Fatih Terim'den uzun zaman sonra Galatasaray ile ilgili ilk açıklama geldi: 'Onun gibisi çok az'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
09:03
23 dk
SESLİ HABER
ABD'den okul bombalayan İsrail'e 164 milyon dolarlık silah onayı
09:42
1 dk
SESLİ HABER
Afganistan'da savaş suçu işleyen Avustralya askerlerinin madalyaları söküldü
10:14
1 dk
SESLİ HABER
Telefonu şarj etmek için en uygun zaman nedir?
10:33
3 dk
SESLİ HABER
Norveç Türkiye'ye uyguladığı savunma sanayi kısıtlamalarını kaldırma kararı aldı
10:48
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
SESLİ HABER
Haksız yere 10 yıl hapis yatmıştı: 50 milyon dolar tazminat alacak
11:10
1 dk
ÖZEL HABER
Karadeniz’in bitmeyen isyanı: Devlet kimdir, devlet benim
11:25
13 dk
SESLİ HABER
'Batı'da ifade özgürlüğü dönemi sona eriyor'
11:50
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
ÖZEL HABER
Trump-Harris münzarasına damga vuran “hile”
12:11
6 dk
SESLİ HABER
Uzmanı anlattı: Sahte altını anlama yolları
12:24
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:06
49 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:05
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
ÖZEL HABER
Özel yurt fiyatları cep yakıyor , kyk yurtlarında yer bulunamıyor
18:11
2 dk
SESLİ HABER
40 yıl sürmüştü: Türkiye'ye iade edilen 14 tarihi eser için tören düzenlendi
18:21
2 dk
ÖZEL HABER
Savarona’nın ilginç tarihi: Başına neler geldi neler
19:04
19 dk
SESLİ HABER
Ev sahibi ve kiracılar dikkat: Kirayı elden ödeyene ceza yolda
19:46
2 dk
SESLİ HABER
Avrupa'dan akran zorbalığıyla mücadelede yeni yöntem: Okullarda telefon yasağı
20:13
2 dk
SESLİ HABER
Kapadokya’yı 8 ayda 3 milyon turist ziyaret etti
20:33
1 dk
ÖZEL HABER
Türkiye yapay zeka çağına ne kadar hazır?
20:44
3 dk
SESLİ HABER
Rus ordu Donbass'ta ilerliyor: Ukrayna'nın kaybı ağır
20:56
1 dk
SESLİ HABER
Eskişehir’de ayçiçeği tarlasındaki obruk korkuttu
21:15
2 dk
SESLİ HABER
Kulaklık kullanımı işitme kaybı görülme oranını artıyor
21:42
3 dk
SESLİ HABER
Kovid-19 pandemisi genç beyinleri erken yaşlandırdı
22:14
2 dk
ÖZEL HABER
Tehlike saçan ilaca karşı uzmanı uyardı: 'Zayıflatan' diyabet ilacı Türkiye pazarına giriyor
22:36
7 dk
SESLİ HABER
ABD istihbarat yetkilisi: Seçimlere müdahale tespit edilemedi
22:55
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Amerikan dolarının egemenliği sarsılıyor'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Çocukları koruyamıyoruz’
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
THY uçağında olay: 'Belgesellik bir konu'
12:05
82 dk
HABER MASASI
GAZİLER...;Haber Masasında bu hafta dosya konumuz
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Yapay zekayla tedarik zincirlerini yöneten girişim
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Küresel piyasalarda merkez bankaları haftası
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Neoconların savaşı körükleyen politikaları
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
YEŞİLÇAM'IN UNUTULMAZ İSMİ
‘Damat Ferit’ 8 yıl önce bugün aramızdan ayrıldı
19:10
9 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/fatih-terimden-uzun-zaman-sonra-galatasaray-ile-ilgili-ilk-aciklama-geldi-onun-gibisi-cok-az-1088073740.html
Fatih Terim'den uzun zaman sonra Galatasaray ile ilgili ilk açıklama geldi: 'Onun gibisi çok az'
Fatih Terim'den uzun zaman sonra Galatasaray ile ilgili ilk açıklama geldi: 'Onun gibisi çok az'
Sputnik Türkiye
Galatasaray’dan Benfica’ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, ilk maçındaki performansıyla dikkatleri üzerine çekerken, Portekiz basını eski hocası Fatih Terim... 16.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-16T13:33+0300
2024-09-16T13:33+0300
spor
fatih terim
benfica futbol takımı
futbol
türkiye futbol federasyonu (tff)
galatasaray
galatasaray sk
kerem aktürkoğlu
transfer
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0c/1b/1079025129_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_faf40675dde7bd190f27d9d272c125e0.jpg
Fatih Terim, röportajda Kerem Aktürkoğlu’nun oyun zekası ve yeteneklerinden övgüyle bahsederek, “Kerem, tüm antrenörlerin sahip olmak isteyeceği bir oyuncu. Oyunların kilidini açacak kadar yetenekli ve duran toplarda çok etkili. Onun gibisi çok az” dedi.'Kendini çok geliştirdi'Galatasaray’da geçirdiği dört yılda önemli bir gelişim kaydeden Kerem için Terim, "Kerem, Galatasaray’da oynadığı sürede kendini olağanüstü geliştirdi. Farklı bir oyuncu haline geldi. Zor anlarda inisiyatif alan bir isim oldu ve taraftarın sevgilisi haline geldi" ifadelerini kullandı.'Avrupa’nın en i̇yilerinden biri olacak'Kerem Aktürkoğlu’nun potansiyeline dikkat çeken Terim, “Onun Benfica’ya transferi benim için sürpriz olmadı. Kerem, Avrupa’nın en iyi kanat oyuncularından biri olacak ve bunu yakında herkes görecek” diyerek öğrencisine olan inancını dile getirdi.'Benfica çok özel bir oyuncu transfer etti'Kerem’in liderlik özelliklerine de değinen Fatih Terim, "Kerem, sahada lider bir oyuncuydu. Takım arkadaşlarına her zaman yardım eden, zor anlarda sorumluluk alabilen biriydi. Benfica, gerçekten çok özel bir oyuncu transfer etti" diyerek, milli futbolcunun Benfica’da önemli işler başaracağının altını çizdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/trabzonspor-besiktas-derbisi-sonrasi-senol-gunesten-itiraf-1088051793.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0c/1b/1079025129_127:0:2856:2047_1920x0_80_0_0_3905bcceec07bf9e1072e61889b3ffae.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
fatih terim, benfica futbol takımı, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), galatasaray, galatasaray sk, kerem aktürkoğlu, transfer
fatih terim, benfica futbol takımı, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), galatasaray, galatasaray sk, kerem aktürkoğlu, transfer

