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MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın'dan Anayasa açıklaması
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın'dan Anayasa açıklaması
Sputnik Türkiye
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, hiç kimsenin, hiçbir kurumun MHP'yi Anayasanın ilk dört maddesi konusunda denetleyemeyeceğini, sorgulayamayacağını ve... 17.09.2024, Sputnik Türkiye
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i eleştirdi. Sosyal medyasından açıklama yapan Yalçın, "Hiç kimse, hiçbir kurum MHP'yi Anayasanın ilk dört maddesi konusunda denetleyemez, sorgulayamaz, tartamaz. MHP, yıllardan beri Anayasa'nın malum 4 maddesi konusundaki titizliğini bütün kararlılığıyla göstermiştir. Bu konuda asla taviz de hesap da vermeyiz." ifadelerini kullandı.
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milliyetçi hareket partisi (mhp), semih yalçın, anayasa
milliyetçi hareket partisi (mhp), semih yalçın, anayasa

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın'dan Anayasa açıklaması

17:58 17.09.2024 (güncellendi: 18:24 17.09.2024)
© AASemih Yalçın
Semih Yalçın - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2024
© AA
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, hiç kimsenin, hiçbir kurumun MHP'yi Anayasanın ilk dört maddesi konusunda denetleyemeyeceğini, sorgulayamayacağını ve tartamayacağını belirterek CHP'yi eleştirdi.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i eleştirdi.
Sosyal medyasından açıklama yapan Yalçın, "Hiç kimse, hiçbir kurum MHP'yi Anayasanın ilk dört maddesi konusunda denetleyemez, sorgulayamaz, tartamaz. MHP, yıllardan beri Anayasa'nın malum 4 maddesi konusundaki titizliğini bütün kararlılığıyla göstermiştir. Bu konuda asla taviz de hesap da vermeyiz." ifadelerini kullandı.
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