https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/ozgur-ozelden-gizli-cekilen-fotograflara-cevap-merak-eden-varsa-bir-duble-raki-ictim-1087582365.html
Özgür Özel'den gizli çekilen fotoğraflara cevap: 'Merak eden varsa, bir duble rakı içtim'
Özgür Özel'den gizli çekilen fotoğraflara cevap: 'Merak eden varsa, bir duble rakı içtim'
Sputnik Türkiye
Arkadaşının eşine yaptığı sürpriz partide kendisinin rakı içerken fotoğrafının paylaşılması üzerine konuşan CHP Genel Başkanı Özel, rakı içtiğini ve içki... 03.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-03T12:05+0300
2024-09-03T12:05+0300
2024-09-03T12:05+0300
türkiye
özgür özel
rakı
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
içki
içki
alkollü içki
kutlama
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CHP lideri Özgür Özel, yakın zamanda yayılan rakı fotoğraflarına ilişkin televizyonda konuştu. Özel, kişisel hayatının başkanlık öncesi olduğu gibi devam ettiğini ve yatılı okul arkadaşının eşine yaptığı sürpriz partiye katıldığını söyledi.İstanbul'da deniz kenarında bir mekanda arkadaşlarıyla kutlama yaptığını söyleyen Özel, kendisini takip eden birinin görüntülerini paylaşarak 'içkili mekan' paylaşımı yapmasına tepki gösterdi.'Merak eden varsa, bir duble rakı içtim'Kutlamada rakı içtiğini söyleyen Özel, "Birisi beni takip etmiş, karşıdan video çekmiş, 'Özgür Özel içkili restoranda bilmem bir şey yapıyor' diye. Merak ediyorsa bir duble de rakı içtim. Onu da içki içmeyi şeytanlaştıracaklar gizleyeceğiz diye bir şey yok." ifadesini kullandı. 'İçene de içmeyene de saygı duyarım' Özel, sözlerine şöyle devam etti:
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özgür özel, rakı, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), içki, içki, alkollü içki, kutlama
özgür özel, rakı, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), içki, içki, alkollü içki, kutlama
Özgür Özel'den gizli çekilen fotoğraflara cevap: 'Merak eden varsa, bir duble rakı içtim'
Arkadaşının eşine yaptığı sürpriz partide kendisinin rakı içerken fotoğrafının paylaşılması üzerine konuşan CHP Genel Başkanı Özel, rakı içtiğini ve içki içmeyenlere de saygı duyduğunu söyledi.
CHP lideri Özgür Özel, yakın zamanda yayılan rakı fotoğraflarına ilişkin televizyonda konuştu. Özel, kişisel hayatının başkanlık öncesi olduğu gibi devam ettiğini ve yatılı okul arkadaşının eşine yaptığı sürpriz partiye katıldığını söyledi.
İstanbul'da deniz kenarında bir mekanda arkadaşlarıyla kutlama yaptığını söyleyen Özel, kendisini takip eden birinin görüntülerini paylaşarak 'içkili mekan' paylaşımı yapmasına tepki gösterdi.
'Merak eden varsa, bir duble rakı içtim'
Kutlamada rakı içtiğini söyleyen Özel, "Birisi beni takip etmiş, karşıdan video çekmiş, 'Özgür Özel içkili restoranda bilmem bir şey yapıyor' diye. Merak ediyorsa bir duble de rakı içtim. Onu da içki içmeyi şeytanlaştıracaklar gizleyeceğiz diye bir şey yok." ifadesini kullandı.
'İçene de içmeyene de saygı duyarım'
Özel, sözlerine şöyle devam etti:
Ben içki içtiğimi gizlemem ama kimsenin gözüne de sokmam. İçki içmeyene de saygı gösteririm, içene de saygı gösteririm. Bu özgürlüklerin hepsinin kullanılmasından yanayım.