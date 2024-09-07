CHP Kurultayı'nda Mansur Yavaş'tan sitem: 'Buradan fitne ateşine biz de odun atmış oluyoruz'

“Polemik falan çıkartmak istemiyorum ama ben de Ekrem başkanımın güzel konuşması gibi sizlere bir konuşma yapmak isterdim. Hazır bir şekilde Türkiye'nin tüm sorunlarına değinen ve bu konulardaki fikirlerimi de açıklamak isterdim. Ama maalesef bir saat önce bana telefon açıp siz de konuşun denildi. Bir kasıt aramıyorum ama kurumsal bir partide eğer iki belediye başkanı konuşturuluyorsa şöyle bir sorun vardır.

Aylardır yakılan fitne ateşine, ‘Ekrem mi Mansur mu' şiddetle karşı çıkıyoruz. Bu konuda sayın genel başkanımızın görüşü belli. Biz 14 tane büyükşehir belediye başkanıyız. Sadece ikisini konuşturursanız maalesef buradan fitne ateşine biz de odun atmış oluyoruz. Yani ben isterdim ki bütün arkadaşlarımız bu konuda görüşlerini açıklasın ya da eğer ileriye yönelik bir şey düşünülüyorsa 2 arkadaşımıza da ikimiz de farklı fikirlerde değiliz. Aynı şeyleri anlatacağız. Aynı duygulara sahibiz. Ama en azından bir gece öncesinden promter hazırlayarak biz ya da promptersiz bir konuşma hazırlayabilirdik. Ve Türkiye'nin tamamına biz de bir mesaj verebilirdik. Bunları sorun etmiyorum. Partimiz tüzük kurultayını başarıyla atlatmıştır.”