Fatih Terim'den uzun zaman sonra Galatasaray ile ilgili ilk açıklama geldi: 'Onun gibisi çok az'

13:33 16.09.2024
© İHA / SAMET YALÇIN-AW106921Fatih Terim
Fatih Terim - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2024
© İHA / SAMET YALÇIN-AW106921
Abone ol
Galatasaray’dan Benfica’ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, ilk maçındaki performansıyla dikkatleri üzerine çekerken, Portekiz basını eski hocası Fatih Terim ile özel bir röportaj gerçekleştirdi. Türk futbolunun efsane ismi Terim, öğrencisi hakkında övgü dolu ifadeler kullanarak Kerem'in Avrupa futbolunda zirveye oynayacağını vurguladı.
Fatih Terim, röportajda Kerem Aktürkoğlu’nun oyun zekası ve yeteneklerinden övgüyle bahsederek, “Kerem, tüm antrenörlerin sahip olmak isteyeceği bir oyuncu. Oyunların kilidini açacak kadar yetenekli ve duran toplarda çok etkili. Onun gibisi çok az” dedi.

'Kendini çok geliştirdi'

Galatasaray’da geçirdiği dört yılda önemli bir gelişim kaydeden Kerem için Terim, "Kerem, Galatasaray’da oynadığı sürede kendini olağanüstü geliştirdi. Farklı bir oyuncu haline geldi. Zor anlarda inisiyatif alan bir isim oldu ve taraftarın sevgilisi haline geldi" ifadelerini kullandı.

'Avrupa’nın en i̇yilerinden biri olacak'

Kerem Aktürkoğlu’nun potansiyeline dikkat çeken Terim, “Onun Benfica’ya transferi benim için sürpriz olmadı. Kerem, Avrupa’nın en iyi kanat oyuncularından biri olacak ve bunu yakında herkes görecek” diyerek öğrencisine olan inancını dile getirdi.

'Benfica çok özel bir oyuncu transfer etti'

Kerem’in liderlik özelliklerine de değinen Fatih Terim, "Kerem, sahada lider bir oyuncuydu. Takım arkadaşlarına her zaman yardım eden, zor anlarda sorumluluk alabilen biriydi. Benfica, gerçekten çok özel bir oyuncu transfer etti" diyerek, milli futbolcunun Benfica’da önemli işler başaracağının altını çizdi.
Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, 11 yıl aradan sonra yeniden bordo-mavili takımın eşofmanlarını giyerek ilk antrenmanına çıktı. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2024
SPOR
Trabzonspor Beşiktaş derbisi sonrası Şenol Güneş'ten itiraf
07:01
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала