https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/mhp-genel-baskan-yardimcisi-yalcindan-anayasa-aciklamasi-1088133479.html

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın'dan Anayasa açıklaması

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın'dan Anayasa açıklaması

Sputnik Türkiye

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, hiç kimsenin, hiçbir kurumun MHP'yi Anayasanın ilk dört maddesi konusunda denetleyemeyeceğini, sorgulayamayacağını ve... 17.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-17T17:58+0300

2024-09-17T17:58+0300

2024-09-17T18:24+0300

türkiye

milliyetçi hareket partisi (mhp)

semih yalçın

anayasa

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MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i eleştirdi. Sosyal medyasından açıklama yapan Yalçın, "Hiç kimse, hiçbir kurum MHP'yi Anayasanın ilk dört maddesi konusunda denetleyemez, sorgulayamaz, tartamaz. MHP, yıllardan beri Anayasa'nın malum 4 maddesi konusundaki titizliğini bütün kararlılığıyla göstermiştir. Bu konuda asla taviz de hesap da vermeyiz." ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/4-maddenin-kaldirilmasini-isteyen-zekeriya-yapicioglu-ozgur-ozele-72-saat-sure-verdi-1088098963.html

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milliyetçi hareket partisi (mhp), semih yalçın, anayasa