801 Türk Lirası'na kadar yükseldi. Çeyrek altın ne kadar?Çeyrek altın ise 4 bin 538 liradan alıcı buluyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/gram-altin-rekor-tazeledi-1087403742.html
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Altında rekor: Gram altın kritik seviyeyi aştı

09:09 13.09.2024 (güncellendi: 09:55 13.09.2024)
© AAaltın
altın - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2024
© AA
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Gram altında dün akşam saatlerinden itibaren yükseliş eğilimi hakim. Gram altın bugüne 2 bin 800 seviyesinin üzerinde başladı ve tarihi zirvesini yenilemiş oldu.
Gram altın bir rekor seviyeyi daha gördü.
Piyasaların açılmasıyla birlikte gram altın 2.801 Türk Lirası'na kadar yükseldi.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın ise 4 bin 538 liradan alıcı buluyor.
İş insanı Levent Usluer, Gemlik ve İznik zeytinini altın tozu ile kaplayıp satıyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2024
EKONOMİ
Gram altın rekor tazeledi
29 Ağustos, 10:08
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