https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/fatih-terimden-uzun-zaman-sonra-galatasaray-ile-ilgili-ilk-aciklama-geldi-onun-gibisi-cok-az-1088073740.html
Fatih Terim'den uzun zaman sonra Galatasaray ile ilgili ilk açıklama geldi: 'Onun gibisi çok az'
Fatih Terim'den uzun zaman sonra Galatasaray ile ilgili ilk açıklama geldi: 'Onun gibisi çok az'
Sputnik Türkiye
Galatasaray’dan Benfica’ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, ilk maçındaki performansıyla dikkatleri üzerine çekerken, Portekiz basını eski hocası Fatih Terim... 16.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-16T13:33+0300
2024-09-16T13:33+0300
2024-09-16T13:33+0300
spor
fatih terim
benfica futbol takımı
futbol
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Fatih Terim, röportajda Kerem Aktürkoğlu’nun oyun zekası ve yeteneklerinden övgüyle bahsederek, “Kerem, tüm antrenörlerin sahip olmak isteyeceği bir oyuncu. Oyunların kilidini açacak kadar yetenekli ve duran toplarda çok etkili. Onun gibisi çok az” dedi.'Kendini çok geliştirdi'Galatasaray’da geçirdiği dört yılda önemli bir gelişim kaydeden Kerem için Terim, "Kerem, Galatasaray’da oynadığı sürede kendini olağanüstü geliştirdi. Farklı bir oyuncu haline geldi. Zor anlarda inisiyatif alan bir isim oldu ve taraftarın sevgilisi haline geldi" ifadelerini kullandı.'Avrupa’nın en i̇yilerinden biri olacak'Kerem Aktürkoğlu’nun potansiyeline dikkat çeken Terim, “Onun Benfica’ya transferi benim için sürpriz olmadı. Kerem, Avrupa’nın en iyi kanat oyuncularından biri olacak ve bunu yakında herkes görecek” diyerek öğrencisine olan inancını dile getirdi.'Benfica çok özel bir oyuncu transfer etti'Kerem’in liderlik özelliklerine de değinen Fatih Terim, "Kerem, sahada lider bir oyuncuydu. Takım arkadaşlarına her zaman yardım eden, zor anlarda sorumluluk alabilen biriydi. Benfica, gerçekten çok özel bir oyuncu transfer etti" diyerek, milli futbolcunun Benfica’da önemli işler başaracağının altını çizdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/trabzonspor-besiktas-derbisi-sonrasi-senol-gunesten-itiraf-1088051793.html
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fatih terim, benfica futbol takımı, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), galatasaray, galatasaray sk, kerem aktürkoğlu, transfer
fatih terim, benfica futbol takımı, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), galatasaray, galatasaray sk, kerem aktürkoğlu, transfer
Fatih Terim'den uzun zaman sonra Galatasaray ile ilgili ilk açıklama geldi: 'Onun gibisi çok az'
Galatasaray’dan Benfica’ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, ilk maçındaki performansıyla dikkatleri üzerine çekerken, Portekiz basını eski hocası Fatih Terim ile özel bir röportaj gerçekleştirdi. Türk futbolunun efsane ismi Terim, öğrencisi hakkında övgü dolu ifadeler kullanarak Kerem'in Avrupa futbolunda zirveye oynayacağını vurguladı.
Fatih Terim, röportajda Kerem Aktürkoğlu’nun oyun zekası ve yeteneklerinden övgüyle bahsederek, “Kerem, tüm antrenörlerin sahip olmak isteyeceği bir oyuncu. Oyunların kilidini açacak kadar yetenekli ve duran toplarda çok etkili. Onun gibisi çok az” dedi.
Galatasaray’da geçirdiği dört yılda önemli bir gelişim kaydeden Kerem için Terim, "Kerem, Galatasaray’da oynadığı sürede kendini olağanüstü geliştirdi. Farklı bir oyuncu haline geldi. Zor anlarda inisiyatif alan bir isim oldu ve taraftarın sevgilisi haline geldi" ifadelerini kullandı.
'Avrupa’nın en i̇yilerinden biri olacak'
Kerem Aktürkoğlu’nun potansiyeline dikkat çeken Terim, “Onun Benfica’ya transferi benim için sürpriz olmadı. Kerem, Avrupa’nın en iyi kanat oyuncularından biri olacak ve bunu yakında herkes görecek” diyerek öğrencisine olan inancını dile getirdi.
'Benfica çok özel bir oyuncu transfer etti'
Kerem’in liderlik özelliklerine de değinen Fatih Terim, "Kerem, sahada lider bir oyuncuydu. Takım arkadaşlarına her zaman yardım eden, zor anlarda sorumluluk alabilen biriydi. Benfica, gerçekten çok özel bir oyuncu transfer etti" diyerek, milli futbolcunun Benfica’da önemli işler başaracağının altını çizdi.