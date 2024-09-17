https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/mhp-genel-baskan-yardimcisi-yalcindan-anayasa-aciklamasi-1088133479.html
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın'dan Anayasa açıklaması
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın'dan Anayasa açıklaması
Sputnik Türkiye
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, hiç kimsenin, hiçbir kurumun MHP'yi Anayasanın ilk dört maddesi konusunda denetleyemeyeceğini, sorgulayamayacağını ve... 17.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-17T17:58+0300
2024-09-17T17:58+0300
2024-09-17T18:24+0300
türkiye
milliyetçi hareket partisi (mhp)
semih yalçın
anayasa
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i eleştirdi. Sosyal medyasından açıklama yapan Yalçın, "Hiç kimse, hiçbir kurum MHP'yi Anayasanın ilk dört maddesi konusunda denetleyemez, sorgulayamaz, tartamaz. MHP, yıllardan beri Anayasa'nın malum 4 maddesi konusundaki titizliğini bütün kararlılığıyla göstermiştir. Bu konuda asla taviz de hesap da vermeyiz." ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/4-maddenin-kaldirilmasini-isteyen-zekeriya-yapicioglu-ozgur-ozele-72-saat-sure-verdi-1088098963.html
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milliyetçi hareket partisi (mhp), semih yalçın, anayasa
milliyetçi hareket partisi (mhp), semih yalçın, anayasa
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın'dan Anayasa açıklaması
17:58 17.09.2024 (güncellendi: 18:24 17.09.2024)
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, hiç kimsenin, hiçbir kurumun MHP'yi Anayasanın ilk dört maddesi konusunda denetleyemeyeceğini, sorgulayamayacağını ve tartamayacağını belirterek CHP'yi eleştirdi.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i eleştirdi.
Sosyal medyasından açıklama yapan Yalçın, "Hiç kimse, hiçbir kurum MHP'yi Anayasanın ilk dört maddesi konusunda denetleyemez, sorgulayamaz, tartamaz. MHP, yıllardan beri Anayasa'nın malum 4 maddesi konusundaki titizliğini bütün kararlılığıyla göstermiştir. Bu konuda asla taviz de hesap da vermeyiz." ifadelerini kullandı.