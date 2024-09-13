https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/altinda-rekor-gram-altin-kritik-seviyeyi-asti-1087968722.html
Altında rekor: Gram altın kritik seviyeyi aştı
Altında rekor: Gram altın kritik seviyeyi aştı
Sputnik Türkiye
Gram altında dün akşam saatlerinden itibaren yükseliş eğilimi hakim. Gram altın bugüne 2 bin 800 seviyesinin üzerinde başladı ve tarihi zirvesini yenilemiş... 13.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-13T09:09+0300
2024-09-13T09:09+0300
2024-09-13T09:55+0300
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Gram altın bir rekor seviyeyi daha gördü.Piyasaların açılmasıyla birlikte gram altın 2.801 Türk Lirası'na kadar yükseldi. Çeyrek altın ne kadar?Çeyrek altın ise 4 bin 538 liradan alıcı buluyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/gram-altin-rekor-tazeledi-1087403742.html
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1 gram altın kaç tl ediyor?, gram altın kaç tl 2024?, son dakika 24 ayar gram altın ne kadar?, altının gramı ne kadar güncel?, gram altın ne kadar 13 eylül, gram altın rekor, gram altın, altın fiyatları, altın fiyatları 13 eylül
Altında rekor: Gram altın kritik seviyeyi aştı
09:09 13.09.2024 (güncellendi: 09:55 13.09.2024)
Gram altında dün akşam saatlerinden itibaren yükseliş eğilimi hakim. Gram altın bugüne 2 bin 800 seviyesinin üzerinde başladı ve tarihi zirvesini yenilemiş oldu.
Gram altın bir rekor seviyeyi daha gördü.
Piyasaların açılmasıyla birlikte gram altın 2.801 Türk Lirası'na kadar yükseldi.
Çeyrek altın ise 4 bin 538 liradan alıcı buluyor.